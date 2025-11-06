Сигнал, который нельзя игнорировать - почему на самом деле кот мяукает ночью

Почему коты начинают мяукать именно ночью - как объясняют зооэксперты, истинная причина такого поведения может быть совсем неочевидной.

Почему на самом деле кот мяукает ночью - как успокоить кота ночью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Если домашний кот громко мяукает посреди ночи не стоит спешить сердиться. Эксперты проекта Animal Wised в видео на YouTube объяснили, что ночные "концерты" котов часто имеют вполне логичную и даже заботливую подоплеку.

Почему кот ночью бесится

Зооспециалисты отмечают, что ночное мяуканье часто появляется у котов, которые только что попали в новый дом.

"Коты - чувствительные животные, которые плохо переносят изменения в режиме дня, что может быть особенно остро ощутимо при приеме взрослого кота. Пока все остальные спят, кот может чувствовать одиночество, неуверенность или дезориентацию, что заставляет его мяукать, чтобы привлечь внимание и получить компанию", - отмечают эксперты Animal Wised.

Стоит ли игнорировать мяуканье кошки ночью

Еще одна частая причина - неправильный график кормления.

"Коты обычно предпочитают есть небольшими порциями в течение дня и ночи. Если вы кормите кота только раз в день или не даете ему достаточного количества пищи, он будет голодным посреди ночи, что заставит его мяукать, чтобы привлечь ваше внимание", - объясняют в Animal Wised.

Специалисты советуют всегда оставлять свежую воду в свободном доступе, чтобы избежать ночных "требований".

Почему кот мяукает без причины

Иногда ночное мяуканье - это реакция на боль, холод или страх.

"В случае физического дискомфорта для кота не имеет значения, день это или ночь. Однако, поскольку ночью температура может снижаться, холод может усилить дискомфорт и привести к мяуканью", - говорят зооэксперты.

Также кошка может мяукать из-за стресса - от грозы, резкой смены привычек или даже одиночества.

"Длительный стресс может привести к проблемам с поведением и навредить ее самочувствию", - отмечают в Animal Wised.

Кот мяукает ночью - что делать

Коты - животные, активные в сумерках, поэтому ночью им хочется играть и общаться.

"Коты часто хотят взаимодействовать со своими хозяевами ночью, после того как проспали большую часть дня. Важно обеспечить им достаточное количество стимулов в течение дня, чтобы избежать скуки", - советуют специалисты.

Игрушки, кошачьи деревья, царапалки и игры перед сном помогают выплеснуть энергию.

Почему кот ночью мяукает - причины

Неочищенный лоток - еще один фактор ночного беспокойства.

"Большинство котов не могут терпеть, когда приходится справлять свои нужды в грязном туалете. Если кошка не чувствует себя комфортно, она, вероятно, будет мяукать, прося помощи, как днем, так и ночью", - отмечают эксперты Animal Wised.

Гормоны и течка

Если кот или кошка не стерилизованы, мяуканье может иметь гормональную природу.

"Во время течки кошки меняют свое поведение и становятся более возбужденными, трутся о предметы, катятся по полу, ходят с поднятым задом и много мяукают, даже ночью", - объясняют специалисты.

Самцы же, чувствуя самку поблизости, могут нервничать и громко звать ее даже ночью. В таких случаях лучшим решением является стерилизация или кастрация после консультации с ветеринаром.

Как отучить кота шуметь ночью - как заставить кошку перестать мяукать всю ночь

Чтобы уменьшить ночную активность:

накормите кота перед сном;

обеспечьте доступ к чистой воде и туалету;

создайте спокойную темную среду;

оставьте интерактивные игрушки или царапалки;

используйте феромоны для успокоения;

избегайте изоляции в закрытой комнате.

"Когда мы уделяем время, чтобы понять естественные инстинкты наших кошек, мы просто будем иметь более гармоничные отношения, потому что сможем обеспечить им то, что им нужно, а они, в свою очередь, будут более счастливыми котами", - заключают эксперты Animal Wised.

Об источнике: AnimalWised AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

