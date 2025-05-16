Можно ли дарить пустой кошелек: священник дал однозначный ответ

Древняя примета гласит, что подаренный пустой кошелек принесет неудачи и серьезные финансовые потери.

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Можно ли дарить пустой кошелек/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

Вы узнаете:

Можно ли дарить пустой кошелек

Какими последствиями это может обернуться

Существует древняя примета, которая говорит о том, что нельзя дарить пустой кошелек, а на день рождения якобы нельзя дарить никакой - ни пустой, ни с деньгами.

Широко распространено мнение, якобы пустой кошелек может принести владельцу профессиональные неудачи и серьезные финансовые потери. Поэтому надо перед тем, как дарить, положить в него банкноту или монету любого номинала - они будут действовать как символ.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил, действительно ли нельзя дарить кошелек и может ли такой подарок иметь какие-то последствия.

"Это суеверие из суеверий. Хотите сделать доброе дело - дарите что имеете. А не имеете - то не дарите", - отметил священник.

Он подчеркнул, что дарить можно все, если от чистого сердца и от чистой души.

Смотрите видео о том, можно ли дарить пустой кошелек:

Ранее Отец Алексей Филюк объяснил, можно ли на кладбище сажать цветы из домашнего цветника. Священник сказал, действительно ли запрещено сажать на могилах цветы, которые раньше росли в цветнике возле дома.

Также ранее священник дал ответ, можно ли с некрещеным ребенком гулять на людях. Существует примета, согласно которой нельзя выходить на люди с некрещеным ребенком, "чтобы его не сглазили". Священник сказал, правда ли это.

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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