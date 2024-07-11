В Молдове в ДТП попал автобус, который направлялся в Киев - детали

В Молдове в ДТП попал автобус Кишинев-Киев, который столкнулся с автомобилем, в нем было 19 пассажиров.

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ДТП автобуса Кишинев-Киев / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Молдовы

В Молдове в ДТП попал автобус, который следовал по маршруту Кишинев-Киев, в нем находилось 19 человек, никто из них не пострадал. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, водитель и пассажирка которого погибли. Об этом сообщает Newsmaker.

Авария произошла 11 июля на трассе R7 в Рышканском районе. В результате ДТП погибли два человека - водитель легкового автомобиля и его пассажирка.

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Как сообщили в местной полиции, водитель легковушки решил развернуться, пересекая сплошную полосу на шоссе, в этот момент в него врезался автобус, который направлялся в Киев.

В результате столкновения легковой автомобиль получил значительные механические повреждения. Погиб 74-летний водитель авто, а также его 69-летняя жена, которая находилась на пассажирском сиденье.

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После сообщения о ДТП на место выехала полиция и спасатели, которым пришлось эвакуировать тела погибших из легкового автомобиля. Мужчина погиб на месте, а его жена в карете скорой помощи, не приходя в сознание.

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