Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему на самом деле кот мяукает ночью

Юрий Берендий
6 ноября 2025, 22:10
88
Почему коты начинают мяукать именно ночью - как объясняют зооэксперты, истинная причина такого поведения может быть совсем неочевидной.
Сигнал, который нельзя игнорировать - почему на самом деле кот мяукает ночью
Почему на самом деле кот мяукает ночью - как успокоить кота ночью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

  • Что делать, если кот мяукает ночью
  • Как успокоить кота ночью
  • Почему кот кричит ночью

Если домашний кот громко мяукает посреди ночи не стоит спешить сердиться. Эксперты проекта Animal Wised в видео на YouTube объяснили, что ночные "концерты" котов часто имеют вполне логичную и даже заботливую подоплеку.

Главред выяснил, как сделать так, чтобы кошка спала ночью.

видео дня

Почему кот ночью бесится

Зооспециалисты отмечают, что ночное мяуканье часто появляется у котов, которые только что попали в новый дом.

"Коты - чувствительные животные, которые плохо переносят изменения в режиме дня, что может быть особенно остро ощутимо при приеме взрослого кота. Пока все остальные спят, кот может чувствовать одиночество, неуверенность или дезориентацию, что заставляет его мяукать, чтобы привлечь внимание и получить компанию", - отмечают эксперты Animal Wised.

Стоит ли игнорировать мяуканье кошки ночью

Еще одна частая причина - неправильный график кормления.

"Коты обычно предпочитают есть небольшими порциями в течение дня и ночи. Если вы кормите кота только раз в день или не даете ему достаточного количества пищи, он будет голодным посреди ночи, что заставит его мяукать, чтобы привлечь ваше внимание", - объясняют в Animal Wised.

Специалисты советуют всегда оставлять свежую воду в свободном доступе, чтобы избежать ночных "требований".

Почему кот мяукает без причины

Иногда ночное мяуканье - это реакция на боль, холод или страх.

"В случае физического дискомфорта для кота не имеет значения, день это или ночь. Однако, поскольку ночью температура может снижаться, холод может усилить дискомфорт и привести к мяуканью", - говорят зооэксперты.

Также кошка может мяукать из-за стресса - от грозы, резкой смены привычек или даже одиночества.

"Длительный стресс может привести к проблемам с поведением и навредить ее самочувствию", - отмечают в Animal Wised.

Кот мяукает ночью - что делать

Коты - животные, активные в сумерках, поэтому ночью им хочется играть и общаться.

"Коты часто хотят взаимодействовать со своими хозяевами ночью, после того как проспали большую часть дня. Важно обеспечить им достаточное количество стимулов в течение дня, чтобы избежать скуки", - советуют специалисты.

Игрушки, кошачьи деревья, царапалки и игры перед сном помогают выплеснуть энергию.

Почему кот ночью мяукает - причины

Неочищенный лоток - еще один фактор ночного беспокойства.

"Большинство котов не могут терпеть, когда приходится справлять свои нужды в грязном туалете. Если кошка не чувствует себя комфортно, она, вероятно, будет мяукать, прося помощи, как днем, так и ночью", - отмечают эксперты Animal Wised.

Гормоны и течка

Если кот или кошка не стерилизованы, мяуканье может иметь гормональную природу.

"Во время течки кошки меняют свое поведение и становятся более возбужденными, трутся о предметы, катятся по полу, ходят с поднятым задом и много мяукают, даже ночью", - объясняют специалисты.

Самцы же, чувствуя самку поблизости, могут нервничать и громко звать ее даже ночью. В таких случаях лучшим решением является стерилизация или кастрация после консультации с ветеринаром.

Как отучить кота шуметь ночью - как заставить кошку перестать мяукать всю ночь

Чтобы уменьшить ночную активность:

  • накормите кота перед сном;
  • обеспечьте доступ к чистой воде и туалету;
  • создайте спокойную темную среду;
  • оставьте интерактивные игрушки или царапалки;
  • используйте феромоны для успокоения;
  • избегайте изоляции в закрытой комнате.

"Когда мы уделяем время, чтобы понять естественные инстинкты наших кошек, мы просто будем иметь более гармоничные отношения, потому что сможем обеспечить им то, что им нужно, а они, в свою очередь, будут более счастливыми котами", - заключают эксперты Animal Wised.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: AnimalWised

AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

домашние питомцы домашние животные коты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Неожиданное движение: военный предупредил об активности врага на важном направлении

Неожиданное движение: военный предупредил об активности врага на важном направлении

23:08Фронт
Истребители Gripen становятся ближе к Украине - что предложила Швеция

Истребители Gripen становятся ближе к Украине - что предложила Швеция

21:52Мир
У Трампа назвали новые условия окончания войны и заявили о переговорах с Путиным

У Трампа назвали новые условия окончания войны и заявили о переговорах с Путиным

20:35Война
Реклама

Популярное

Ещё
Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарование

Гороскоп на завтра 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарование

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Быкам - тревога, Свиньям - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Быкам - тревога, Свиньям - сплетни

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

Последние новости

00:01

Не в столице и не в большом городе: где спряталась самая длинная улица Украины

06 ноября, четверг
23:17

Лига конференций: "Шахтер" с большим преимуществом одержал вторую победу

23:08

Неожиданное движение: военный предупредил об активности врага на важном направлении

22:19

Женщина-конфетка: как сейчас выглядит вдова Николая Мозгового

22:10

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему на самом деле кот мяукает ночьюВидео

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
22:09

"По рюмочке": Остап Ступка высказался о своем алкоголизме

21:53

СМИ раскрыли "семейную империю" Путина: диктатор устроил во власть 24 родственника

21:52

Истребители Gripen становятся ближе к Украине - что предложила Швеция

21:43

Новая начинка и вкус еще лучше - рецепт идеальных фаршированных перцевВидео

Реклама
21:06

Сломанная корона: Король нанес последний сокрушительный удар по бывшему принцу

20:59

Трансмиссия этого не прощает: какие привычки водителей незаметно "убивают" коробку

20:49

Камалия попрощалась с дочерью: что случилось

20:48

"Первый приговор в истории Украины": оккупанту дали пожизненное за расстрел пленного

20:35

У Трампа назвали новые условия окончания войны и заявили о переговорах с Путиным

20:27

Порошок или гель для стирки: названо средство, которое работает лучше всего

19:49

Стартует программа "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов

19:47

Свежие огурцы без теплицы и огорода: эксперт раскрыл сорта и пошаговую схемуВидео

19:45

MELOVIN раскрыл шокирующую сумму, которую вложил в создание своего нового альбома

19:34

Новый удар по кошельку: названы сроки и причины роста цен на продукты

19:26

Влупит -4 градуса: названы регионы, где будет мороз

Реклама
19:25

Одна ошибка при варке макарон портит вкус: ученые рассказали, как правильноВидео

19:10

Началась ядерная Санта-Барбара: Путин разыграл целый спектакльмнение

18:52

Стаканы засияют за секунды: чем натереть посуду, чтобы убрать весь налетВидео

18:50

"Взял песню без разрешения": группа "Тінь Сонця" раскрыла детали скандала с Усиком

18:38

"Национальный кешбэк": Минэкономики сообщило, когда будут выплаты за август

18:32

Есть ли угроза тотального блэкаута: РФ выбрала цели новых массированных ударов

18:26

Свет будут выключать до позднего вечера: новые графики на 7 ноября

18:16

Янина Соколова рассказала о своей "терапии" после расставания с Харчишиным

18:11

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

17:52

Покровск стал "сложной дилеммой" для Украины и шансом для Путина – WP

17:49

Головоломка для людей с острым зрением: найдите зефир среди тюленей за 11 секунд

17:42

Россияне прорываются к крупному областному центру - в ВСУ сделали заявление

17:40

Евро безумно прыгнул вверх: курс валют на 7 ноября

17:30

О запотевших окнах можно забыть: один хитрый трюк полностью устранит конденсатВидео

17:02

Безумный ценопад: впервые за месяцы один продукт стал значительно дешевле

17:01

Забрал более 16 миллионов и сбежал: полиция задержала подозреваемого правоохранителяВидео

17:01

В России раздаются взрывы: неизвестные дроны уже второй раз атаковали российский НПЗ

16:58

Лавров потерял должность после провала переговоров с Трампом - кто его заменит

16:48

Оккупанты атаковали автобус в Херсоне: среди раненых - 14-летняя девочка

16:24

Удар США по режиму Мадуро сыграет на руку Путину: названа главная причина

Реклама
16:21

Почему 7 ноября нельзя работать допоздна: какой церковный праздник

16:17

Штрафов точно не будет: где водителям можно ездить с любой скоростью

16:10

Россия анонсировала диверсию на украинской АЭС - в Украине раскрыли план врага

15:40

Ситуация на Покровском направлении: враг штурмует по всей линии обороны

15:38

"Считал странной": Анна Саливанчук призналась, почему ушла от нардепа Божкова

15:36

Какие люди имеют наибольшую удачу в жизни: ответ скрывается в месяце рождения

15:33

От кражи обуви до тумаков жениху: самые необычные свадебные традиции мира

15:31

США меняют тактику переговоров с Россией - чего ждать теперь

15:30

Почти не ломаются и служат годами: 10 самых надежных семейных кроссоверов

15:02

Опасная 7-балльная магнитная буря обрушилась на Украину: сколько она продлится

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять