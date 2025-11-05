Почему кот ходит за хозяином в туалет - нужно ли закрывать перед ним дверь

О чем говорится в материале:
Если у вас есть кошка, то о приватности можно забыть - эти животные обожают быть рядом с людьми даже в самых интимных моментах. Об этом сообщают зооэксперты проекта AnimalWised в видео на YouTube.
Почему кот ходит за хозяином в туалет
По словам зооэкспертов Animal Wised, коты - "чрезвычайно любознательные животные, которые любят быть в курсе всего, что происходит вокруг них, даже в ванной комнате". Часто они просто хотят проводить больше времени с человеком, особенно если хозяин много отсутствует дома.
"Если вы проводите много времени вне дома, вероятно, что ваш кот будет следовать за вами повсюду, потому что хочет наслаждаться вашим присутствием дома", - объясняют эксперты.
То есть кот следует за хозяином не из-за интереса к туалету, а из-за потребности в общении и ощущения безопасности.
Почему кот ходит в туалет вместе с хозяином
Иногда котов привлекает не сам хозяин, а атмосфера ванной комнаты.
"Многие кошки любят играть с туалетной бумагой, прятаться в шкафах, играть в ванной или царапать полотенца", - отмечают специалисты Animal Wised.
Поэтому неудивительно, если ваша любимица будет сидеть у раковины или наблюдать за каплями воды даже тогда, когда вас там нет.
Когда поведение может быть сигналом скуки
В сложных случаях коты могут сопровождать хозяина из-за скуки или недостатка внимания.
"Если они не получают необходимого внимания, они могут начать чрезмерно зависеть от своих опекунов", - предупреждают эксперты.
Чтобы избежать этого, специалисты советуют ежедневно играть с животным, покупать новые игрушки и создавать обогащенную среду дома.
Нужно ли закрывать дверь в ванную перед котом
Если вам неудобно, когда кот заходит в ванную, не спешите просто закрывать дверь.
"Прежде чем запретить кошке доступ в это помещение, подумайте, почему она так себя ведет", - советуют зооэксперты.
Если причина в скуке - попробуйте дать животному больше внимания, и оно потеряет интерес к вашей ванной.
Об источнике: AnimalWised
AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.
