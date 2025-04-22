Надо ли оставлять паски, яйца и конфеты на могилах умерших: священник объяснил

Нарушение такого правила может обернуться серьезными последствиями.

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Священник сказал, надо ли оставлять паски, яйца и конфеты на могилах умерших/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, УНИАН

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Нужно ли оставлять паски, яйца и конфеты на могилах

Какими последствиями это может обернуться

Через неделю после Пасхи украинцы традиционно ходят на кладбища, чтобы помянуть умерших, а также заказывают заупокойную службу. Во время посещения кладбища многие нередко оставляют паски, яйца, печенье, конфеты и другую еду непосредственно на могиле - это считается приношением для усопших.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк рассказал, надо ли оставлять паски, яйца и конфеты на могилах умерших.

Он отметил, что иногда бывает так принято - оставлять еду на могилах для умерших. Однако он подчеркнул, что так делать не стоит, ведь умерший человек все равно уже не сможет эти продукты съесть.

В то же время такие действия могут иметь серьезные негативные последствия, ведь оставленная на могилах пища может привлечь животных. Птицы, собаки и другие животные могут растянуть эту пищу на могилах, разгрести землю на свежих могилах и в целом устроить беспорядок.

"Умерший не вылезет из гроба, не возьмет это и не будет есть. Но посмотрите, что потом там делается. Люди приехали и уехали. А вороны прилетают, собаки ходят - и все остается разбитое. Собаки вылезают на могилы, едят, роют, там где еще свежие могилы. Не делайте такого, не нужно", - отметил священник.

Он отметил, что покойные нуждаются только в нашем добром упоминании о них и молитве. Поэтому стоит в поминальные дни просто приходить и молиться. А паски и пасхальные яйца оставлять не стоит.

"Я прошу: пришли на кладбище, помолились. Не оставляйте никаких пасхальных яиц, никаких пасок на могилах. Если есть проводное воскресенье, поставили, занесли в церковь, завезли в дом престарелых, и все", - сказал священник.

Смотрите видео о том, надо ли оставлять паски, яйца и конфеты на могилах умерших:

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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