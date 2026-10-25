Гороскоп Таро на завтра 26 октября: Стрельцам - финансовые перемены, Водолею - успех

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 26 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на понедельник для Овна: Туз пентаклей

Овны, вас ждут новые финансовые возможности. Вы откроете для себя отличный способ увеличить свой доход.

Подумайте о дополнительном заработке или о том, как использовать ресурсы, которыми вы уже располагаете. Полнолуние призывает вас отнестись к себе серьезно - вы способны устранить любые препятствия на пути к своему финансовому росту.

Телец

Карта Таро на понедельник для Тельца: Девятка пентаклей

Сегодня самое время оценить то, что у вас есть. Тельцы, вы много трудились ради всего, чем владеете, и по праву можете гордиться своими усилиями и упорным трудом.

Полнолуние в вашем знаке - отличный повод сделать перерыв и насладиться плодами своего труда. Какой смысл обладать чем-либо, если это не приносит вам радости?

Близнецы

Карта Таро на понедельник для Близнецов: Двойка пентаклей (перевернутая)

Близнецы, в последнее время вы успеваете сделать очень многое. Но не кажется ли вам, что нагрузка стала чрезмерной?

Пришло время пересмотреть свои повседневные привычки и понять, что можно упростить. Иногда возникает ощущение, что нужно решить все вопросы прямо сейчас, но если навести порядок в делах, станет ясно, что можно контролировать сегодня, а что - отложить на потом.

Рак

Карта Таро на понедельник для Рака: Десятка пентаклей

Раки, какой толк в деньгах, если они не помогают обеспечить достойную жизнь вашей семье? Сегодня у вас появится желание обсудить долгосрочные планы с кем-то из близких - возможно, речь пойдет о накоплениях на покупку жилья или о помощи кому-то из родных.

В период этого полнолуния стоит задуматься о том, кому и почему вы можете помочь, а также провести конструктивный разговор о финансах.

Лев

Карта Таро на понедельник для Льва: Шестерка пентаклей (перевернутая)

Вы любите отдавать. В это полнолуние ваша щедрость проявляется особенно ярко. Желая видеть успех других, вы стремитесь помочь кому-то повысить свой социальный статус.

Вы охотно делитесь советами и рекомендациями. Знакомство, которое вы устроите между двумя людьми, может стать для них отличной возможностью.

Дева

Карта Таро на понедельник для Девы: Восьмерка Пентаклей

Полезно усердно совершенствовать свои навыки изо дня в день. То, над чем вы работаете сейчас, вполне может стать ключом к увеличению вашего дохода.

Однако помните: всё происходит не в одночасье. Эта карта Таро указывает на важность последовательности. Наберитесь терпения.

Весы

Карта Таро на понедельник для Весов: Четверка Пентаклей

Обычно вы предпочитаете плыть по течению, но сейчас для вас особенно важна финансовая стабильность.

Четверка Пентаклей призывает вас проявлять осмотрительность в вопросах расходов и сбережений. При этом не стоит бояться тратить имеющиеся у вас средства на действительно важные цели - в противном случае в будущем это может обойтись вам дороже.

Скорпион

Карта Таро на понедельник для Скорпиона: Дьявол (перевернутый)

В вашей жизни происходит нечто, что, как вы понимаете, требует перемен. Карта "Дьявол" обычно указывает на привычки, а в перевернутом положении она говорит о том, что вы готовы освободиться от них и выбрать более здоровый путь.

Вам представится возможность поговорить с человеком, с которым можно обсудить свои идеи. Он поможет вам сориентироваться в выборе и придаст уверенности, чтобы вы могли вернуть себе независимость - то, чего, как вам кажется, вы в последнее время лишились.

Стрелец

Карта Таро на понедельник для Стрельца: Колесо Фортуны

Грядут перемены, причем весьма благоприятные - они касаются вашего финансового положения. "Колесо Фортуны" символизирует жизненные изменения, и в вашем случае они, скорее всего, связаны с деньгами.

Стрельцы, вы учитесь не зависеть от других. Вы учитесь максимально эффективно использовать то, что у вас уже есть, и извлекать ценные уроки из собственного опыта.

Козерог

Карта Таро на понедельник для Козерога: Король Пентаклей

Сегодня вы полны решимости. Ваша дальновидность подталкивает вас к важным переменам: вы думаете о будущем.

"Король Пентаклей" указывает на то, что вы готовы отложить сиюминутное удовольствие ради получения знаний, которые необходимы вам сейчас. Это решение может оказаться крайне полезным для достижения ваших долгосрочных финансовых целей. Сосредоточьтесь на стабильности, а не только на сегодняшних радостях.

Водолей

Карта Таро на понедельник для Водолея: Семерка Пентаклей

Все, что вы делаете сейчас, имеет значение. То, как вы распоряжаетесь своим временем, подсказывает, стоит ли продолжать в том же духе или лучше сделать паузу и все переосмыслить.

Ваши ресурсы - время и деньги - ограничены, но если использовать их с умом, можно добиться максимальных результатов. Не падайте духом, если возникнут трудности. Возможно, на достижение цели уйдет больше времени, чем вы ожидали, - это лишь означает, что впереди еще много работы. Успех обязательно придет.

Рыбы

Карта Таро на понедельник для Рыб: Пятерка пентаклей (перевернутая)

Вы чувствуете, что ситуация находится под вашим контролем в большей степени, чем в начале месяца. Благодаря другу вы получаете полезный ресурс и понимаете, что заветная возможность уже совсем близко.

Вы учитесь просить о помощи, когда она необходима. Кроме того, чей-то вопрос наводит вас на мысль, о существовании которой вы даже не подозревали. В конечном итоге всё складывается совершенно неожиданным образом, но в итоге вы оказываетесь в очень выгодном положении.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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