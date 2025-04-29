Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Садоводов призвали оставлять сыр в саду в мае и июне: в чем причина

Алёна Воронина
29 апреля 2025, 17:12
19
Оставляя сыр в саду, вы сделаете очень большое и важное дело.
Сыр, садовод, сад
Садоводов призвали оставлять сыр в саду в мае и июне/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Для чего оставлять сыр в саду весной и в начале лета
  • Какие животные нуждаются в прикормке таким образом

Садоводов призывают положить сыр на птичьи столики этой весной и летом, чтобы помочь птицам, живущим в саду, найти пищу для своих детенышей, пишет express.co.uk.

Отмечается, что в апреле, мае и июне важно оставлять какую-то дополнительную пищу для птиц в кормушках, ведь эти месяцы являются важнейшим временем года для птиц. В этот период времени продолжается сезон размножения и гнездования. Именно в это время птицы выращивают птенцов и нуждаются в дополнительной пище, как для себя, так и для своих птенцов, чтобы дать им лучшие шансы на выживание.

видео дня

Для того, чтобы подкормить птиц, многие садоводы оставляют им в саду твердый сыр - это один из продуктов, который лучше всего подходит.

Королевское общество защиты животных (RSPB) в Великобритании в своем нынешнем исследовании "Большой сад" отмечает, что численность популяций птиц сократилась за последние десятилетия. Поэтому эксперты по садоводству и дикой природе призывают людей делать все возможное, чтобы помочь птицам, и кормление является важной частью этого.

Кроме типичных кормов, таких как семена, мучные черви, сало и изюм, можно использовать некоторые кухонные отходы для кормления птиц, в частности сыр - лучше всего подойдет мягкий, тертый чеддер или другой твердый сыр. Но нужно избегать мягкого сыра, такого как бри.

"Кухонные отходы станут отличным дополнением к вашему обычному корму для птиц. Выбрасывая правильные отходы, вы помогаете уменьшить количество отходов на свалках, а также обеспечиваете птиц дополнительными необходимыми жирами и углеводами, которые особенно важны зимой и во время гнездования. Птицы любят мягкий тертый чеддер или другой твердый сыр, но мягкие сыры, такие как бри и голубой сыр, им не подходят", - отметили в Really Wild Bird Food.

Также отмечается, что черствые хлопья и овес подойдут, если они не содержат много сахара или соли и не замочены в молоке. Вареный овес может затвердеть вокруг клюва птицы, поэтому предпочтение отдается сырым овсяным хлопьям.

Обычные вареные макароны и рис - также популярный выбор и отличный источник углеводов для птиц, однако стоит убедиться, что они не покрыты соусом или сыром.

"Крайне важно убирать любую несъеденную пищу. Она не только привлекает крыс и других вредителей, но и может распространять бактерии, а птицы не будут касаться некачественной пищи", - добавили эксперты.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Express.co.uk?

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород сыр сад
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Путин пытается дискредитировать Трампа": стал известен коварный замысел главы Кремля

"Путин пытается дискредитировать Трампа": стал известен коварный замысел главы Кремля

16:33Мир
Он боится, что Украина ударит по Москве: Кузан сказал, что Путин задумал на 9 мая

Он боится, что Украина ударит по Москве: Кузан сказал, что Путин задумал на 9 мая

14:59Мир
Ребенок спал в постели: на Днепропетровщине вражеский дрон убил 12-летнюю девочку

Ребенок спал в постели: на Днепропетровщине вражеский дрон убил 12-летнюю девочку

14:14Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"На поддержку российской армии": известная певица рассказала правду об Ани Лорак

"На поддержку российской армии": известная певица рассказала правду об Ани Лорак

Дмитрий Комаров решился на отчаянный шаг после развода - детали

Дмитрий Комаров решился на отчаянный шаг после развода - детали

"Благодарю Бога за это счастье": Могилевская впервые показала своего мужа

"Благодарю Бога за это счастье": Могилевская впервые показала своего мужа

"Пойдем под венец": Melovin подтвердил отношения с известной певицей

"Пойдем под венец": Melovin подтвердил отношения с известной певицей

Кем на самом деле были гайдамаки: историк привел новые факты о повстанцах

Кем на самом деле были гайдамаки: историк привел новые факты о повстанцах

Последние новости

17:51

Налог за продажу товаров на OLX или Rozetka: украинцев ждут новые правила

17:17

Садоводы скрывают секрет: как правильно пикировать перец для рекордного урожаяВидео

17:12

Садоводов призвали оставлять сыр в саду в мае и июне: в чем причина

17:05

Как Украина ответит на "перемирие" Путина: Кузан раскрыл стратегию Киева

17:03

В Кремле "разинули рот" на Одессу и вспыхнули циничной пропагандой

Путин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 маяПутин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 мая
16:58

В чем можно посадить микрозелень: хитрый фокус поразит впечатляющим результатомВидео

16:55

Подралась с зятем: Волочкова сбежала со свадьбы дочери

16:44

В Украине "резко" повысилась средняя зарплата - известна сумма

16:41

Придут болезни и проблемы: строгие приметы и запреты 30 апреля

Реклама
16:33

"Путин пытается дискредитировать Трампа": стал известен коварный замысел главы Кремля

16:07

Букмекеры оценили шансы Усика и Дюбуа: кто будет фаворитом

16:00

Старые методы полива позади: садовод показал, как сэкономить воду и времяВидео

15:57

Где спрятано число 363: только "настоящий детектив" угадает за 7 секунд

15:57

В холодильник ставить не стоит: как правильно хранить медВидео

15:45

"Без обратного билета": Седокова собралась бежать из России

15:44

Украинцы получат выплату ко Дню Независимости: кому начислят до 3,1 тысяч гривен

15:40

Горячий или холодный: какой чай на самом деле полезнее, ответ удивит многихВидео

15:23

"Кольнулся": мужа Алсу не узнали после развода

15:20

В 100 раз вкуснее, чем стандатный пирог: бабушкин рецепт курника

15:12

Оккупанты победно заявили о захвате села на Харьковщине: ВСУ дали им пощечину

Реклама
14:59

Он боится, что Украина ударит по Москве: Кузан сказал, что Путин задумал на 9 мая

14:57

Какие цветы сажать весной в саду и на клумбе: садоводы назвали первоклассный сортВидео

14:44

Разница колоссальная, но малоизвестная: чем отличается Майдан от площадиВидео

14:42

Медведев "пригрозил" ядерным оружием двум странам НАТО

14:36

"Безусловно использую": Тина Кароль сделала признание про уколы красоты

14:34

"Рекордное" начисление: украинцев призвали проверить банковские карты

14:26

Новые лица в Минобороны: кто попал в команду Умерова

14:14

Ребенок спал в постели: на Днепропетровщине вражеский дрон убил 12-летнюю девочку

14:09

Ударит летняя температура: когда в Украине резко потеплеет

13:56

Кейт Миддлтон снова дала повод думать о том, что ей стало хуже

13:45

Откуда на самом деле взяли идею "хрущевок": эксперт дал не ожидаемый ответВидео

13:43

Доллар продолжит расти: украинцам сказали, каким будет курс в ближайшие дни

13:36

Кабмин принял решение, сколько украинцы будут платить за электроэнергию в мае

13:21

У Путина разразились заявлением о "планах НАТО по захвату" области в России

12:59

Рецепт идеального шашлыка, который тает во рту - маринуется всего часВидео

12:52

Цены ползут вверх: в Украине быстро дорожает базовый продукт

12:46

Лидер рок-группы Хейтспіч рассказал, где служит и как выбирал должность

12:43

Китай предложил путь к миру в Украине: что заявили в Пекине

12:24

План Трампа опасен для Украины, США требуют трех "уступок" – Politico

12:16

ЕС может отделить вступление Молдовы от Украины: кто может получить зеленый свет

Реклама
12:08

Кошка может говорить к человеку: что означает мяуканье кота, его виды и значениеВидео

12:01

Аурика Ротару раскрыла реальную позицию Софии Ротару и где она находится

12:01

"Это невозможно": Россия отказалась от 30-дневного прекращения огня

11:55

Новая почта изменила тарифы доставки посылок: сколько теперь нужно платить

11:43

На Днепропетровщине объявили обязательную эвакуацию: список населенных пунктов

11:32

Заморозки повредили сады в Украине: какие ягоды и фрукты будут в дефиците

11:27

Секрет раскрыт: какое первое название Харькова и как город назывался раньшеВидео

11:11

Китайский гороскоп на завтра 30 апреля: Быкам - переедание, Тиграм - разлука

11:02

Макрон рассказал о роли встречи Зеленского и Трампа: СМИ обнародовали детали

10:52

В Украине переписали цены на ряд продуктов: что подорожало больше всего

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять