Начинает стресовать: ученые выяснили, на сколько можно оставлять кота одного

Дарья Пшеничник
14 ноября 2025, 05:24
Коты, которых оставляют надолго наедине, часто проявляют признаки тревоги от разлуки и одиночества.

Как долго кошки могут находиться без хозяина / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

  • Коты могут страдать от одиночества
  • Оптимальное время, на которое их можно оставлять - до 6 часов
  • Интерактивные игрушки, лазательные конструкции и головоломки помогают уменьшить стресс любимца

Несмотря на распространенное убеждение, что кошки - независимые и самодостаточные животные, новейшие научные исследования доказывают обратное: длительное одиночество может серьезно влиять на их психическое здоровье.

Как свидетельствует публикация в журнале PLOS ONE, кошки, которые остаются наедине более 6 часов в день, часто демонстрируют признаки тревоги, стресса и эмоционального истощения, пишет Journals of India.

Поведенческие сигналы: как кошки реагируют на одиночество

Среди типичных проявлений эмоционального дискомфорта - чрезмерное мяуканье, апатия, разрушительное царапанье мебели и даже проблемы с мочеиспусканием. По данным исследования, более 10% кошек, которые регулярно остаются одни дома, сталкиваются с такими симптомами.

Это свидетельствует о том, что эмоциональное благополучие кота зависит не только от физических условий, но и от регулярного взаимодействия с людьми.

На сколько времени кота можно оставлять одного

Специалисты отмечают, что продолжительность пребывания кота в одиночестве зависит от его возраста, состояния здоровья и условий содержания. Здоровых взрослых котов не стоит оставлять одних более чем на 24 часа, а максимально допустимый срок - 48 часов.

Зато котятам, пожилым животным или котам с хроническими заболеваниями нужен почти постоянный надзор, чтобы избежать рисков для здоровья и чрезмерного стресса.

Умственная стимуляция и забота - ключ к здоровью

Специалисты отмечают, что обеспечение едой, водой и чистым туалетом - это лишь базовый уровень ухода. Для поддержания психического здоровья кота важно создать среду, которая стимулирует его умственную активность. Интерактивные игрушки, лазательные конструкции и кормушки-головоломки помогают уменьшить уровень стресса, когда любимец остается один.

Стоит ли заводить еще одного пушистика

Некоторые владельцы считают, что второй кот - это решение проблемы одиночества. Однако эксперты советуют тщательно оценить совместимость животных, ведь не все коты готовы к совместной жизни. Коты - социально сложные существа, способные формировать глубокие связи с людьми и другими животными, но требуют индивидуального подхода.

Как отмечает эксперт по поведению кошек Лиза Нгуен, "эмоциональное здоровье кошек в значительной степени зависит от регулярного взаимодействия". Поэтому владельцам стоит пересмотреть свое отношение к самостоятельности пушистых любимцев - возможно, им нужно больше внимания, чем кажется на первый взгляд.

Об источнике: Journals of India

Journals of India - независимое англоязычное издание, специализирующееся на достоверной и тщательно исследованной журналистике. Команда авторов и редакторов публикует материалы о сельском хозяйстве, экономике, окружающей среде, управлении и международных отношениях, придерживаясь принципов точности, сбалансированности и стремления объективно информировать общество.

домашние животные коты
Один человек погиб, 24 - ранены: в ГосЧС рассказали о последствиях атаки РФ на Киев

Обломки попали в дома, горят многоэтажки: последствия атаки Киев

Киев под массированной атакой ракет и дронов: в городе раздаются громкие взрывы

Продает имущество: у российской певицы диагностировали психическое заболевание

Китайский гороскоп на завтра 14 ноября: Лошадям - срывы, Свиньям - обида

Сырые дрова будут гореть, как сухие: простой способ, который всегда работает

Пострадают малообеспеченные: стало известно, где правительство возьмет деньги для "тысячи Зеленского"

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

