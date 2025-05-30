Почему никогда нельзя класть помидоры в одном месте на кухне: они будут невкусными

Многие люди даже не подозревают, какую серьезную ошибку совершают во время хранения помидоров.

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Почему никогда нельзя класть помидоры в одном месте на кухне/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Где лучше держать помидоры

Какие условия нужно обеспечить помидорам, чтобы они дольше хранились

Почему нельзя хранить помидоры в холодильнике

Помидоры - это одно из самых лучших сочных дополнений к салату, бутерброду или даже бургеру. Но сохранить их свежими может быть сложно, если вы не знаете, как их правильно хранить. Часто ведутся дискуссии о том, где лучше хранить такие овощи - на столе или в холодильнике. Но самый лучший способ хранения на самом деле гораздо сложнее.

Повар и создатель блога The Fond Life Рэйчел рассказала, что помидоры потеряют много своего вкуса, если хранить их в холодильнике после того, как вы принесли их из магазина или с собственного огорода, пишет express.co.uk.

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"Не храните их в холодильнике. Никто не хочет есть незрелые помидоры. Более низкая температура замедляет процесс созревания, а хранение их в холодильнике практически гарантирует, что ваши помидоры никогда не созреют", - отметила она.

Помидорам нужно время, чтобы развить свой вкус и текстуру, и когда их впервые приносят домой, они обычно еще не полностью спелые. Поэтому их нужно держать подальше от холода.

Из-за низких температур помидоры перестают созревать и повреждаются, что приводит к тусклости, мягкости и мучнистости, и после этого такие овощи уже не так хороши на вкус.

Зато гораздо лучше сначала хранить помидоры на тарелке или в корзине на кухонной столешнице, чтобы убедиться, что они станут сочными и вкусными, отметила эксперт.

"Хранить при комнатной температуре, защищенными от прямых солнечных лучей, в один слой", - дала совет она.

Также она добавила, что лучше хранить такие овощи в перевернутом виде, рубцом на плодоножке к верху, чтобы уменьшить контакт с воздухом. Блокировка доступа воздуха через плодоножку уменьшает риск попадания влаги, плесени и бактерий в помидор, и таким образом уменьшает риск его быстрой порчи. Поэтому, если есть возможность, лучше покупать помидоры на стебле. Если нет такой возможности, то можно наклеить немного липкой ленты на рубец от стебля, и помидоры будут оставаться свежими гораздо дольше.

Через несколько дней, когда помидоры станут мягче и приобретут насыщенный красный цвет, они будут иметь лучший вкус и при желании их можно будет хранить в холодильнике, сказала эксперт.

"Если ваш помидор готов к употреблению, но вы еще не готовы его есть, можно хранить его в холодильнике. Помните, что более низкая температура замедляет процесс, поэтому он дольше будет оставаться в таком состоянии", - добавила она.

Однако, прежде чем их есть, стоит достать охлажденные помидоры из холодильника и дать им постоять при комнатной температуре не менее 30 минут. Ведь холод подавляет вкус помидоров. Поэтому, чтобы они были сочными и вкусными, лучше дать им время, чтобы нагрелись.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике/ Инфографика: Главред

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