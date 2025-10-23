Смотрят на стену и лают - раскрыто, могут ли собаки чувствовать призраков

О чем идет речь в материале:
- Видят ли собаки призраков
- Почему собака лает на стену
- Видят ли собаки духов
Часто владельцы собак могут замечать, что они вдруг лают на пустую стену или ведут себя так, будто видят кого-то невидимого. Этим вопросом заинтересовались исследователи, и мнения экспертов оказались совсем не однозначными. Об этом говорится в материале профильного издания Popular Science.
Главред выяснил, чувствуют ли собаки потустороннюю энергию.
Могут ли собаки видеть призраков
Профессор социологии Марк Итон вспоминает историю своего коллеги-исследователя паранормальных явлений.
"Его собака постоянно лаяла на лестницу в доме и, казалось, следовала за кем-то или чем-то, что поднималось по лестнице. Учитывая такое поведение, недавнюю смерть отца и склонность верить в духов, он пришел к выводу, что собака чувствует дух отца", - рассказал Итон.
Итон отмечает, что такая вера имеет глубокие корни, ведь еще ацтеки считали, что собаки способны видеть призраков и вести души хозяев в потусторонний мир.
Могут ли животные видеть то, чего не видим мы
Парапсихолог Ллойд Ауэрбах предполагает, что объяснение может заключаться в экстрасенсорном восприятии (ESP).
"Призраки не являются физическими явлениями, которые можно воспринять органами чувств. Поэтому для их восприятия нужна форма несенсорного ощущения. Собаки и кошки - и, вероятно, большинство животных - обладают экстрасенсорными способностями, так же как и люди", - говорит Ауэрбах.
Впрочем, научных доказательств существования ESP почти нет. Большинство экспериментов не подтверждают способность животных видеть "духов", но и не могут полностью это опровергнуть.
Необычные органы чувств собак - что видят собаки, чего не видит человек
Более реалистичную версию предлагают ученые.
"Животные слышат и видят вещи, которых мы просто не можем заметить. Если в стенах есть насекомые или грызуны, собаки могут их слышать - даже когда мы не догадываемся", - объясняет Ауэрбах.
Психолог Кристофер Френч добавляет, что собаки реагируют на естественные раздражители, которые люди не способны уловить, благодаря своему замечательному обонянию и слуху.
Собаки имеют около 220 миллионов рецепторов запаха (у людей - только 5 миллионов) и могут слышать звуки до 65 000 герц, что намного превышает человеческие возможности.
"Возможно, вместо того, чтобы видеть что-то жуткое, они реагируют на запахи и звуки, которые мы просто не воспринимаем", - говорит профессор психологии Эллен Фурлонг.
Как видят собаки: меньше цветов, больше движения
Фурлонг также объясняет, что собаки видят мир иначе.
"Люди видят четче и различают больше цветов, тогда как собаки не отличают красный и зеленый. Но они лучше замечают движение и изменения света", - подчеркивает он.
Поэтому, когда пес смотрит на пустую комнату, он может видеть едва заметное мерцание или тень, которую наши глаза просто игнорируют.
Почему вера в "мистическое зрение" собак так сильна
Итон объясняет, что люди часто приписывают животным способность видеть то, чего сами не могут.
"Есть убеждение, что животные и маленькие дети имеют большую способность чувствовать духов. Взрослые же социализированы во мнении, что призраков не существует, поэтому их восприятие ограничено", - резюмирует ученый.
Эта вера помогает людям эмоционально объяснять непонятное поведение питомцев, особенно после потери близких.
Напомним, ранее Главред сообщал о том, что женщина привела собаку в центр дрессировки: поведение пса на занятиях смутило. Владелица трехлетнего корги привела своего любимца в центр дрессировки, однако очень быстро пожалела об этом решении. Уже с первых минут поведение собаки поставило ее в неловкое положение. Корги по имени Табби непрерывно лаял, оказавшись в новом месте, чем растерял других собак и людей в центре. Из-за этого для него пришлось разработать специальный подход к обучению, сообщает издание Newsweek.
Также сообщалось о том, как понять, что коту холодно: ветеринары дали важное объяснение хозяевам. Большинство котов имеют густую шерсть, которая не только защищает их от холода, но и дарит тепло хозяевам во время объятий. Именно поэтому многие считают, что эти животные хорошо переносят холод и могут без проблем жить под открытым небом - даже под дождем или снегом, пишет Catster.
Вам также может быть интересно:
- Почему собака спит с высунутым языком - ветеринары предупредили о важном сигнале
- О чем думают коты, когда человек мяукает - как они понимают слово "мяу"
- Могут ли коты видеть души умерших - поставлена окончательная точка в вопросе
Об источнике: Popular Science
Popular Science - американский популярно-научный журнал и веб-сайт, посвященный темам науки, технологий, инноваций и их практической пользы для повседневной жизни.
Журнал основан в мае 1872 года Эдвардом Л. Юмансом как Popular Science Monthly с целью распространения научных знаний среди образованных читателей, не обязательно профессиональных ученых.
В ранних выпусках публиковались материалы таких известных ученых, как Чарльз Дарвин, Луи Пастер и другие.
Он активно работает онлайн: с 1999 года имеет собственный сайт, где публикуются новости, разъяснения, тренды и проекты (DIY, технологии, наука) с регулярным обновлением.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред