"Будет под наблюдением врачей": президент Чехии попал в аварию во время езды на мотоцикле

Чешского президента госпитализировали, он пробудет в больнице под наблюдением медиков несколько дней.

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Президент Чехии попал в аварию во время езды на мотоцикле/ коллаж: Главред, Facebook Petr Pavel, УНИАН

Президент Чехии Петер Павел травмировался во время езды на мотоцикле. Его забрали в больницу, где он побудет несколько дней под наблюдением медиков.

Об этом сообщило вечером в четверг, 23 мая, чешское издание iDnes со ссылкой на пресс-службу чешского президента. Отмечается, что травмы у Павела несерьезные, но он нуждается в наблюдении врачей в течение нескольких дней, поэтому будет оставаться на это время в Центральном военном госпитале в Праге.

Представитель чешского президента Вит Коларж отметил в комментарии Чешскому телевидению, что не знает точного диагноза.

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"В любом случае это незначительная травма. Вероятно, президент будет находиться под наблюдением в течение нескольких дней", - сказал спикер.

Также он добавил, что госпитализация Павела не должна иметь сильного влияния на его рабочий график, ведь впереди выходные, но если что-то изменится, об этом будет сообщено.

В чешской полиции добавили, что эта авария не рассматривается как ДТП, ведь она произошла не на дороге, а на закрытой спортивной трассе.

Петр Павел - что о нем известно Петр Павел — чешский государственный, военный и общественный деятель, генерал армии в отставке. Избранный Президент Чехии с 28 января 2023 года. Павел принял присягу и стал президентом Чехии 9 марта 2023 года, сменив на посту Милоша Земана, находившегося на нем два срока – десять лет. В прошлом Петр Павел — председатель Военного комитета НАТО (2015—2018), первый представитель восточноевропейского государства на этой должности, начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики

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