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Можно ли сажать хвойные деревья возле дома: ответ священника

Мария Николишин
10 апреля 2025, 04:00
86
Хвойные деревья очень красивые, поэтому многие хотят посадить их возле своего дома.
Можно ли сажать хвойные деревья возле дома: ответ священника
Можно ли сажать хвойные деревья возле дома / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Почему говорят, что сажать хвойные деревья возле дома не стоит
  • Что об этом думает священник

Многие люди хотят украсить двор своего дома, поэтому высаживают различные деревья. Также многие размышляют над тем, чтобы посадить хвойные деревья, но вокруг них есть много дискуссий и суеверий.

Главред решил разобраться, можно ли сажать хвойные деревья возле дома.

видео дня

Почему по поверьям нельзя сажать хвойные во дворе дома

Многие люди верят в суеверие, что елка, посаженная вблизи дома, может стать источником невзгод.

В частности, старые люди говорят, что елка может привлекать в дом злых духов или стать причиной неурядиц в доме. Считается, что такое дерево может отбирать энергию у жителей дома, а также вредить урожаю и приносить угрозу домохозяйству в целом.

На самом деле, многие мифы и суеверия связаны с религиозными, народными и языческими концептами. Так, в ряде культур мира елка имеет важное символическое значение как посредник между живыми и мертвыми. Она ассоциируется с сакральными аспектами смерти, воспроизведением цикла жизни, тайной освобождения и очищения.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Что об этом думает священник

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк сказал, что сажать хвойные деревья возле дома можно.

"Во многих странах это культурно, красиво. Но мы предпочитаем черешни, абрикосы, плодовые деревья. Но если хотите посадить хвойные деревья, то сажайте. Это вопрос индивидуальный. Греха в этом нет, и беды тоже", - подчеркнул он.

Священник сказал, можно ли сажать хвойные деревья возле дома - видео:

@o.filiuk1

Можно ли сажать хвойные деревья возле дома?????

♬ оригинальный звук - Алексей Филюк

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Кто такой Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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