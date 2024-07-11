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В Молдове в ДТП попал автобус, который направлялся в Киев - детали

Степан Гафтко
11 июля 2024, 18:02
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В Молдове в ДТП попал автобус Кишинев-Киев, который столкнулся с автомобилем, в нем было 19 пассажиров.
В Молдове в ДТП попал автобус, который направлялся в Киев - детали
ДТП автобуса Кишинев-Киев / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Молдовы

В Молдове в ДТП попал автобус, который следовал по маршруту Кишинев-Киев, в нем находилось 19 человек, никто из них не пострадал. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, водитель и пассажирка которого погибли. Об этом сообщает Newsmaker.

Авария произошла 11 июля на трассе R7 в Рышканском районе. В результате ДТП погибли два человека - водитель легкового автомобиля и его пассажирка.

видео дня

Как сообщили в местной полиции, водитель легковушки решил развернуться, пересекая сплошную полосу на шоссе, в этот момент в него врезался автобус, который направлялся в Киев.

В результате столкновения легковой автомобиль получил значительные механические повреждения. Погиб 74-летний водитель авто, а также его 69-летняя жена, которая находилась на пассажирском сиденье.

Резонансное ДТП с участием Остапа Ступки

4 апреля 2023 года Остап Ступка попал в ДТП в Голосеевском районе столицы. Инцидент произошел около 23 часов ночи.
Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, въехал на своем внедорожнике Range Rover в легковой автомобиль Mitsubishi, припаркованный на остановке. Мужчина, который находился в этом автомобиле, был госпитализирован.
Знаменитость задержали на месте происшествия. Прибор "Драгер" показал 1,62 промилле алкоголя в его крови.

После сообщения о ДТП на место выехала полиция и спасатели, которым пришлось эвакуировать тела погибших из легкового автомобиля. Мужчина погиб на месте, а его жена в карете скорой помощи, не приходя в сознание.

ДТП с участием украинцев за рубежом

Напомним, ночью 27 января в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса из Украины. Автобус съехал с проезжей части и перевернулся на бок. В результате аварии 18 человек пострадали.

Также ранее стало известно, что в Польше неподалеку от города Быдгощ произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 4-летняя украинка. Ее мама попала в больницу с различными травмами.

Напомним, автобус, который вез туристов в кемпинг в Маргери в Италии, разбился вечером 3 октября. Транспортное средство слетело с эстакады и упало с высоты. По некоторым данным, автобус работал на метане, упал на линии электропередачи и загорелся.

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