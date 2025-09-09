Ностальгия накроет после первого укуса: рецепт сказочного печенья Ракушки

Порой хочется попробовать что-то со вкусом детства. На этот случай можно приготовить невероятно вкусное печенье Ракушки, которое раньше пользовалось большой популярностью.
Главред узнал, что его давним рецептом на своем YouTube-канале поделилась украинская блогерша Екатерина Тарасенко.
Печенье Ракушки - рецепт
Ингредиенты:
- Мука 380 г муки
- Масло 200 г
- Желтки 3 шт.
- Сметана 100 г
- Соль
Для начинки:
- Белок 3 шт.
- Сахар 200 г
- Лимонная кислота 2г
- Ванилин
- Кукурузный крахмал 2 ч.л.
Для начала надо приготовить тесто для печенья. Муку и масло комнатной температуры смешиваем в миске, добавляем к массе желтки, сметану и соль. Далее замешиваем тесто и делим его на 30 шариков примерно по 24 грамма.
Когда шарики будут готовы, их надо выложить на поверхность, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник примерно на 3 часа. В это время можно приготовить начинку.
Белки комнатной температуры, сахар, лимонную кислоту и ванилин взбиваем в течение 12 минут на средних оборотах миксера. Когда масса будет готова, добавляем крахмал и перемешиваем.
Когда тесто настоится, достаем из холодильника по 2-4 шарика, раскатываем их и выкладываем на серединку начинку. Каждое печенье надо скрепить по принципу вареника, а затем продавить серединку и соединить углы.
Ракушки надо выпекать в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут на выстланном пергаментом противне.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить вкусное печенье Ракушки:
Вас может заинтересовать:
- Как заморозить арбуз и что из него приготовить: рецепт изысканного гранита
- Все будут удивлены, как это вкусно: простой рецепт невероятной намазки на хлеб
- Один ингредиент превращает яичницу в безупречное блюдо: раскрыт главный секрет
О персоне: Екатерина Тарасенко
Екатерина Тарасенко - украинский блогер, которая в соцсетях делится рецептами вкусных, простых и быстрых блюд. В YouTube на ее канал подписались более 285 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред