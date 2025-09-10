Проще не бывает: рецепт повидла на зиму с секретным ингредиентом

Повидло на вкус - как в детстве.

Лето подошло к концу, но сезон консервации еще в самом разгаре. Украинцы активно делают запасы различных овощей и фруктов. Не обойтись зимой без повидла, которое можно добавлять в торты, кексы и другую выпечку, или же просто есть ложкой и запивать чаем. Главред нашел рецепт яблочного повидла с нотками цитруса.

Повидло готовится быстро, просто и без лишних хлопот. Рецептом десерта на зиму поделилась кулинарный блогер в TikTok @smachno_tyt.

Вам понадобится:

яблоки - 1,2 кг;

апельсин - 1 шт;

лимон - половинка;

сахар -700 г (если яблоки сладкие, то немного меньше).

Сначала хорошо помойте и почистите яблоки. Вырежьте сердцевину и нарежьте мелкими кубиками.

Далее натрите цедру лимона и апельсина. Мякоть фруктов вырежьте и нарежьте кубиками.

Затем возьмите кастрюлю и поместите в нее яблоки и цитрусовые. Не забудьте к фруктам добавить сахар. Яблоки должны пустить сок, для этого нужно оставить их на 30 минут.

Далее ставим кастрюлю с фруктами на средний огонь и доводим до кипения. Как только яблоки начнут кипеть, огонь следует уменьшить и варить примерно 30 - 40 минут. При этом тщательно все перемешивайте, чтобы будущий десерт не пригорел. Повидло должно получиться густым и карамельного цвета.

"Проверить, достаточно ли густое повидло, можно капнув немного на тарелку, и подождать пока остынет, если не растекается, то уже достаточно уваренное", - рекомендует блогер.

Как приготовить яблочное повидло - смотрите видео:

