Можно ли на кладбище сажать цветы из домашнего цветника: священник объяснил

Священник сказал, действительно ли запрещено сажать на могилах цветы, которые раньше росли в цветнике возле дома.

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Можно ли на кладбище сажать цветы из домашнего цветника/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин с видео

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Можно ли на кладбище сажать цветы из домашнего цветника

Стоит ли верить такой известной примете

Распространенная примета говорит о том, что якобы запрещается сажать на кладбище цветы, которые были принесены из домашнего цветника.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил, стоит ли верить такой примете и можно ли сажать на кладбище цветы, принесенные из дома.

"Ну почему же нельзя? Надо. Если у меня есть там, например, много нарциссов, а могила, например, на папе или маме без цветов, то что - разве нельзя посадить? Взял, выкопал с клумбы, посадил там, и цветут себе красиво", - отметил священник.

По его словам, если же кто-то все-таки хочет не из дома взять цветы, чтобы посадить на могилах, а приобрести, то это тоже неплохо - так человек поможет продавцам заработать копейку.

"Но если у вас есть красивые цветы, и вы хотите, чтобы они росли на могиле вашего умершего родственника или родственницы, смело можете выкопать, принести на могилку, посадить, и все будет у вас хорошо. А им вечная память, покой душе и легкие облака", - сказал священник.

Смотрите видео с объяснением, можно ли на кладбище сажать цветы из домашнего цветника:

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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