Начинает стресовать: ученые выяснили, на сколько можно оставлять кота одного

Главное из новости:
- Коты могут страдать от одиночества
- Оптимальное время, на которое их можно оставлять - до 6 часов
- Интерактивные игрушки, лазательные конструкции и головоломки помогают уменьшить стресс любимца
Несмотря на распространенное убеждение, что кошки - независимые и самодостаточные животные, новейшие научные исследования доказывают обратное: длительное одиночество может серьезно влиять на их психическое здоровье.
Как свидетельствует публикация в журнале PLOS ONE, кошки, которые остаются наедине более 6 часов в день, часто демонстрируют признаки тревоги, стресса и эмоционального истощения, пишет Journals of India.
Поведенческие сигналы: как кошки реагируют на одиночество
Среди типичных проявлений эмоционального дискомфорта - чрезмерное мяуканье, апатия, разрушительное царапанье мебели и даже проблемы с мочеиспусканием. По данным исследования, более 10% кошек, которые регулярно остаются одни дома, сталкиваются с такими симптомами.
Это свидетельствует о том, что эмоциональное благополучие кота зависит не только от физических условий, но и от регулярного взаимодействия с людьми.
На сколько времени кота можно оставлять одного
Специалисты отмечают, что продолжительность пребывания кота в одиночестве зависит от его возраста, состояния здоровья и условий содержания. Здоровых взрослых котов не стоит оставлять одних более чем на 24 часа, а максимально допустимый срок - 48 часов.
Зато котятам, пожилым животным или котам с хроническими заболеваниями нужен почти постоянный надзор, чтобы избежать рисков для здоровья и чрезмерного стресса.
Умственная стимуляция и забота - ключ к здоровью
Специалисты отмечают, что обеспечение едой, водой и чистым туалетом - это лишь базовый уровень ухода. Для поддержания психического здоровья кота важно создать среду, которая стимулирует его умственную активность. Интерактивные игрушки, лазательные конструкции и кормушки-головоломки помогают уменьшить уровень стресса, когда любимец остается один.
Стоит ли заводить еще одного пушистика
Некоторые владельцы считают, что второй кот - это решение проблемы одиночества. Однако эксперты советуют тщательно оценить совместимость животных, ведь не все коты готовы к совместной жизни. Коты - социально сложные существа, способные формировать глубокие связи с людьми и другими животными, но требуют индивидуального подхода.
Как отмечает эксперт по поведению кошек Лиза Нгуен, "эмоциональное здоровье кошек в значительной степени зависит от регулярного взаимодействия". Поэтому владельцам стоит пересмотреть свое отношение к самостоятельности пушистых любимцев - возможно, им нужно больше внимания, чем кажется на первый взгляд.
Об источнике: Journals of India
Journals of India - независимое англоязычное издание, специализирующееся на достоверной и тщательно исследованной журналистике. Команда авторов и редакторов публикует материалы о сельском хозяйстве, экономике, окружающей среде, управлении и международных отношениях, придерживаясь принципов точности, сбалансированности и стремления объективно информировать общество.
