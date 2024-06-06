В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовым: 4 жертвы и десятки раненых

В ночном экспрессе находились около 300 человек. Поезд следовал из Праги в Кошице, а далее – в украинский Чоп.

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В Чехии столкнулись два поезда / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В чешском городе Пардубице произошла серьезная авария. Ночной экспресс, который следовал в Украину столкнулся с товарным поездом, ехавшим в обратном направлении. Погибли четыре пассажира, еще более двадцати человек получили травмы, среди них есть и дети.

Как сообщают местные издания iDNES.cz и iROZHLAS., рейс RegioJet 1021 следовал из Праги в Кошице, а далее – в украинский Чоп. В экспрессе находились около 300 человек.

Грузовой поезд ČD Cargo следовал в противоположном направлении и имел 21 вагон и длину более полукилометра.

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Поезда столкнулись 5 июня около 22:49 недалеко от станции "Пардубице-центрум". Первый вагон ночного экспресса полностью разрушен.

Первый вагон поезда разрушен / скриншот

К спасательной операции привлекали вертолет / скриншот

Спасательная операция длилась несколько часов. Были задействованы вертолеты, профессиональные и добровольные пожарные, спасатели.

Губернатор Пардубицкого района Мартин Нетолицкий заявил, что ситуация осложняется тем, что в грузовом поезде перевозилось опасное вещество – карбид кальция.

Пресс-секретарь пожарных железнодорожной администрации Мартин Кавка сообщил о "двух погибших и десятках пострадавших, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии".

Пресс-секретарь спасательной службы Пардубице Елена Кисиала, сообщила, что в результате столкновения погибли четыре человека.

Как сообщал Главред, в конце апреля в Броварах произошла жуткая авария. Пьяный глава Броварской РГА Майбоженко Владимир был за рулем своей машины и вылетел с дороги прямо в толпу. Количество алкоголя в его крови превышало норму в 11 с половиной раз.

Есть ли пострадавшие среди украинцев

Укрзализныця сообщает, что среди погибших в аварии поезда в Чехии нет пассажиров прицепных вагонов, которые ехали в Чоп.

"Ночью поезд Прага − Кошице (оператор − чешская частная компания RegioJet) на территории Чехии столкнулся с грузовым поездом. По предварительной информации, есть погибшие и пострадавшие. При этом прицепные вагоны, в которых едут пассажиры RejioJet в Чоп, находятся внутри поезда и, по предварительной информации, погибших или серьезно пострадавших среди пассажиров в Чоп нет", - сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

Укрзализныця отмечает, что держит контакт с чешским оператором для максимальной помощи пассажирам с последующими пересадками.

"Также прогнозируется задержка поезда RegioJet Прага − Перемышль, с которого большинство пассажиров пересаживаются на поезда в Украину.Несмотря на форс-мажор на чешской территории, Укрзализныця работает над организацией перевозки пассажиров поездов, которые задержатся, к местам назначения. Следите за официальными каналами Укрзализныци", − говорится в сообщении.

Напомним, украинская модель Анна Краевская (родом из Одессы) и диджей из Косово Хисни Кестай погибли 31 марта на трассе Турин – Аоста в автокатастрофе.

Автомобиль Ferrari GT C4 ехал со скоростью около 200 километров в час. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в ограждение слева. Авто вспыхнуло и разорвалось на части. Начался пожар, тела сильно обгорели, проводилась экспертиза ДНК.

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