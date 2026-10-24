Стекло духовки снова будет сиять: хитрый лайфхак с носком

Стекло духовки остаётся мутным даже после мытья? Узнайте, как очистить грязь между панелями с помощью носка и узкой лопатки.

https://glavred.info/life/sklo-duhovki-znovu-blishchatime-hitriy-layfhak-zi-shkarpetkoyu-10806785.html Ссылка скопирована

Как очистить стекло духовки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему грязь скапливается между стеклами духовки

Как очистить труднодоступные места

Когда лучше обратиться к мастеру

Даже если тщательно вымыть духовку и отполировать дверцу, стекло все равно может оставаться мутным и покрытым разводами. Причина иногда кроется не на внешней или внутренней поверхности, а между стеклянными панелями. Туда могут попадать жирный пар, пыль и мелкие частицы пищи, которые со временем образуют заметные пятна. Обычной губкой добраться до них практически невозможно. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание nlc.hu, для очистки труднодоступного пространства между стеклами в некоторых моделях духовок можно использовать длинный узкий предмет, обернутый чистым носком. Подобный способ с использованием тонкой лопатки для жира упоминается и в материалах издания Gofeminin. Однако перед применением этого лайфхака важно проверить конструкцию дверцы и рекомендации производителя: не все духовки можно безопасно очищать таким способом.

видео дня

Почему грязь попадает между стеклянными панелями

Дверцы многих современных духовок состоят из нескольких слоев стекла, которые помогают удерживать тепло и уменьшать нагрев внешней поверхности. В конструкции также могут быть вентиляционные отверстия, необходимые для циркуляции воздуха.

Во время приготовления пищи через предусмотренные конструкцией отверстия внутрь дверцы иногда попадают жирный пар и пыль. Постепенно они оседают на поверхностях и оставляют пятна, которые невозможно удалить обычным протиранием внешнего стекла.

Именно поэтому дверцы могут выглядеть грязными даже после тщательной уборки духовки. Чтобы вернуть стеклу прозрачность, нужно выяснить, предусматривает ли конкретная модель возможность очистки пространства между панелями.

Как очистить стекло духовки с помощью носка

Для этого способа понадобятся чистый носок, длинный узкий инструмент с гладкими краями и немного воды с моющим средством для посуды. Подойдет только такой инструмент, который не повредит стекло, уплотнители и другие элементы конструкции. Не используйте металлические предметы или инструменты с острыми краями.

1. Подготовьте духовку

Убедитесь, что прибор полностью остыл и выключен. Перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией производителя и выясните, разрешено ли очищать пространство между стеклянными панелями через вентиляционные отверстия.

2. Подготовьте инструмент

Слегка смочите чистый носок тёплой водой с небольшим количеством средства для мытья посуды. Наденьте его на гладкую лопатку или другой подходящий узкий инструмент. Ткань должна быть надежно закреплена, чтобы не соскользнуть и не застрять внутри дверцы.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

3. Осторожно протрите поверхность

Если конструкция духовки позволяет использовать такой способ очистки, осторожно введите инструмент через предусмотренное для этого отверстие. Медленно протрите доступный участок стекла, не надавливая сильно. Если инструмент упирается в препятствие или не проходит свободно, прекратите работу.

4. Удалите остатки влаги

Если производитель допускает такую очистку, повторите процедуру сухим чистым носком или подходящей салфеткой. Это поможет удалить остатки влаги и снизить риск появления разводов. Не оставляйте внутри дверцы мокрую ткань или посторонние предметы.

Чем можно заменить носок

В качестве альтернативы можно использовать тонкую салфетку из микрофибры. Она хорошо впитывает влагу и помогает удалять лёгкие загрязнения. При необходимости салфетку можно закрепить на гладком инструменте, если это позволяет конструкция и крепление не создаёт риска повреждения стекла.

Важно, чтобы ткань не была слишком объемной, не распадалась на волокна и не могла застрять между панелями. Не вдавливайте салфетку в щель силой и не используйте чрезмерное количество воды или моющего средства.

Видео о том, как отмыть духовку от нагара, можно посмотреть здесь:

Важные предостережения и техника безопасности

Не используйте острые предметы

Ножи, отвертки и металлические линейки могут поцарапать стекло, повредить уплотнители или вызвать трещины. Для очистки нужен гладкий инструмент, подходящий для конкретной модели духовки.

Контролируйте количество воды

Носок или салфетка должны быть лишь слегка влажными. Излишек жидкости может попасть туда, где его не должно быть, в частности на электрические компоненты, или остаться внутри дверцы.

Не давите слишком сильно

Стеклянные панели и крепления могут повредиться от чрезмерного давления. Если инструмент не проходит через отверстие или движется с сопротивлением, не пытайтесь его протолкнуть.

Не снимайте уплотнители самостоятельно

В некоторых моделях доступ к внутреннему стеклу ограничен специальными элементами конструкции. Их неправильное снятие может привести к повреждению дверцы или нарушению теплоизоляции.

Что делать, если этот способ не подходит

Если вентиляционное отверстие слишком узкое, закрытое или расположено так, что к стеклу невозможно безопасно добраться, проверьте инструкцию к духовке. Некоторые производители предусматривают снятие внутренней стеклянной панели с помощью специальных фиксаторов. Однако такая возможность и порядок демонтажа зависят от конкретной модели.

Если производитель разрешает самостоятельно снимать стекло, следуйте его рекомендациям и работайте на чистой мягкой поверхности, чтобы не поцарапать панель. Перед разборкой полезно сфотографировать расположение деталей, но это не заменяет инструкцию по демонтажу и сборке.

Если нет уверенности, что дверцу можно разобрать безопасно, лучше обратиться в сервисный центр. Это поможет избежать повреждения стекла, креплений и уплотнителей ради удаления нескольких пятен.

Читайте также:

Об источнике: nlc.hu Сайт nlc.hu (расшифровывается как Nők Lapja Café) - это крупнейший и самый популярный женский онлайн-журнал в Венгрии. Ресурс имеет огромный охват в стране и позиционируется как масштабный лайфстайл-портал для широкой аудитории. Проект собирает более 2 миллионов уникальных пользователей в месяц (что для Венгрии с населением около 9,6 млн человек - колоссальный показатель). В Facebook у издания более 800 тысяч подписчиков. Сайт принадлежит одному из ведущих венгерских медиахолдингов Central Médiacsoport (Центральная медиагруппа). Этот же холдинг выпускает такие бренды, как 24.hu, Marie Claire Hungary, Nosalty и культовый печатный журнал Nők Lapja ("Женский журнал"), цифровым продолжением которого исторически и стал nlc.hu. Изначально nlc.hu был классическим женским медиаресурсом (мода, красота, рецепты). Сегодня СМИ функционирует как полноценное развлекательно-информационное издание, которое пишет о новостях шоу-бизнеса и культуры, стиле жизни и здоровье. Слоган сайта - "Neked. Veled. Érted" ("Для тебя. С тобой. Для твоих интересов").

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред