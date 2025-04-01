В Австрии бус с украинцами протаранил грузовик: 10 пострадавших и погибших

В результате аварии погибли четыре человека, еще шестеро пострадали, из них четверо – серьезно.

https://glavred.info/world/v-avstrii-bus-s-ukraincami-protaranil-gruzovik-10-postradavshih-i-pogibshih-10652192.html Ссылка скопирована

В Австрии произошло смертельное ДТП / Коллаж: Главред, фото: ORF/Stamberg/P.Lechner

Главное:

Бус и грузовик столкнулись лоб в лоб, в результате погибли четыре человека

Грузовик выезжал с парковки, когда с ним столкнулся микроавтобус

В Австрии произошло дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом, который перевозил украинцев – в результате есть жертвы и пострадавшие.

ДТП произошло 1 апреля утром на автобане возле Зеебенштайна в направлении Вены, передает ORF.

видео дня

Уточняется, что микроавтобус и грузовик столкнулись лоб в лоб. В результате аварии погибли четыре человека, еще шестеро пострадали, из них четверо – серьезно.

По данным правоохранителей, некоторые пассажиры микроавтобуса оказались заблокированными, поэтому их пришлось освобождать с помощью специального оборудования.

В полиции пояснили, что грузовик, вероятно, выезжал с парковки, когда с ним столкнулся микроавтобус.

Подробности ДТП с украинцами в Австрии

Австрийские полицейские добавили, что в микроавтобусе находились граждане Украины. При этом представитель полиции уточнил, что речь не идет о контрабанде или погоне.

В сообщении уточняется, что всех пострадавших доставили в больницу, а в операции были задействованы три вертолета, три бригады скорой медицинской помощи, девять спасательных машин и девять пожарных автомобилей.

Напомним, ранее автобус с пассажирами попал в смертельную аварию, столкнувшись с фурой во Львовской области. Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич заявил, что в автобусе находились военные, водитель от полученных травм погиб на месте.

Как сообщал ранее Главред, ранее микроавтобус с украинцами, который направлялся в Варшаву, попал в ДТП возле города Познань. В результате аварии 62-летний водитель-украинец погиб на месте, а всех пассажиров госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что в Молдове в ДТП попал автобус, следовавший по маршруту Кишинев-Киев, в нем находилось 19 человек. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, водитель и пассажирка которого погибли.

Больше новостей:

Причины ДТП - что известно Исследование, как пишет Википедия, проведенное в 1985 году К. Румаром с использованием британских и американских отчетов о столкновениях в качестве данных, показало, что: 57 % аварий были вызваны сугубо факторами водителя,

27 % - совокупными факторами дороги и водителя,

6 % - совокупными факторами транспортного средства и водителя,

3 % - исключительно факторами дороги,

3 % - совокупными показателями дороги, водителя и транспортных средств,

2 % сугубо факторами транспортного средства

1 % совокупными факторами дороги и транспортного средства. Снижение последствий увечий в авариях, является более важным, чем уменьшение заболеваемости, а разграничение заболеваемости по широким категориям причин, вводит в заблуждение относительно уменьшения серьезных повреждений. Видоизменения транспортных средств и дорог, как правило, более действенны, чем попытки изменить поведение, за исключением определенных законов, таких как обязательное использование ремней безопасности, мотоциклетных шлемов и постепенное лицензирование подростков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред