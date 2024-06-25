Кортеж Орбана попал в ДТП в Германии: есть жертва

В Германии произошло ДТП с кортежем премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Вследствие аварии погиб 61-летний полицейский.
Авария произошла утром 24 июня в Штутгарте, сообщает 7aktuell.de. Как пишет издание, в момент, когда кортеж сопровождал Орбана в аэропорт, 69-летняя женщина на BWM выехала на перекресток. Вероятно, она не учла, что перекресток уже был перекрыт полицией для колонны.
Автомобиль женщины столкнулся с мотоциклом, которым управлял 61-летний полицейский. Вследствие удара мотоцикл отбросил еще один мотоцикл с полицейским, который оцепил перекресток. Оба правоохранителя получили серьезные ранения.
Позже 61-летний полицейский умер, а его 27-летний коллега с тяжелыми травмами находится в больнице.
Кто такой Виктор Орбан?
Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.
Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.
Напомним, президент Чехии Петер Павел травмировался во время езды на мотоцикле. Его забрали в больницу, где он пребывал несколько дней под наблюдением медиков.
Как сообщал Главред, в начале июня в чешском городе Пардубице произошла серьезная авария. Ночной экспресс, который следовал в Украину столкнулся с товарным поездом, ехавшим в обратном направлении. Погибли четыре пассажира, еще более двадцати человек получили травмы, среди них есть и дети.
В Польше неподалеку от города Быдгощ произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 4-летняя украинка. Ее мама попала в больницу с различными травмами.
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