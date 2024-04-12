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Определить тип лица получится за минуты: самый простой тест от специалиста

Ангелина Подвысоцкая
12 апреля 2024, 00:00
Звездный дерматолог рассказала, как быстро определить свой тип кожи с помощью очень простого теста с водой.
лицо, кожа лица
Как определить свой тип лица / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Каждая женщина хочется оставаться красивой и ухоженной. Многие женщины пользуются уходовыми средствами: кремами, сыворотками, тониками, гелями и пенками для очищения кожи. Однако далеко не каждая знает, как определить свой тип кожи.

Для начала стоит разобраться какие бывают типы кожи. Зачастую выделяют 4 типа кожи: сухая, жирная, комбинированная и нормальная. Однако звездный дерматолог Шерин Идрис говорит о том, что на самом деле не существует нормального типа кожи. Она называла способ, который поможет быстро определить тип кожи. Вам понадобится для этого всего несколько минут.

Как определить свой тип кожи - тест

Для того чтобы определить тип кожи, нужно умыться и насухо вытереть лицо. После этого не нужно ничего делать, необходимо просто подождать 30 минут. За это время организм начнет производить себум - кожное сало.

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Если через 30 минут вы чувствуете, что кожа не шелушится, нет ощущения сухости или стянутости, то у вас жирный тип кожи. Если вы ощущаете, что часть лица более жирная, чем другая, то у вас, скорее всего, комбинированный тип кожи.

В случае если у вас стянулась кожа, возникло ощущение "скрипучести", то это не просто сухая кожа, а пересушенная. На ней может появиться даже шелушение. Такая кожа нуждается в немедленном увлажнении.

Как подобрать уходовую косметику?

В первую очередь при выборе уходовой косметики нужно обращать на свой тип кожи. Ни в коем случае нельзя использовать средства для сухой кожи, если у вас жирный тип и наоборот. Также стоит обращать внимание на возраст. С возрастом легких кремов будет недостаточно, ведь кожа теряет влагу, упругость, нуждается в более жирных кремах, которые смогут насытить ее необходимыми компонентами.

Также важным фактором является особенность вашей кожи: акне, аллергии, покраснения, воспаления и другое. Тут необходимо обращать внимание на состав, ведь средства с агрессивными компонентами не подойдут женщинам с чувствительной кожей.

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