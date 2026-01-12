Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Сад и огород

Зачем хозяйки собирают луковую шелуху зимой - весной и летом незаменима

Сергей Кущ
12 января 2026, 11:27
9
Мало кто знает, что шелуха лука — кладезь минералов и витаминов для растений.
Как использовать луковую шелуху
Как использовать луковую шелуху / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Как удобрять растения луковой шелухой
  • Как еще использовать луковую шелуху

Луковая шелуха — это не мусор, а настоящий природный ресурс, который опытные дачники и хозяйки давно используют с пользой. Она подходит для подкормки растений, защиты от вредителей, приготовления натуральных настоев, а также находит применение в быту и на кухне.

Разбираемся, что можно сделать из луковой шелухи, и почему не стоит ее выбрасывать, а начинать собирать еще зимой.

видео дня

Луковая шелуха как удобрение и защита растений

Мало кто знает, что шелуха лука — кладезь минералов и витаминов для растений. В ней содержатся биологически активные вещества, которые положительно влияют на рост и иммунитет культур:

Каротин — повышает устойчивость растений к стрессам, перепадам температуры и ускоряет рост молодых побегов;

Фитонциды — обладают мощными бактерицидными свойствами, защищают растения и почву от грибков и патогенных микроорганизмов;

Витамины группы PP — укрепляют корневую систему и улучшают усвоение кислорода;

Кверцетин — помогает рассаде быстрее адаптироваться к погодным условиям и стимулирует активный рост.

Благодаря такому составу настой луковой шелухи для растений особенно популярен весной — в период активного роста рассады и овощных культур.

Как сделать отвар из луковой шелухи

Сегодня существует множество способов приготовления настоев и отваров. Вот самые эффективные варианты, которые часто используют дачники, пишет Агромаркет.

? От деформации листьев и для огурцов

0,5 кг луковой шелухи прокипятить в 10 л воды, затем настоять 12 часов.После остывания процедить, шелуху отжать, а отвар развести в пропорции 1:4.Подходит для опрыскивания огурцов, томатов и полива почвы.

? Для защиты огурцов от гнили

2 стакана шелухи залить 2 л кипятка, настоять и разбавить холодной водой 1:2.Используется для профилактики корневых и серых гнилей.

? Подкормка овощных культур

20 г шелухи залить 5 л воды и настаивать 4 суток при комнатной температуре.Настой применяют сразу — хранению он не подлежит.

Важно: оставшуюся после настаивания шелуху не выбрасывайте — измельчите и добавьте в компост, усиливая его питательность.

Что еще можно сделать из луковой шелухи: 5 полезных идей

Помимо садоводства, существует немало бытовых способов применения.

Натуральный краситель для яиц

Луковая шелуха — классический экологичный краситель для пасхальных яиц. Варите яйца вместе с шелухой, чтобы получить красивые коричневые или красноватые оттенки без химии.

Отпугиватель насекомых

Запах луковой шелухи отпугивает муравьев и некоторых вредителей. Разложите её вокруг растений или в теплице — это простой натуральный способ защиты сада.

Чистящее средство для посуды

Сухую шелуху можно использовать как природный абразив для очистки кастрюль и сковородок от нагара.

Материал для запекания рыбы

Приготовление рыбы на гриле с использованием луковой шелухи придаёт блюду лёгкий аромат и предотвращает прилипание к решётке.

Ароматизация приправ и соусов

Сушёную шелуху добавляют в мешочек или марлю и используют для ароматизации соусов, бульонов и приправ, легко удаляя перед подачей.

Смотрите видео о том, как сделать удобрение из луковой шелухи:

Об источнике: AgroPortal

AgroPortal - это информационный и аналитический онлайн-портал, специализирующийся на агропромышленности. Основная деятельность включает публикацию новостей, аналитики и обзоров аграрного рынка Украины и мира, предоставление данных о сельскохозяйственном производстве, цен на продукцию, погодных условий и международных тенденций в агросекторе. Портал обеспечивает информационную поддержку агробизнеса, фермеров, трейдеров и производителей сельхозпродукции, а также аналитику рынков зерна, масличных культур, сахара, овощей, фруктов, мяса и молока.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лук лайфхак интересные новости
