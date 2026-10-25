Не захотел жить в стране: в России покончил с собой рэпер-пропагандист

Кратко:
- Что случилось с оккупантом
- Что известно о причинах смерти
В террористической России стало известно о смерти "патриота" России, ЗОЖ рэппера Миши Маваши.
Как пишут российские пропагандисты, путинист и приверженец так называемого "СВО", по предварительным данным, покончил с собой.
О смерти 41-летнего Михаила Ница (настоящее имя) сообщили люди из близкого окружения артиста. Ещё несколько дней назад Маваши продолжал вести соцсети и публиковал новые видео.
Как пишут пропагандисты, Маваши, предположительно, застрелился в собственной квартире. На момент выстрела он находился в квартире с женой, которая сразу же выскочила из другой комнаты, услышав звуки выстрела.
Маваши получил широкую известность в начале 2010-х благодаря ЗОЖ-рэпу - в своих треках он продвигал спорт, трезвость и патриотизм. Позже он отошёл от сольной рэп-карьеры, а в 2022 году основал движение "Северный человек", которое разрослось до региональных отделений в десятках городов.
Маваши о нападении Путина на Украину
Рэппер активно поддерживал проведение специальной военной операции (СВО) и действия российских войск в Украине, организовывал сбор помощи для российских оккупантов, но в то же время выступал с критикой отдельных проблем в российской Z-медиасфере.
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