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Кремль проводит "чистки" в руководстве Минобороны РФ, увольнений может быть больше - ISW

Алёна Воронина
24 мая 2024, 08:38
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Обвинения в коррупции являются формальной причиной для увольнений руководства российского Минобороны - так Кремль пытается замаскировать истинные причины.
Кремль проводит 'чистки' в руководстве Минобороны РФ, увольнений может быть больше - ISW
Кремль проводит "чистки" в руководстве Минобороны РФ, увольнений может быть больше, отмечают в ISW/ коллаж: Главред, скриншоты: видео Telegram

Кремль целенаправленно устраняет высших должностных лиц Минобороны страны-агрессора России. Эти усилия уже распространились и на старших офицеров, которые командуют военными операциями российских оккупантов в Украине.

Но при этом Кремль пытается скрыть истинные причины увольнения российских чиновников, маскируя их обвинениями в коррупции. Об этом отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Кремль, вероятно, использует обвинения в коррупции, как оправдание для сокрытия истинных причин увольнения конкретных людей, потерявших доверие в Минобороны России", - говорится в сообщении ISW.

видео дня

В Институте изучения войны напомнили, что 23 мая Следственный комитет страны-агрессора России объявил об аресте двух российских чиновников - заместителя начальника Генерального штаба и начальника Главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина и руководителя Департамента государственных закупок Министерства обороны России Владимира Вертелецкого.

Шамарина обвиняют в получении взятки в размере не менее 36 миллионов рублей (около 392 тысяч долларов), а Вертелецкого - в коррупции и получении крупной взятки с общей суммой ущерба в 70 миллионов рублей (763 тысячи долларов).

Также в ISW напомнили, что после того, как 24 апреля был арестован по обвинению в коррупции заместитель министра обороны России Тимур Иванов, в РФ арестовали также пятерых высокопоставленных чиновников Минобороны России и бывших военных командиров.

При этом российский инсайдерский источник ранее утверждал, что после отстранения от руководства российского Минобороны Сергея Шойгу еще шесть чиновников Минобороны планируют подать в отставку.

Кроме этого, российские ультранационалистические военные блогеры говорят, что российское Минобороны также уволило командующего 20-й общевойсковой армии (Московский военный округ) генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова. В ISW подчеркнули, что они не могут подтвердить его увольнение. Но аналитики отметили, что если эта информация подтвердится, то это будет первым увольнением во время "чисток" офицера, который активно командует российскими оккупантами в Украине.

В ISW отметили, что, учитывая официальные заявления Кремля и предположения российских блогеров, в РФ может грозить увольнение еще большего количества старших офицеров.

Арест заместителя Шойгу и отставка главы Минобороны РФ - что известно

Напомним, 23 апреля заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который занимался вопросами закупок военной продукции, строительства и реконструкции объектов Минобороны РФ, задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил Следственный комитет России, однако, настоящая причина ареста заместителя министра обороны Тимура Иванова - госизмена, пишут СМИ.

12 мая российский диктатор Владимир Путин уволил Сергея Шойгу, который с 2012 года занимал должность министра обороны оккупантов РФ, и назначил его секретарем Совета безопасности. Место Шойгу занял Андрей Белоусов, который ранее был заместителем председателя правительства.

Напомним, в конце мая также стало известно, что в РФ задержали заместителя Герасимова - его подозревают в получении крупной взятки. Вадима Шамарина арестовали на два месяца. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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