Помидоры сгниют под корень: что обязательно нужно сделать утром и вечером

Вы узнаете:
- Почему гниют помидоры
- Почему важно правильно поливать помидоры
С приходом настоящей жары в Украину многие столкнулись с неприятной проблемой — гниют помидоры прямо на кустах. Это может быть следствием не только болезней, но и неправильного полива в жаркую погоду.
Главред узнал, почему так происходит и как спасти урожай.
Основная причина гнили — переувлажнение или резкий дефицит влаги
Томаты — влаголюбивые, но капризные растения. В условиях жары им требуется больше воды, особенно в период созревания плодов. Однако слишком частые и обильные поливы, особенно по листьям и в полдень, могут привести к грибковым заболеваниям и загниванию помидоров.
Также не стоит допускать пересыхания почвы, а затем резко "заливать" кусты — такой стресс нарушает водный баланс растения, и плоды начинают трескаться, загнивать или поражаться фитофторозом.
Как правильно поливать помидоры в жару
До появления плодов — полив 1 раз в 2–3 дня, ориентируясь на влажность почвы.
Во время плодоношения — полив каждый день или через день.
Лучшее время для полива — утро или вечер, когда температура ниже.
Температура воды — обязательно тёплая, чтобы не вызвать стресс у растения.
Норма воды — в среднем 7–10 л на квадратный метр или по 1 литру под каждый куст.
Как сохранить влагу и защитить томаты
Если у вас нет возможности поливать томаты ежедневно, обязательно мульчируйте грядки. Слой мульчи (солома, трава, торф) сохраняет влагу, защищает от перегрева и препятствует росту сорняков. Также она снижает риск резких перепадов влажности и, как следствие, гнили.
Как понять, что помидорам не хватает влаги
Вот простой тест: воткните палку в почву возле куста. Если она входит легко — поливать не нужно. Если палка "скрипит" и проходит с трудом — земля сухая, пора увлажнять.
Смотрите видео о том, почему гниют помидоры:
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