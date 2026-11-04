Гости просят насыпать с собой: как приготовить тыквенное повидло с ромом

Трейси Бесемер поделилась пошаговым рецептом ароматного десерта. Хранить заготовку можно до полугода.

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Как приготовить пряное тыквенное повидло с ромом - рецепт / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

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Как лучше всего хранить тыквенное повидло

Двойная порция имбиря, немного рома и три ложки сливочного масла в конце варки превращают обычное тыквенное повидло в заготовку, которую гости просят забрать домой. Американский садовод и шеф-редактор издания Rural Sprout Трейси Бесемер несколько лет готовила один и тот же рецепт, а в прошлом году нашла секретный ингредиент.

"Это лучшее тыквенное повидло, которое вы когда-либо пробовали. Знаю, это смелое заявление, но оно действительно настолько хорошее", - утверждает Бесемер.

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По ее словам, прежний вариант тоже был удачным и напоминал тыквенный пирог в виде намазки. Однако после изменений реакция гостей стала другой: они начали требовать рецепт и забирать недоеденные банки с собой.

Первое изменение касается пряной составляющей.

"Во-первых, я удвоила количество свежего имбиря. Имбирь и тыква прекрасно сочетаются", - отмечает Бесемер.

Второе новшество - треть стакана рома. Этот ингредиент можно и не добавлять, однако, как подчеркивает автор, он оставляет в повидле нотки пряностей, мелассы и ванили.

"Природные вкусы рома придали тыквенному повидлу глубину и сложность, которых обычно не встретишь в блюдах из тыквы. Поскольку мы долго готовим повидло, алкоголь выпаривается, оставляя вкус без спиртного", - объясняет она.

Третий штрих добавляют уже после варки, прямо перед тем, как выключить нагрев.

"Сливочное масло творит чудеса с блюдами, где есть такие согревающие специи. Масло позволяет корице и гвоздике по-настоящему раскрыться, и хотя его совсем немного, оно делает текстуру повидла более шелковистой", - отмечает Бесемер.

Почему тыквенное повидло нельзя консервировать

"Тыквенное повидло нельзя консервировать по нескольким причинам, особенно по моему рецепту. Начнем с того, что это продукт с низкой кислотностью", - подчеркивает садовод.

Кислоты в тыкве недостаточно, чтобы сдержать развитие бактериальных спор. Кроме того, масса слишком густая: водяная баня не прогревает центр банки настолько, чтобы надежно уничтожить споры. Еще одно препятствие - молочный компонент, ведь молочные продукты таким способом не закатывают.

Более безопасной альтернативой Бесемер считает низкие температуры. Повидло раскладывают по банкам, оставляя около 2,5 см свободного места для расширения. Чтобы стекло не разорвало, автор придерживается простого правила.

"Каждый раз, когда я замораживаю жидкость в банках для консервирования, я всегда ставлю ее в морозилку без крышки и даю ей полностью замерзнуть, прежде чем закрыть крышками. Ни одна банка у меня так не треснула", - сказала она.

Как приготовить густое тыквенное повидло с ромом в домашних условиях

Ингредиенты:

6 стаканов (американский мерный стакан - около 240 мл) домашнего тыквенного пюре или три банки консервированного (по 425 г);

2 стакана яблочного сидра или сока;

1/3 стакана рома по желанию;

1,5 стакана коричневого сахара.

Из специй берут 2 ч. л. молотой корицы, 1 ч. л. тертого свежего имбиря (или 1/2 ч. л. молотого), 1/4 ч. л. мускатного ореха, 1/2 ч. л. молотой гвоздики и 1/4 ч. л. соли. К ним добавляют 3 ст. л. сливочного масла.

По словам Бесемер, разницы между консервированной и свежей тыквой гости не замечали. Главное, чтобы в банке было чистое пюре, а не готовая начинка для пирога с уже добавленными специями.

Свежую тыкву разрезают пополам и запекают срезом вниз на пергаменте при температуре около 190°C в течение 30–45 минут, пока кожура не будет легко прокалываться вилкой. Семена и волокна автор советует выбирать уже после запекания. Как только половинки остынут настолько, что их можно взять в руки, их переворачивают, чтобы выпустить пар: для повидла чем меньше влаги, тем лучше.

Все ингредиенты, кроме сливочного масла, смешивают венчиком в медленноварке и готовят на низком режиме четыре часа, помешивая каждый час. Старые модели часто прогреваются неравномерно, поэтому слабый нагрев и регулярный контроль защищают от пригорания. Если через три часа масса еще жидкая, крышку оставляют слегка приоткрытой. Готовое повидло не должно стекать с ложки, а при остывании оно еще загустеет.

В конце вмешивают сливочное масло до полного растворения. Повидло можно оставить с грубой текстурой или пробить погружным блендером до гладкости. Остывшую до комнатной температуры массу раскладывают по стерилизованным банкам объемом около 240 мл, нагревать которые не нужно.

В холодильнике закрытая банка хранится три недели, а в морозилке - шесть месяцев. Открытую банку следует съесть в течение недели.

После размораживания повидло стоит хорошо перемешать, так как оно может немного расслоиться.

Бесемер советует намазывать повидло на тост со сливочным маслом. Его также можно взбить со сливочным сыром и подать как дип с крекерами, добавить к сырной тарелке или запеченному бри с обжаренными грецкими орехами. Еще повидло подходит к блинчикам и вафлям, кофе и горячему какао.

Как писал Главред, покупной луковый порошок в баночках часто уступает по вкусу настоящему овощу и содержит химические антислеживающие агенты. Трейси Бесемер поделилась простым кулинарным лайфхаком, как приготовить 100% натуральную приправу в обычной духовке, получив при этом бонусный ингредиент для супов и соусов.

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О персоне: Трейси Бесемер Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout. Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений. Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков. Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании. Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов. В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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