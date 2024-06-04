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Как из луковой шелухи сделать вкусную приправу: женщина показала гениальный рецепт

Юлия Закрепа
4 июня 2024, 03:03
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Многие люди выбрасывают луковую шелуху, даже не задумываясь, какую вкусную приправу можно из нее приготовить - женщина показала интересный метод.
Как из луковой шелухи сделать вкусную приправу: женщина показала гениальный рецепт
Как сделать приправу из луковой шелухи / коллаж: Главред, фото: unsplash

Женщина поделилась интересным лайфхаком, как применить ненужную шелуху от лука и использовать ее с пользой.

Согласно анализу известно, что ежегодно на свалку выбрасывают около 9,5 миллионов тонн пищи. Известная фуд-блогер Карли Бодруг на своей странице в Instagram рассказала, как можно сохранить шелуху лука и чеснока с помощью лайфхака, который может удивить ваших гостей, передает издание Mirror.

Блогерша призвала своих подписчиков прекратить выбрасывать шелуху чеснока и лука. В своем видео она показала, что нужно собрать кожуру лука и чеснока, промыть их в смеси уксуса и воды. Затем нужно выложить их на противень и выпекать при самой низкой температуре пару часов.

видео дня

Она также посоветовала, что нужно следить за шелухой, пока она не станет хрустящей и сухой. После этого стоит смешать их в кучу и вы получите собственную приправу с луком и чесноком.

Позже Карли объяснила, что луковый порошок можно использовать как заменитель свежего лука в различных рецептах, и его не нужно очищать или нарезать, в отличие от свежих овощей. Сочетание луковой шелухи с чесноком придаст еще больше вкуса блюдам.

Смотрите видео о том, как приготовить приправу из луковой шелухи:

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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