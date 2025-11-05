Почему кот ходит за хозяином в туалет - нужно ли закрывать перед ним дверь

Многим владельцам котов знакома ситуация, когда пушистик неотступно следует за ними даже в туалет, и эксперты объяснили, почему животные так себя ведут.

Почему кот ходит за хозяином в туалет - закрывать ли дверь перед котом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Если у вас есть кошка, то о приватности можно забыть - эти животные обожают быть рядом с людьми даже в самых интимных моментах. Об этом сообщают зооэксперты проекта AnimalWised в видео на YouTube.

Главред выяснил, надо ли закрывать дверь от кота.

Почему кот ходит за хозяином в туалет

По словам зооэкспертов Animal Wised, коты - "чрезвычайно любознательные животные, которые любят быть в курсе всего, что происходит вокруг них, даже в ванной комнате". Часто они просто хотят проводить больше времени с человеком, особенно если хозяин много отсутствует дома.

"Если вы проводите много времени вне дома, вероятно, что ваш кот будет следовать за вами повсюду, потому что хочет наслаждаться вашим присутствием дома", - объясняют эксперты.

То есть кот следует за хозяином не из-за интереса к туалету, а из-за потребности в общении и ощущения безопасности.

Почему кот ходит в туалет вместе с хозяином

Иногда котов привлекает не сам хозяин, а атмосфера ванной комнаты.

"Многие кошки любят играть с туалетной бумагой, прятаться в шкафах, играть в ванной или царапать полотенца", - отмечают специалисты Animal Wised.

Поэтому неудивительно, если ваша любимица будет сидеть у раковины или наблюдать за каплями воды даже тогда, когда вас там нет.

Смотрите видео о том, почему кот ходит в туалет с хозяином:

Когда поведение может быть сигналом скуки

В сложных случаях коты могут сопровождать хозяина из-за скуки или недостатка внимания.

"Если они не получают необходимого внимания, они могут начать чрезмерно зависеть от своих опекунов", - предупреждают эксперты.

Чтобы избежать этого, специалисты советуют ежедневно играть с животным, покупать новые игрушки и создавать обогащенную среду дома.

Нужно ли закрывать дверь в ванную перед котом

Если вам неудобно, когда кот заходит в ванную, не спешите просто закрывать дверь.

"Прежде чем запретить кошке доступ в это помещение, подумайте, почему она так себя ведет", - советуют зооэксперты.

Если причина в скуке - попробуйте дать животному больше внимания, и оно потеряет интерес к вашей ванной.

Об источнике: AnimalWised AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

