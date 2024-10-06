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Короткие стрижки после 45: трендовая прическа омолодит на несколько лет

Анна Косик
6 октября 2024, 08:15
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Не все после 45 лет знают, какая стрижка молодит женщину и неправильно подобранный вариант наоборот может добавить возраста.
Стрижки
Кому подходят короткие стрижки после 45 лет / Коллаж: Главред, фото: pixabay

С возрастом многие женщины задумываются о смене имиджа, и короткие стрижки после 45 могут быть отличным решением для создания свежего и стильного образа. Короткие прически способны подчеркнуть черты лица, добавить объема тонким волосам и сделать общий вид более молодым и ухоженным. Как определить, какая именно стрижка подойдет вам, и на что следует обратить внимание рассказали в Revlon Professional.

Для начала стоит выяснить, какая стрижка молодит женщину. она должна быть легкой и естественной. Пикси, боб и их различные вариации - идеальные варианты, поскольку они подчеркивают динамичность образа, добавляют объема и делают волосы более живыми.

Стрижка боб средней длины с волнами или пикси с длинной челкой помогут освежить вид, скрыть недостатки и создать эффект густых волос, что важно для женщин после 45 лет.

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Однако профессионалы советуют не спешить с тем, чтобы обрезать много волос, так как нужно понимать, кому подходит короткие стрижки. Хотя они подходят многим женщинам, существует несколько факторов, которые стоит учесть. Женщинам с тонкими волосами они могут придать объема, а густые волосы будет легче укладывать.

Например, пикси, взъерошенные мальчишеские стрижки или короткий боб - это отличные варианты, позволяющие сохранять легкость и объем без лишних усилий.

Так как определить, подойдет ли короткая стрижка? Для этого стоит учесть несколько факторов. Важна форма лица: для овальных форм подходит почти любая короткая прическа, а вот для круглого лица лучше выбирать варианты с удлиненными прядями.

Во-вторых, обратите внимание на свой стиль жизни - если вы не хотите тратить много времени на уход, выбирайте простую стрижку, которая не требует ежедневной укладки, но всегда выглядит аккуратно.

Лучшим вариантом, какая стрижка подойдет для круглого лица является та, что поможет визуально вытянуть овал. Чаще всего - это асимметричные прически с объемом на макушке или челкой сбоку. Винтажная пикси - отличный пример, когда длинная челка на одну сторону создает динамичность и добавляет игривости образу. Также хорошо подходит боб до подбородка, который визуально удлиняет лицо.

Кроме поиска подходящих форме лица причесок у женщин часто возникает вопрос, какая модная стрижка в 2024 году, ведь не хочется быть не только красивой, но и в тренде. В 2024 году ключевыми являются естественность и текстура. Наиболее модными являются стрижки, подчеркивающие естественную структуру волос, например пикси-боб или взъерошенный боб.

Что такое Revlon?

Revlon - американская многонациональная компания, занимающаяся производством косметики, средств по уходу за кожей, парфюмерии и средств личной гигиены. Штаб-квартира Revlon была основана в Нью-Йорке 1 марта 1932 года, где и остается. Компания Revlon была основана братьями Чарльзом и Джозефом Ревсонами и химиком Чарльзом Лахманом. Продукция Revlon продается в 150 странах, а компания имеет много представительств по всему миру, пишет Википедия.

На сайте сотрудники компании делятся советами по стилю, моде и красоте.

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