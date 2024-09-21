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5 главных ошибок, которые допускают женщины при нанесении губной помады

Даяна Швец
21 сентября 2024, 02:00
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Эксперты поделились уникальным советами, как пользоваться помадой, чтобы макияж был безупречным.
помада
Ошибки при макияже с помадой озвучили эксперты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Иногда даже самый совершенный макияж может испортить, на первый взгляд, не такая уж серьезная ошибка. Вот несколько типичных промахов при использовании помады, которых стоит избегать, а также советы, как наносить помаду на зрелые губы с тонкими линиями или морщинами. Своими наблюдениями поделились эксперты Southern Living.

Ошибка №1: Неподходящая формула помады

Для вас лучше всего подходят стойкие помады. Но важно понимать разницу между стойкими и матовыми формулами. Может показаться, что матовая помада будет держаться дольше, но при этом она сильно сушит губы, что может ухудшить состояние зрелой кожи. Лучше выбирать помады с бархатным, кремовым или мягким матовым финишем, которые также обладают увлажняющими свойствами.

Ошибка №2: Неиспользование скраба и бальзама

Если наносить помаду на сухие губы, результат будет не таким гладким. Перед использованием помады стоит отшелушить губы и увлажнить их бальзамом. Отмершие клетки кожи могут накапливаться, создавая неровную поверхность, поэтому отшелушивание поможет выровнять кожу. Попробуйте скраб на основе сахара или просто воспользуйтесь полотенцем, чтобы удалить сухую кожу, и после этого нанесите бальзам для губ.

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Ошибка №3: Игнорирование контурного карандаша или праймера

Чтобы избежать растекания и размазывания помады, используйте контурный карандаш или праймер для губ. Они создают барьер, удерживающий помаду на месте в течение всего дня. Это особенно важно для того, чтобы помада не попадала в уголки губ или морщинки.

Для повседневного использования выбирайте стойкий контурный карандаш в оттенке, близком к естественному цвету губ. Для особых случаев лучше подобрать карандаш, совпадающий с цветом помады.

Ошибка №4: Бояться ярких оттенков на зрелых губах

Некоторые считают, что с возрастом стоит избегать насыщенных или ярких цветов. Это ошибочное мнение. Важно подбирать оттенки, подходящие к тону вашей кожи, но нет необходимости отказываться от любимых красных или розовых цветов. Если хотите попробовать новый оттенок, обратите внимание на наши рекомендации по лучшим помадам для любого случая.

Ошибка №5: Чрезмерный акцент в макияже

Иногда больше - это лучше, но не в случае макияжа. Если вы используете насыщенную темную помаду вместе с ярким макияжем глаз, это может создать слишком тяжелый образ, особенно если кожа стала тоньше из-за потери коллагена. Лучше сделать акцент на одном элементе: если это яркая помада, макияж глаз лучше сделать минимальным. Если вы выбрали нейтральный оттенок для губ, можно добавить больше туши для глаз.

Как подобрать уходовую косметику?

Первым делом при выборе уходовой косметики нужно обращать внимание на свой тип кожи. Ни в коем случае нельзя использовать средства для сухой кожи, если у вас жирный тип и наоборот. Также стоит обращать внимание на возраст. С возрастом легких кремов будет недостаточно, ведь кожа теряет влагу, упругость, нуждается в более жирных кремах, которые смогут насытить ее необходимыми компонентами.

Также важным фактором является особенность вашей кожи: акне, аллергии, покраснения, воспаления и прочее. Здесь необходимо обращать внимание на состав, ведь средства с агрессивными компонентами не подойдут женщинам с чувствительной кожей.

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Кстати, визажист раскрыла главные секреты, какие ошибки в макияже добавляют возраст. Иногда женщины выглядят старше из-за простых ошибок, которые они допускают при нанесении косметических средств.

К слову, определить тип кожи можно за считанные минуты. Звездный дерматолог рассказала, как быстро определить его с помощью очень простого теста с водой.

Также отрываем от сердца 5 правил, как делать массаж лица самостоятельно. Чтобы держать свое лицо в форме, сделать его более подтянутым и снять отеки, можно даже не выходить из дома. Есть процедура, которую можно провести самостоятельно.

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