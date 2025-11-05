Почему кот бесится, если закрыть дверь - истинная причина удивит многих

Эксперт по поведению животных объяснила, почему коты не терпят закрытых дверей и как научить любимца спокойно реагировать на ограничение пространства.

Почему кот бесится, если закрыть дверь - как научить кота не мяукать у дверей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Почему кот ненавидит закрытую дверь

Почему кот царапает двери

Почему кот мяукает возле двери

Многие владельцы кошек замечали: стоит только закрыть дверь, как любимец начинает царапать, мяукать или отчаянно пытаться попасть внутрь. О том, почему так происходит рассказала сертифицированный специалист по дрессировке и поведению кошек в Wild at Heart в видео в Instagram. Шанни объяснила, почему это привычное, но глубоко инстинктивное поведение.

Главред выяснил, почему котам не нравятся закрытые двери.

Почему коты так реагируют на закрытую дверь

"Самая распространенная причина заключается в том, что коты просто очень территориальны и считают, что должны иметь доступ к территории и ресурсам на ней 24 часа в сутки, 7 дней в неделю", - говорит Шанни.

По ее словам, когда дверь перекрывает доступ к привычной зоне, у животного возникает растерянность и раздражение, ведь в его понимании весь дом - это его территория. Кот не понимает, почему его вдруг лишили возможности осматривать или контролировать определенную часть пространства.

Смотрите видео о том, можно ли закрывать двери перед котом:

Почему кошки так боятся закрытых дверей - как научить кота не мяукать у дверей

Эксперт отмечает, что главное - последовательность в правилах доступа.

"Мы должны научить наших котов, что им или запрещено находиться в этом помещении, или они имеют свободный доступ к нему, или, наоборот, что они имеют доступ только в определенное время суток", - советует она.

Если двери то открыты, то закрыты без системы, это только сбивает животное с толку. Коты не понимают, когда им можно, а когда - нет. Из-за этого растет тревожность и появляется нежелательное поведение - царапанье дверей или громкое мяуканье.

Стоит ли закрывать дверь для кота ночью

Шанни объясняет, что ночное закрытие дверей - не проблема, если оно системное.

"Некоторые люди любят, чтобы двери их спальни были закрыты ночью. Мы с мужем так делаем... Очевидно, нужно иметь все необходимые ресурсы - лоток, еду, воду", - указывает она.

Другие владельцы, наоборот, оставляют котов в спальне. Оба варианта возможны, если соблюдать стабильность - кот должен знать, чего ожидать.

Как приучить кошку спокойно относиться к закрытой двери

"Мы установили дверцу для котов. Так Свит Пи может приходить и уходить, когда ей заблагорассудится, в течение ночи", - делится Шанни.

Такой вариант позволяет сохранить спокойствие и для животного, и для хозяев. Даже если вы арендуете жилье, эксперт советует приобрести дешевые подержанные двери, вырезать отверстие для дверцы, а при переезде просто вернуть все обратно.

"Когда мы уделяем время, чтобы понять природные инстинкты наших кошек, мы просто будем иметь более гармоничные отношения", - заключает специалист.

Знание кошачьей природы позволяет создать комфортное пространство для питомца, где он чувствует себя безопасно и имеет контроль над собственной территорией.

Об источнике: Wild at Heart Cats Wild at Heart Cats - это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними любимцами. Основательница бренда - сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде. Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь котам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, игре, адаптации и решению поведенческих проблем. Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружественной подачей, а основная аудитория - люди, которые стремятся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.

