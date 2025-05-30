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Можно ли назвать ребенка именем папы или мамы: священник ответил об "ангеле на двоих"

Алёна Воронина
30 мая 2025, 09:19
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Нередко можно услышать, что если назвать ребенка именем отца, то будет "один ангел на двоих". Действительно ли это так - ответил священник.
Отец ы сыном, священник Алексей Филюк
Можно ли назвать ребенка именем папы или мамы/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин с видео

Вы узнаете:

  • Можно ли назвать ребенка именем отца
  • Будет ли в таком случае у отца и ребенка "один ангел на двоих"
  • Может ли совместное с отцовским имя навредить ребенку

Нередко можно услышать, что когда в семье рождается мальчик, то не стоит называть его именем отца, а когда девочка - не стоит называть именем мамы. Мол, таким образом у них будет "один ангел на двоих". Кроме этого, согласно приметам, имя ребенка не должно повторять не только имена родителей, но и имена дедушки с маминой стороны и бабушки с папиной стороны.

В то же время наши предки верили, что ребенок, которого назвали в честь отца или матери, может унаследовать не только их положительные качества, но и жизненные трудности или даже болезни. Так, если мама, например, имела сложную жизнь, то и ребенок, названный в ее честь, в будущем якобы может столкнуться с такими же трудностями.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк ответил, действительно ли нельзя называть ребенка в честь родителей и может ли это иметь какие-то последствия. Он сказал, действительно ли в таком случае у ребенка с кем-то из родителей будет "один ангел на двоих".

"Разве у Бога ангелов не хватает? Ангелов на всех не хватит? Там у Господа миллиарды духовных созданий для вашей защиты. Главное в него веруйте. Главное живите по Евангелию, так, как значит Писание. Если, например, ребенок будет Юлианом Юлиановичем - это нормально. Всем хватает ангелов. Все будут иметь Божью защиту, если будут жить в Божьем слове под Божьим Покровом. Поэтому, дорогие братья и сестры, не выдумываем. Не выдумываем такого, как "один ангел на двоих", - пояснил священник.

Также он напомнил, что когда-то в давние времена наоборот считалось очень хорошей традицией назвать сына в честь отца.

"Когда-то наоборот в приоритете было назвать сына в честь отца. Родился Иоанн Креститель, и говорили назвать его так, как отец - Захария. Но Захарий написал на дощечке - Иоанн ему имя. И удивлялись все, почему не так, как отец. Поэтому это нормальная традиция, мировая такая, что можем называть ребенка именем даже отца", - добавил отец Алексей Филюк.

Смотрите видео о том, можно ли назвать ребенка именем папы или мамы:

Ранее Главред рассказывал, можно ли забирать вещи с кладбища - священник удивил ответом. Примета гласит, что нельзя забирать домой вещи с кладбища. Священник объяснил, действительно ли это так.

Также ранее священник объяснил, можно ли зажечь свою свечу от других на подсвечнике. Священник сказал, можно ли зажигать свою свечу от тех, которые на подсвечнике, и можно ли давать другим людям зажечь свои свечи от вашей.

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Кто такой Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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