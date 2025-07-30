Помидоры сгниют под корень: что обязательно нужно сделать утром и вечером

Мы узнали, почему важно правильно поливать помидоры.

https://glavred.info/sad-ogorod/pomidory-sgniyut-pod-koren-chto-obyazatelno-nuzhno-sdelat-utrom-i-vecherom-10685687.html Ссылка скопирована

Почему гниют помидоры / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему гниют помидоры

Почему важно правильно поливать помидоры

С приходом настоящей жары в Украину многие столкнулись с неприятной проблемой — гниют помидоры прямо на кустах. Это может быть следствием не только болезней, но и неправильного полива в жаркую погоду.

Главред узнал, почему так происходит и как спасти урожай.

видео дня

Основная причина гнили — переувлажнение или резкий дефицит влаги

Томаты — влаголюбивые, но капризные растения. В условиях жары им требуется больше воды, особенно в период созревания плодов. Однако слишком частые и обильные поливы, особенно по листьям и в полдень, могут привести к грибковым заболеваниям и загниванию помидоров.

Также не стоит допускать пересыхания почвы, а затем резко "заливать" кусты — такой стресс нарушает водный баланс растения, и плоды начинают трескаться, загнивать или поражаться фитофторозом.

Как правильно поливать помидоры в жару

До появления плодов — полив 1 раз в 2–3 дня, ориентируясь на влажность почвы.

Во время плодоношения — полив каждый день или через день.

Лучшее время для полива — утро или вечер, когда температура ниже.

Температура воды — обязательно тёплая, чтобы не вызвать стресс у растения.

Норма воды — в среднем 7–10 л на квадратный метр или по 1 литру под каждый куст.

Как сохранить влагу и защитить томаты

Если у вас нет возможности поливать томаты ежедневно, обязательно мульчируйте грядки. Слой мульчи (солома, трава, торф) сохраняет влагу, защищает от перегрева и препятствует росту сорняков. Также она снижает риск резких перепадов влажности и, как следствие, гнили.

Как понять, что помидорам не хватает влаги

Вот простой тест: воткните палку в почву возле куста. Если она входит легко — поливать не нужно. Если палка "скрипит" и проходит с трудом — земля сухая, пора увлажнять.

Смотрите видео о том, почему гниют помидоры:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред