Фитофтора моментально исчезнет: два 'золотых' правила для большого урожая помидоров

Раскрыты два главных секрета, как вырастить огромный урожай без фитофторы.

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Как вырастить гигантские помидоры без единого пятна фитофторы / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

Что такое фитофтороз помидоров

Какие есть виды фитофторы

Как предотвратить фитофтору на помидорах

Фитофтороз помидоров - это опасное заболевание, которое поражает как листья, так и плоды помидоров. Оно проявляется в виде темных, в основном коричневых или серовато-черных пятен, постепенно разрастающихся. Если вовремя не принять меры, болезнь приводит к поникновению листьев, гниению плодов и в конце концов - гибели растения.

Какие есть виды фитофторы

Существуют два основных типа фитофтороза: ранний и поздний. Оба могут одновременно атаковать растение, что значительно усложняет борьбу с ними. Заболевание особенно активно развивается в условиях влажной и сырой погоды, когда споры грибка легко разносятся ветром и дождем, заражая здоровые растения.

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Как уберечь помидоры от фитофторы

В связи с тем, что на этой неделе в Украине прогнозируют жаркую погоду, следует быть особенно внимательными к симптомам фитофтороза и вовремя принимать профилактические меры, пишет Express.co.uk. Известный садовод Монти Дон советует два эффективных способа предотвращения болезни.

Какие растения нельзя выращивать совместно / Инфографика: Главред

Прежде всего, необходимо обеспечить помидорам хорошую вентиляцию. Для этого важно оставлять достаточно пространства между растениями, чтобы воздух свободно циркулировал между листьями и побегами. Особенно полезным является удаление нижних листьев по мере роста плодов - это помогает избежать застоя влаги возле стебля и уменьшает риск заражения.

Во-вторых, следует обеспечить максимальный доступ солнечного света. Хотя солнце не уничтожает споры фитофтороза непосредственно, оно способствует быстрому высыханию листьев, что является важным фактором в профилактике. Для оптимального роста и здоровья растений нужно не менее 6-8 часов прямого солнечного света ежедневно.

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Монти Дон также отмечает, что помидоры, высаженные в открытом грунте, требуют регулярного подвязывания мягким шпагатом, прищипывания боковых побегов и осторожного полива. В то же время для комнатных растений рекомендуется еженедельная подкормка специальными органическими удобрениями, например, растворами на основе водорослей.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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