Можно ли сажать хвойные деревья возле дома: ответ священника

Хвойные деревья очень красивые, поэтому многие хотят посадить их возле своего дома.

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Можно ли сажать хвойные деревья возле дома / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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Почему говорят, что сажать хвойные деревья возле дома не стоит

Что об этом думает священник

Многие люди хотят украсить двор своего дома, поэтому высаживают различные деревья. Также многие размышляют над тем, чтобы посадить хвойные деревья, но вокруг них есть много дискуссий и суеверий.

Главред решил разобраться, можно ли сажать хвойные деревья возле дома.

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Почему по поверьям нельзя сажать хвойные во дворе дома

Многие люди верят в суеверие, что елка, посаженная вблизи дома, может стать источником невзгод.

В частности, старые люди говорят, что елка может привлекать в дом злых духов или стать причиной неурядиц в доме. Считается, что такое дерево может отбирать энергию у жителей дома, а также вредить урожаю и приносить угрозу домохозяйству в целом.

На самом деле, многие мифы и суеверия связаны с религиозными, народными и языческими концептами. Так, в ряде культур мира елка имеет важное символическое значение как посредник между живыми и мертвыми. Она ассоциируется с сакральными аспектами смерти, воспроизведением цикла жизни, тайной освобождения и очищения.

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Что об этом думает священник

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк сказал, что сажать хвойные деревья возле дома можно.

"Во многих странах это культурно, красиво. Но мы предпочитаем черешни, абрикосы, плодовые деревья. Но если хотите посадить хвойные деревья, то сажайте. Это вопрос индивидуальный. Греха в этом нет, и беды тоже", - подчеркнул он.

Священник сказал, можно ли сажать хвойные деревья возле дома - видео:

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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