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Сигналы, которые нельзя игнорировать: как понять, что кошка чувствует себя одинокой

Юрий Берендий
25 июня 2026, 19:47
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Ветеринар Сара Вутен объяснила, какие изменения в поведении кошки могут свидетельствовать об одиночестве, стрессе, скуке и недостатке внимания.
Сигналы, которые нельзя игнорировать: как понять, что кошка чувствует себя одинокой
Почему кот постоянно мяукает — как понять, что коту одиноко / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Как понять, что коту одиноко
  • Почему кот много спит
  • Почему кот постоянно мяукает

Домашние кошки часто кажутся независимыми животными, однако они также нуждаются во внимании, общении и эмоциональном контакте с хозяином. Если питомец начинает вести себя необычно, это может свидетельствовать не только о скуке, но и об ощущении одиночества. Ветеринар и зооэксперт проекта "Cats" Сара Вутен в видео на YouTube назвала основные признаки, которые могут указывать на то, что кот нуждается в большем внимании и взаимодействии.

Главред выяснил, как определить одиночество у кота.

видео дня

Кошка много спит и постоянно просит еду

Одним из самых распространенных признаков одиночества является изменение привычного режима дня. Хотя кошки по природе проводят много времени во сне, чрезмерная сонливость может быть сигналом психологического дискомфорта.

"Однако это может быть признаком того, что ваша кошка не заинтересована во взаимодействии, что она просто чувствует одиночество или находится в депрессии, либо же предпочитает спать, а не общаться и играть с вами", — объясняет эксперт.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз на день кормить кота / Инфографика: Главред

В то же время специалистка отмечает, что повышенная сонливость иногда связана с заболеваниями или болевыми ощущениями. Поэтому, если изменения в поведении длятся долго, стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Еще одним тревожным сигналом может быть резкое увеличение аппетита.

"Кошки, которым одиноко и скучно, часто просто едят, потому что им больше нечем заняться, а мы их кормим — обычно даем им очень вкусный, высококалорийный корм с высокой энергетической ценностью", — отмечает Сара Вутен.

Почему кот ходит в туалет мимо лотка

Проблемы с лотком часто воспринимаются владельцами как проявление непослушания. На самом деле такое поведение может быть способом сообщить о стрессе.

"Кошки, которые скучают, испытывают стресс. Это на самом деле источник стресса для этих кошек, и когда они мочатся или испражняются вне лотка, они на самом деле умоляют вас о помощи — что-то в их мире должно измениться, и это их способ общения с вами", — говорит специалист.

Смотрите видео о признаках одиночества у кошки:

Если кот начал игнорировать лоток без видимых причин, стоит обратить внимание не только на его здоровье, но и на эмоциональное состояние.

Деструктивное поведение у кошек как признак скуки

Когда животному не хватает активности и стимуляции, оно может начать портить мебель, царапать вещи или разрушать предметы в доме.

"Кошки, которые испытывают одиночество или скуку, часто прибегают к разрушению вещей, чтобы как-то избавиться от накопленной энергии, и это часто приводит к тому, что ваши любимые вещи оказываются изорванными", — отмечает эксперт.

Такое поведение часто является следствием избытка энергии и недостатка интересных занятий в течение дня.

Почему кот постоянно мяукает

Повышенная вокализация также может быть сигналом эмоционального дискомфорта.

"Ну, если она одинока, то пытается вам что-то сказать", – объясняет Сара Вутен.

Особенно часто одинокие кошки активно мяукают после возвращения хозяина домой или ночью, когда остаются без внимания.

В то же время эксперт предупреждает, что у пожилых животных такое поведение иногда связано с проблемами со здоровьем, поэтому резкие изменения не стоит оставлять без внимания.

Агрессия у кошки может быть следствием одиночества

Не все животные реагируют на одиночество подавленностью. В некоторых случаях оно проявляется в виде агрессии.

"Кошки, которые вновь чувствуют себя одинокими, находятся в стрессовом состоянии и могут проявлять агрессию", — отмечает специалистка.

По её словам, длительное пребывание в одиночестве может вызвать фрустрацию, из-за которой кот начинает гоняться за другими домашними животными, рычать или даже проявлять агрессию по отношению к хозяину.

Чрезмерная привязанность к хозяину

Парадоксально, но ещё одним признаком одиночества может быть чрезмерная потребность в общении с человеком.

"Поэтому если у вас "кошка-липучка", которая каждый раз, когда вы дома, хочет быть на вас или рядом с вами, и вы даже не можете самостоятельно сходить в ванную, не заметив, как эти маленькие лапки просовываются под дверью, — возможно, ваша кошка чувствует себя одинокой", — отмечает эксперт.

Если питомец буквально не отходит от хозяина ни на шаг, это может свидетельствовать о недостатке внимания в течение дня.

Что делать, если кот чувствует себя одиноким

По словам Сары Вутен, существует несколько способов помочь животному справиться с одиночеством. Один из них — обсудить с ветеринаром возможность появления ещё одного кота в доме.

"Это деликатный вопрос, ведь не все кошки, даже если они одиноки, любят, когда в их мир приходит другая кошка", — объясняет специалист.

Также можно пригласить сиделку, которая будет периодически навещать кота, или разнообразить его досуг с помощью игрушек и интерактивных занятий.

Особое внимание эксперт советует уделять ежедневным играм.

"Обязательно выделяйте каждый день как минимум четыре 15-минутных сеанса игры с котом и старайтесь, чтобы последний сеанс проходил не менее чем за час до сна, чтобы у кота была возможность успокоиться", — рекомендует Сара Вутен.

Регулярное взаимодействие помогает коту чувствовать себя нужным, снижает уровень стресса и положительно влияет на его физическое и психологическое состояние.

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Об источнике: YouTube-канал "Cats"

Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвящённый кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. У канала около 268 000 подписчиков.

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