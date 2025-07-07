Фитофтора моментально исчезнет: два 'золотых' правила для большого урожая помидоров

Вы узнаете:
- Что такое фитофтороз помидоров
- Какие есть виды фитофторы
- Как предотвратить фитофтору на помидорах
Фитофтороз помидоров - это опасное заболевание, которое поражает как листья, так и плоды помидоров. Оно проявляется в виде темных, в основном коричневых или серовато-черных пятен, постепенно разрастающихся. Если вовремя не принять меры, болезнь приводит к поникновению листьев, гниению плодов и в конце концов - гибели растения.
Какие есть виды фитофторы
Существуют два основных типа фитофтороза: ранний и поздний. Оба могут одновременно атаковать растение, что значительно усложняет борьбу с ними. Заболевание особенно активно развивается в условиях влажной и сырой погоды, когда споры грибка легко разносятся ветром и дождем, заражая здоровые растения.
Как уберечь помидоры от фитофторы
В связи с тем, что на этой неделе в Украине прогнозируют жаркую погоду, следует быть особенно внимательными к симптомам фитофтороза и вовремя принимать профилактические меры, пишет Express.co.uk. Известный садовод Монти Дон советует два эффективных способа предотвращения болезни.
Прежде всего, необходимо обеспечить помидорам хорошую вентиляцию. Для этого важно оставлять достаточно пространства между растениями, чтобы воздух свободно циркулировал между листьями и побегами. Особенно полезным является удаление нижних листьев по мере роста плодов - это помогает избежать застоя влаги возле стебля и уменьшает риск заражения.
Во-вторых, следует обеспечить максимальный доступ солнечного света. Хотя солнце не уничтожает споры фитофтороза непосредственно, оно способствует быстрому высыханию листьев, что является важным фактором в профилактике. Для оптимального роста и здоровья растений нужно не менее 6-8 часов прямого солнечного света ежедневно.
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Монти Дон также отмечает, что помидоры, высаженные в открытом грунте, требуют регулярного подвязывания мягким шпагатом, прищипывания боковых побегов и осторожного полива. В то же время для комнатных растений рекомендуется еженедельная подкормка специальными органическими удобрениями, например, растворами на основе водорослей.
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Об источнике: Express.co.uk
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