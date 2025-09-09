Ностальгия накроет после первого укуса: рецепт сказочного печенья Ракушки

Простой рецепт десерта из прошлого, который поразит всех.

Невероятно вкусное печенье с белковой начинкой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Порой хочется попробовать что-то со вкусом детства. На этот случай можно приготовить невероятно вкусное печенье Ракушки, которое раньше пользовалось большой популярностью.

Главред узнал, что его давним рецептом на своем YouTube-канале поделилась украинская блогерша Екатерина Тарасенко.

Печенье Ракушки - рецепт

Ингредиенты:

Мука 380 г муки

Масло 200 г

Желтки 3 шт.

Сметана 100 г

Соль

Для начинки:

Белок 3 шт.

Сахар 200 г

Лимонная кислота 2г

Ванилин

Кукурузный крахмал 2 ч.л.

Для начала надо приготовить тесто для печенья. Муку и масло комнатной температуры смешиваем в миске, добавляем к массе желтки, сметану и соль. Далее замешиваем тесто и делим его на 30 шариков примерно по 24 грамма.

Когда шарики будут готовы, их надо выложить на поверхность, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник примерно на 3 часа. В это время можно приготовить начинку.

Белки комнатной температуры, сахар, лимонную кислоту и ванилин взбиваем в течение 12 минут на средних оборотах миксера. Когда масса будет готова, добавляем крахмал и перемешиваем.

Когда тесто настоится, достаем из холодильника по 2-4 шарика, раскатываем их и выкладываем на серединку начинку. Каждое печенье надо скрепить по принципу вареника, а затем продавить серединку и соединить углы.

Ракушки надо выпекать в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут на выстланном пергаментом противне.

Приятного аппетита!

Екатерина Тарасенко - украинский блогер, которая в соцсетях делится рецептами вкусных, простых и быстрых блюд.

