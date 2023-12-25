Пролежит вдвое дольше: с чем нужно хранить лук

Секрет долгой свежести лука прост, как никогда.

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Как хранить лук / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Лук – незаменимый ингредиент в кулинарии на кухне украинцев, и сохранение его свежести – настоящее искусство. Многие из нас сталкиваются с проблемой быстрой порчи этого овоща, особенно когда он хранится в холодильнике.

Но не отчаивайтесь, ведь существует простой способ продлить свежесть лука при помощи доступных продуктов.

Магия соли

Одним из самых доступных и эффективных средств является соль. Просто насыпьте небольшой слой соли на блюдце, затем положите головку лука срезом вниз. Соль будет поглощать лишнюю влагу и помогать предотвратить порчу овоща.

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Растительное масло – еще один секрет

Если у вас есть растительное масло на кухне, используйте его в свою пользу. Смажьте место среза лука растительным маслом, прежде чем убрать его в пакет или контейнер. Это создаст дополнительный барьер, предотвращая потерю влаги и сохраняя свежесть лука.

Оба этих метода являются дешевыми, простыми и доступными каждому. Применяйте их, когда храните лук в холодильнике, и вы заметите, что ваш любимый овощ сохраняет свою свежесть гораздо дольше.

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