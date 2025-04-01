Враг готовится форсировать Днепр: Братчук рассказал, как изменилась ситуация

Активизация противника на островах в дельте Днепра похожа на имитацию.

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Кроме убийственных приказов командования, войска РФ еще и получают "на орехи" от ВСУ / Коллаж: Главред, фото: скрин с DeepState, скриншот

Что сказал Братчук:

Оккупанты не обращают внимания на большие потери

ВСУ наносят удары по вражеским войскам на Херсонщине

У РФ нет ресурсов для полноценного наступления

Недавно агент Атеш сообщил, что в дельте Днепра во время учений и штурмов островов погибает немало военных армии страны-агрессора России. Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ прокомментировал эту ситуацию и рассказал, какие планы у врага на этом участке фронта.

По его словам, командование РФ использует оккупантов как "пушечное мясо" и совершенно не учитывает потери в войске. Более того - россиян не учат даже алгоритмам эвакуации раненых или погибших с островов на Днепре, потому что в этом нет необходимости. Оккупанты просто не забирают тела своих.

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Кроме того, что сами командиры отправляют своих подопечных на верную смерть, по вражеским войскам еще и отрабатывают Силы обороны Украины. Они наносят авиационные и артиллерийские удары, а также работают дронами.

Относительно намерений оккупантов развернуть наступление на Херсонщине Братчук отметил, что у противника нет ресурсной возможности подготовить ударный кулак и наступательную группировку, чтобы форсировать Днепр и выйти на правобережье.

"Сегодня эта тенденция фиксируется, но те активности, которые враг проявляет, очень похожи, в частности, на какую-то имитацию. Потому что вряд ли Путину докладывают о том, что российские войска не то что не могут зайти на Днепр, они на острова заходят, но там и остаются навсегда", - добавил он.

Ситуация на Херсонщине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в 205 мотострелковой бригаде страны-агрессора России, дислоцированной в районе населенного пункта Таврийск, учащаются случаи саботажа приказов командования.

Ранее стало известно, что российские войска регулярно пытаются закрепиться на правом берегу Днепра, несмотря на значительные потери. Оккупанты стремятся захватить часть правобережья Херсонщины для будущих мирных переговоров.

Накануне партизаны сообщали, что российские захватчики отказываются идти на штурм островов в Херсонской области, надеясь на заморозку боевых действий.

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Кто такой Сергей Братчук? Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

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