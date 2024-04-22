В чем разница между красным, белым и желтым луком: где какой использовать

Мы рассмотрим основные различия между ними и узнаем, какой из них лучше.

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В чем разница между разными видами лука / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Не секрет, что для каждого блюда требуется определенный вид лука. Узнайте, чем они отличаются друг от друга, и вы сможете приготовить их лучше!

Мы рассмотрим основные различия между ними и узнаем, какой из них лучше всего подходит для различных блюд и кулинарных техник.

В чем разница между разными видами лука?

Желтый лук

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Это, безусловно, самый популярный и распространенный сорт на кухне. Выращиваемый по всему миру и известный также как "соломенный лук", он является универсальной приправой, которой можно приправить самые разные блюда: тушеное мясо, соусы, гратены, супы и так далее, пишет Sante+.

Его характерный, хорошо сбалансированный вкус одновременно терпкий и сладкий. Идеально подходит для приготовления пищи, легко карамелизуется и используется для подслащивания острых и кислых блюд.

Обычно небольшого размера, с довольно жесткой кожицей и мясистым слоем, желтый лук обладает более нежным вкусом, чем другие. Это делает их очень универсальными, они одинаково подходят для жарки и варки. Более того, они хранятся дольше, чем красный лук. Храните их в сухом прохладном месте вдали от света.

Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

Белый лук

Белый лук встречается на кухне реже, чем красный, в основном потому, что он появляется только в теплую погоду, весной и особенно летом. Известный также как "весенний лук", белый лук часто бывает небольшого размера, с тонкой кожицей и мякотью, содержащей большое количество воды.

Это делает его особенно хрустящим. Богатый серой и сахаром, он имеет сильный запах, который немного раздражает глаза, но его вкус более мягкий и менее резкий, чем у желтого лука. Этот сорт можно готовить так же, как и желтый лук, но он вкуснее измельченным, нарезанным или мелко нарезанным для гарнира к салатам.

Красный лук

Этот сорт, известный как "красный лук", по вкусу напоминает желтый лук, но иногда бывает более насыщенным. Его кожица чуть менее нежная и мясистая. Почему красный лук дороже обычного? Поскольку он особенно кислый и хрустящий, его лучше всего есть сырым в салатах, сэндвичах и гамбургерах.

Его лучше не добавлять в горячие блюда. Напротив, в нарезанном виде эта приправа добавит хорошую порцию свежести и хруста вашим вкусовым рецепторам.

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