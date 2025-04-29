Садоводов призвали оставлять сыр в саду в мае и июне: в чем причина

Вы узнаете:
- Для чего оставлять сыр в саду весной и в начале лета
- Какие животные нуждаются в прикормке таким образом
Садоводов призывают положить сыр на птичьи столики этой весной и летом, чтобы помочь птицам, живущим в саду, найти пищу для своих детенышей, пишет express.co.uk.
Отмечается, что в апреле, мае и июне важно оставлять какую-то дополнительную пищу для птиц в кормушках, ведь эти месяцы являются важнейшим временем года для птиц. В этот период времени продолжается сезон размножения и гнездования. Именно в это время птицы выращивают птенцов и нуждаются в дополнительной пище, как для себя, так и для своих птенцов, чтобы дать им лучшие шансы на выживание.
Для того, чтобы подкормить птиц, многие садоводы оставляют им в саду твердый сыр - это один из продуктов, который лучше всего подходит.
Королевское общество защиты животных (RSPB) в Великобритании в своем нынешнем исследовании "Большой сад" отмечает, что численность популяций птиц сократилась за последние десятилетия. Поэтому эксперты по садоводству и дикой природе призывают людей делать все возможное, чтобы помочь птицам, и кормление является важной частью этого.
Кроме типичных кормов, таких как семена, мучные черви, сало и изюм, можно использовать некоторые кухонные отходы для кормления птиц, в частности сыр - лучше всего подойдет мягкий, тертый чеддер или другой твердый сыр. Но нужно избегать мягкого сыра, такого как бри.
"Кухонные отходы станут отличным дополнением к вашему обычному корму для птиц. Выбрасывая правильные отходы, вы помогаете уменьшить количество отходов на свалках, а также обеспечиваете птиц дополнительными необходимыми жирами и углеводами, которые особенно важны зимой и во время гнездования. Птицы любят мягкий тертый чеддер или другой твердый сыр, но мягкие сыры, такие как бри и голубой сыр, им не подходят", - отметили в Really Wild Bird Food.
Также отмечается, что черствые хлопья и овес подойдут, если они не содержат много сахара или соли и не замочены в молоке. Вареный овес может затвердеть вокруг клюва птицы, поэтому предпочтение отдается сырым овсяным хлопьям.
Обычные вареные макароны и рис - также популярный выбор и отличный источник углеводов для птиц, однако стоит убедиться, что они не покрыты соусом или сыром.
"Крайне важно убирать любую несъеденную пищу. Она не только привлекает крыс и других вредителей, но и может распространять бактерии, а птицы не будут касаться некачественной пищи", - добавили эксперты.
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