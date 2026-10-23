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Как подготовить батареи к зиме: 5 важных шагов перед запуском отопления

Марина Иваненко
23 октября 2026, 14:28
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Как подготовить батареи к зиме? Проверьте давление в котле, термостатические клапаны и радиаторы, чтобы выявить неисправности и подготовить дом к холодам.
Как подготовить батареи к зиме
Как подготовить батареи к зиме / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как подготовить батареи к отопительному сезону
  • Что проверить перед запуском котла
  • Когда нужно вызвать мастера

После длительного летнего перерыва отопительная система может потребовать проверки. Если верхняя часть батареи остается холодной, слышно бульканье или радиатор прогревается неравномерно, одной из возможных причин является наличие воздуха внутри системы. В то же время подобные признаки могут свидетельствовать и о других неисправностях. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает издание Kertészkedj.hu, перед началом отопительного сезона важно проверить состояние радиаторов и подготовить систему к работе. Производитель отопительного оборудования Baxi также рекомендует регулярно проверять систему отопления и при необходимости удалять воздух из батарей. Владельцам индивидуального отопления следует соблюдать инструкцию к котлу, а жильцам домов с централизованным отоплением - при необходимости обращаться к управляющему дома или соответствующей обслуживающей организации.

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5 обязательных шагов перед началом отопительного сезона

1. Проверьте манометр на котле

В системах индивидуального отопления важно контролировать давление воды. Для многих бытовых котлов нормальное значение в холодной системе составляет примерно 1–1,5 бар, однако точный диапазон зависит от модели и особенностей системы. Его нужно уточнить в инструкции производителя.

Если вы стравливаете воздух из радиаторов, после процедуры проверьте показания манометра еще раз. Давление может снизиться, поэтому при необходимости систему корректируют в соответствии с рекомендациями производителя. Если давление постоянно падает, стоит обратиться к мастеру.

2. Проверьте термостатические клапаны

После длительного перерыва клапан радиатора иногда может застрять, из-за чего батарея не нагревается должным образом. Проверьте положение термостатической головки и установите нужный режим.

Если радиатор остаётся холодным, не стоит силой нажимать на механизм или разбирать клапан без соответствующих знаний. Лучше поручить проверку специалисту.

3. Освободите пространство вокруг батарей

Плотные шторы, декоративные экраны и крупная мебель, расположенная вплотную к радиатору, могут препятствовать циркуляции теплого воздуха. В результате комната прогревается медленнее, а термостатический клапан может реагировать на температуру возле батареи, а не на общую температуру помещения.

Чтобы отопление работало эффективнее, не закрывайте радиаторы тяжелыми шторами и не ставьте перед ними массивную мебель. Также стоит убедиться, что термостатическая головка не находится под плотным покрытием.

Видео о том, как подготовиться к отопительному сезону, можно посмотреть здесь:

4. Установите комфортную температуру

Температура в доме влияет на потребление энергии. Для многих жилых помещений комфортным ориентиром является примерно 18–21 °C, хотя оптимальное значение зависит от активности жильцов, возраста, состояния здоровья и особенностей дома.

В комнатах, которыми пользуются реже, температуру можно снизить, если это не создает риска избыточной влажности или промерзания. В то же время не стоит устанавливать слишком низкие показатели только ради экономии: важно поддерживать безопасный микроклимат и учитывать рекомендации по эксплуатации конкретной системы отопления.

5. Проведите тестовый запуск

Если вы пользуетесь собственным котлом, проверьте его работу до наступления сильных морозов. Обратите внимание, нет ли сообщений об ошибках, необычных шумов, протечек или запаха газа.

Если оборудование работает нестабильно, лучше заранее вызвать квалифицированного мастера. Это поможет избежать ситуации, когда отопление перестает работать в самый холодный период года.

Дрова для отопления зимой
Дрова для отопления зимой / Инфографика: Главред

Важные правила безопасности

Отопительное оборудование требует регулярного технического обслуживания в соответствии с рекомендациями производителя и местными требованиями. Для газового котла важно проверять исправность оборудования, вентиляции и дымохода, если он используется.

В помещениях с газовыми приборами следует установить исправный детектор угарного газа. Если появился запах газа, не включайте и не выключайте электроприборы, не разжигайте огонь, по возможности безопасно покиньте помещение и позвоните в аварийную газовую службу из безопасного места.

Когда обязательно нужен мастер

Если радиатор остается холодным после удаления воздуха, давление в котле постоянно падает, заметны протечки или оборудование издает необычные звуки, не пытайтесь самостоятельно разбирать систему.

Мастер поможет определить причину неисправности, проверить циркуляцию теплоносителя и оценить состояние оборудования. В домах с централизованным отоплением вопросы, связанные с общедомовой системой, необходимо согласовывать с ответственной обслуживающей организацией.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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