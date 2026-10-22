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Как понять, что кошка любит хозяина: 6 признаков, которые легко упустить из виду

Юрий Берендий
22 октября 2026, 18:27
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Ветеринар объяснила, почему медленное моргание называют "кошачьим поцелуем" и что значит "топтание" лапами на коленях.
Как понять, что кошка любит хозяина: 6 признаков, которые легко упустить из виду
Как понять, что кошка вас любит: 6 признаков кошачьего доверия / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём вы узнаете:

  • Доверие кошки видно по позе: уши вперед, хвост с лёгким изгибом
  • Мурчание не всегда означает любовь: кошки мурчат и от боли
  • Медленное моргание называют "кошачьим поцелуем"

Ветеринар, консультант компании Embrace Pet Insurance Лиза Кан назвала шесть признаков того, что кошка чувствует себя любимой и защищённой, сообщает Parade Pets.

Кошки общаются с людьми иначе, чем собаки: мяукают, щебечут и много "говорят" языком тела. Владельцы часто не замечают этих сигналов, хотя некоторые из них прямо свидетельствуют о доверии. Какие привычки кошки свидетельствуют о привязанности к человеку и как ответить на неё взаимностью - выяснял Главред.

видео дня

Как понять, что кошка любит и доверяет хозяину

У кошек есть свой язык привязанности, и он заметно отличается от собачьего. Большинство таких сигналов легко принять за обычные кошачьи шалости.

"Кошки формируют тесные связи со своими людьми и могут быть очень нежными, а ещё у них есть уникальные способы это показывать", - отмечает ветеринар.

Не стоит волноваться, если питомец демонстрирует не все признаки или лишь несколько из них. Это не означает, что животное несчастно: каждая кошка индивидуальна и выражает чувства по-своему.

Расслабленная поза: что она означает

Этот признак легко упустить из виду, однако, по словам Кан, он относится к самым глубоким проявлениям кошачьей любви, ведь прямо сигнализирует о доверии и удовлетворении.

"Когда кошка демонстрирует расслабленную позу без напряжения, она показывает, что рядом с вами чувствует себя в безопасности и защищенности", - объясняет ветеринар.

Расслабленный язык тела выглядит так: кошка удобно лежит или сидит, уши у неё естественно направлены вперёд, а кончик хвоста имеет лёгкий изгиб - это признак счастья. Чтобы правильно истолковать сигнал, следует оценивать ситуацию в целом, ведь определенные жесты могут означать разное в зависимости от обстоятельств.

Почему кошка мурлычет и всегда ли это означает любовь

Мягкий, иногда громкий ритмичный рокот Кан называет хрестоматийным признаком привязанности.

"Мурчание может возникать, когда кошка чувствует себя в безопасности и расслаблена, часто - когда её гладят или когда она наслаждается вашим присутствием рядом", - рассказывает Кан.

В то же время этот сигнал, по её словам, удивительно сложно интерпретировать, потому что кошки мурлыкают по многим причинам. В частности, так животное может успокаивать себя, когда волнуется или испытывает боль. Поэтому ключевое значение имеет контекст, прежде всего язык тела.

Почему кошка вылизывает хозяина

Когда кошка лижет волосы или кожу человека, это аллогруминг - социальное поведение, укрепляющее связь. Обычно кошки практикуют его только по отношению к членам своей "колонии". Так кошка показывает, что чувствует себя любимой и хочет, чтобы вы тоже ощущали её любовь.

"Это знак того, что она считает вас полноправным членом своей семьи. В зависимости от вашего комфорта можно позволить несколько облизываний, а затем перенаправить кошку на коврик для облизывания или другую игрушку", - отмечает ветеринар.

Ответить на нежность можно сеансом поглаживания или бережным расчесыванием, если кошке нравится то или другое.

Что означает медленное моргание кота

Этот сигнал называют "кошачьим поцелуем", и большинство владельцев его просто не замечают.

"Медленное моргание - один из самых интимных способов, которыми кошка проявляет любовь. Когда кот смотрит на вас и намеренно, мягко закрывает и открывает глаза, он дает понять, что рядом с вами чувствует себя в безопасности и непринужденно", - подчеркивает Кан.

Если хочется показать, что чувства взаимны, кошке можно ответить таким же медленным морганием - животные обычно это ценят.

Видео о том, что означает медленное моргание кота, можно посмотреть здесь:

Почему кошка "месит" лапами хозяина

Привычку ритмично перебирать лапками, словно замешивая тесто, кошки имеют с рождения, поэтому у взрослого животного она вполне нормальна. Для хозяина это хороший знак любви и доверия.

"Котята мнут живот матери, чтобы стимулировать приток молока, поэтому когда кошка делает такие ритмичные нажатия у вас на коленях, это свидетельствует о том, что она чувствует себя в безопасности и довольна. Если ваша кошка любит месить, стоит держать под рукой сложенный плед и вовремя подстригать когти", - советует Кан.

Почему кошка приглашает хозяина поиграть

Игра - важная отдушина для природных инстинктов. Кошки не играют с кем попало: они снижают бдительность и ведут себя непринужденно только рядом с людьми, которым доверяют.

"Когда ваша кошка инициирует игру с вами, она сознательно решает поделиться своей радостью, а это явный признак любящей связи", - отмечает ветеринар.

Кошки приглашают к игре с помощью нескольких сигналов:

  • живостная поза: животное приседает, делает прыжок или переворачивается на спину;
  • уши направлены вперед и насторожены, что свидетельствует о заинтересованности;
  • зрачки расширены от возбуждения;
  • хвост подергивается или мечется из стороны в сторону.

Что нужно кошке для благополучия

Любовь и доверие - лишь часть картины, ведь кошке нужен ещё и правильный ежедневный уход. По словам Кана, кошки чувствуют себя лучше всего, когда у них сбалансированное питание, регулярные осмотры у ветеринара, а также достаточно физической и умственной нагрузки.

Какие продукты нельзя давать котам
Какие продукты нельзя давать кошкам / Инфографика: Главред

Другие новости о кошках

Как писал Главред, в мурчании кошек есть секрет, о котором молчат ветеринары, поэтому этот звук стоит оценивать вместе с другими сигналами.

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Об источнике: ParadePets

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