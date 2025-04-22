Можно ли дарить четное количество цветов - ответ священника

Многие считают, что четное количество цветов может принести несчастье.

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Сколько цветов можно дарить / коллаж: Главред, фото: pixabay, instagram.com/yuliantymchuk

Вы узнаете:

Почему говорят, что дарить четное количество цветов нельзя

Что об этом думает священник

В Украине существует много поверий, связанных с цветами. В частности, многие люди, наверное, слышали, что дарить четное количество цветов принято только на похороны или траурные события.

Главред решил разобраться, сколько цветов можно дарить.

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Почему нельзя дарить четное количество цветов

Согласно приметам, четное количество цветов может притянуть невзгоды. Именно поэтому четные букеты часто берут на похороны, ведь они символизируют спокойствие и завершение. И наоборот, нечетные числа ассоциируются с продолжительностью и бесконечностью.

Данный предрассудок существует еще с дохристианских времен. Тогда четные числа ассоциировались с завершенностью и покоем, а нечетные символизировали движение, развитие и жизнь. Именно поэтому считалось, что можно навлечь несчастье и беду на человека, если ему подарить 2, 4, 6, 8, 10 цветов.

Можно ли дарить четное количество цветов

Священник Юлиан Тимчук рассказал, что в церковных правилах и даже в Библии нет никаких правил о том, что нельзя дарить четное или нечетное количество цветов.

"Это суеверие. Однако, этот предрассудок прочно укоренился в обществе и люди могут не понять, когда вы принесете к покойнику, скажем, нечетное количество цветов, или наоборот. Люди разные", - подчеркнул он.

Юлиан Тимчук также добавил, что во многих странах существует поверье, что четное количество цветов является символом жизни и приносит счастье.

Священник сказал, можно ли дарить человеку четное количество цветов - видео:

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