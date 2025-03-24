Можно ли стричь волосы детям до года: окончательный ответ священника

Вы узнаете:
- Можно ли подстригать маленьким детям волосы
- Что об этом думает священник
Старинные поверья говорят, что стричь детей до года не стоит. И даже те родители, которые не верят в приметы, стараются придерживаться этого правила.
Главред решил разобраться, почему говорят, что нельзя стричь ребенка до года.
Почему нельзя стричь ребенка до года
В древних славянских племенах волосы называли "космами". Считалось, что именно через них поддерживается энергетическая связь с космосом, что дает человеку силы. И обрезая тонкие детские волоски, родители лишают его подпитки от Вселенной. Поэтому первый год жизни ребенка не стригли, давая ему окрепнуть.
Также существует такое суеверие, что волосы несут в себе энергетику человека. Считается, если остричь пряди, то на организм ребенка можно навлечь болезни.
Священник сказал, можно ли стричь волосы детям до года
Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк рассказал, действительно ли лучше не стричь ребенка до года.
По его словам, ребенка можно и нужно стричь, если это влияет на его внешний вид.
"Если ребенок зарос и волосы уже большие, то почему же нельзя? Мы не суеверные люди, мы - христиане. Если у меня длинные волосы, то я их стригу. Нужно подрезать волосы. Все аккуратно должно быть. Поэтому купайте и подрезайте детям волосы и сами соблюдайте чистоту духовную и телесную", - подчеркнул отец Алексей.
Когда можно стричь ребенка - видео:
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Кто такой Алексей Филюк?
Алексей Филюк - украинский религиозный деятель, общественный активист, волонтер, блогер, член Национального союза журналистов Украины.Сейчас настоятель храмов Успения Пресвятой Богородицы в Шушковцах и Святого архистратига Михаила в Белозерке Кременецкого района. 2024 года издал книгу "365 христианских песен на каждый Божий день", пишет Википедия.
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