В Австрии бус с украинцами протаранил грузовик: 10 пострадавших и погибших

Главное:
- Бус и грузовик столкнулись лоб в лоб, в результате погибли четыре человека
- Грузовик выезжал с парковки, когда с ним столкнулся микроавтобус
В Австрии произошло дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом, который перевозил украинцев – в результате есть жертвы и пострадавшие.
ДТП произошло 1 апреля утром на автобане возле Зеебенштайна в направлении Вены, передает ORF.
Уточняется, что микроавтобус и грузовик столкнулись лоб в лоб. В результате аварии погибли четыре человека, еще шестеро пострадали, из них четверо – серьезно.
По данным правоохранителей, некоторые пассажиры микроавтобуса оказались заблокированными, поэтому их пришлось освобождать с помощью специального оборудования.
В полиции пояснили, что грузовик, вероятно, выезжал с парковки, когда с ним столкнулся микроавтобус.
Подробности ДТП с украинцами в Австрии
Австрийские полицейские добавили, что в микроавтобусе находились граждане Украины. При этом представитель полиции уточнил, что речь не идет о контрабанде или погоне.
В сообщении уточняется, что всех пострадавших доставили в больницу, а в операции были задействованы три вертолета, три бригады скорой медицинской помощи, девять спасательных машин и девять пожарных автомобилей.
Напомним, ранее автобус с пассажирами попал в смертельную аварию, столкнувшись с фурой во Львовской области. Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич заявил, что в автобусе находились военные, водитель от полученных травм погиб на месте.
Как сообщал ранее Главред, ранее микроавтобус с украинцами, который направлялся в Варшаву, попал в ДТП возле города Познань. В результате аварии 62-летний водитель-украинец погиб на месте, а всех пассажиров госпитализировали в больницу.
Ранее сообщалось, что в Молдове в ДТП попал автобус, следовавший по маршруту Кишинев-Киев, в нем находилось 19 человек. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, водитель и пассажирка которого погибли.
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Причины ДТП - что известно
Исследование, как пишет Википедия, проведенное в 1985 году К. Румаром с использованием британских и американских отчетов о столкновениях в качестве данных, показало, что:
- 57 % аварий были вызваны сугубо факторами водителя,
- 27 % - совокупными факторами дороги и водителя,
- 6 % - совокупными факторами транспортного средства и водителя,
- 3 % - исключительно факторами дороги,
- 3 % - совокупными показателями дороги, водителя и транспортных средств,
- 2 % сугубо факторами транспортного средства
- 1 % совокупными факторами дороги и транспортного средства.
Снижение последствий увечий в авариях, является более важным, чем уменьшение заболеваемости, а разграничение заболеваемости по широким категориям причин, вводит в заблуждение относительно уменьшения серьезных повреждений.
Видоизменения транспортных средств и дорог, как правило, более действенны, чем попытки изменить поведение, за исключением определенных законов, таких как обязательное использование ремней безопасности, мотоциклетных шлемов и постепенное лицензирование подростков.
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