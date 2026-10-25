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Не захотел жить в стране: в России покончил с собой рэпер-пропагандист

Алена Кюпели
25 октября 2026, 12:18
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В РФ от огнестрельного ранения скончался рэппер-оккупант.
В РФ застрелился рэппер Маваши
В РФ застрелился рэппер Маваши / Коллаж Главред, фото Mash

Кратко:

  • Что случилось с оккупантом
  • Что известно о причинах смерти

В террористической России стало известно о смерти "патриота" России, ЗОЖ рэппера Миши Маваши.

Как пишут российские пропагандисты, путинист и приверженец так называемого "СВО", по предварительным данным, покончил с собой.

видео дня

О смерти 41-летнего Михаила Ница (настоящее имя) сообщили люди из близкого окружения артиста. Ещё несколько дней назад Маваши продолжал вести соцсети и публиковал новые видео.

В РФ скончался рэппер-оккупант
В РФ скончался рэппер-оккупант / Фото Стархит

Как пишут пропагандисты, Маваши, предположительно, застрелился в собственной квартире. На момент выстрела он находился в квартире с женой, которая сразу же выскочила из другой комнаты, услышав звуки выстрела.

Маваши получил широкую известность в начале 2010-х благодаря ЗОЖ-рэпу - в своих треках он продвигал спорт, трезвость и патриотизм. Позже он отошёл от сольной рэп-карьеры, а в 2022 году основал движение "Северный человек", которое разрослось до региональных отделений в десятках городов.

Маваши о нападении Путина на Украину

Рэппер активно поддерживал проведение специальной военной операции (СВО) и действия российских войск в Украине, организовывал сбор помощи для российских оккупантов, но в то же время выступал с критикой отдельных проблем в российской Z-медиасфере.

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