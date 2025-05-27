Можно ли забирать вещи с кладбища: священник удивил ответом

Примета гласит, что нельзя забирать домой вещи с кладбища. Священник объяснил, действительно ли это так.

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Можно ли забирать вещи с кладбища/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Вы узнаете:

Можно ли с кладбища забирать вещи, которые вы там забыли

Может ли это притянуть беду

Издавна существует примета, которая говорит о том, что не стоит забирать домой какие-либо вещи с кладбища - мол, таким образом есть риск самому на себя навлечь беду. Считается, что если принести домой что-то с кладбища, то в дом будут притягиваться негатив и болезни. Люди часто говорят, что даже если вы что-то забыли или потеряли на кладбище, нельзя возвращаться за той вещью и забирать ее.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк ответил, стоит ли верить этой примете и действительно ли такое простое действие может навлечь такие серьезные проблемы на человека.

По словам священника, на самом деле можно забирать домой собственную вещь, которую вы забыли на кладбище - ничего плохого от этого не произойдет.

"Вот я пришел к бабушке на кладбище, положил на скамейке айфон, зашел за ворота кладбищенские, а про айфон забыл. Так что, я должен его подарить бабушке? Она же не будет по нему звонить. Или бывает, что мастера приехали на кладбище и забыли там бетоносмеситель. Так что, оставить его там, и мертвецы будут колотить бетон? Или вот ребята приехали на мотоциклах - так им не забирать мотоциклы с кладбища?", - отметил священник.

В то же время он подчеркнул, что кладбище - не помойка, чтобы там оставлять и не забирать разные вещи.

"Зачем оно там? Ваши вещи с кладбища надо забирать. Это не склад, это не помойка - это место, где похоронены наши умершие. Они не будут пользоваться этими вещами. Им вечная память и вечный покой. Не придавайте этому что-то такое плохое", - подытожил священник.

Смотрите видео о том, можно ли забирать вещи с кладбища:

Как сообщал Главред, ранее отец Алексей Филюк рассказал, является ли грехом не ходить в церковь каждое воскресенье. Священник сказал, что именно определяет то, насколько хорошим христианином вы являетесь - и это не то, сколько раз вы посетили церковь.

Также ранее священник дал однозначный ответ, можно ли дарить пустой кошелек. Древняя примета гласит, что подаренный пустой кошелек принесет неудачи и серьезные финансовые потери.

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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