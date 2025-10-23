Смотрят на стену и лают - раскрыто, могут ли собаки чувствовать призраков

Собаки часто лают на невидимые объекты, демонстрируя чувствительность к запахам, звукам и движениям, которые люди не способны заметить, указывают ученые.

Часто владельцы собак могут замечать, что они вдруг лают на пустую стену или ведут себя так, будто видят кого-то невидимого. Этим вопросом заинтересовались исследователи, и мнения экспертов оказались совсем не однозначными. Об этом говорится в материале профильного издания Popular Science.

Могут ли собаки видеть призраков

Профессор социологии Марк Итон вспоминает историю своего коллеги-исследователя паранормальных явлений.

"Его собака постоянно лаяла на лестницу в доме и, казалось, следовала за кем-то или чем-то, что поднималось по лестнице. Учитывая такое поведение, недавнюю смерть отца и склонность верить в духов, он пришел к выводу, что собака чувствует дух отца", - рассказал Итон.

Итон отмечает, что такая вера имеет глубокие корни, ведь еще ацтеки считали, что собаки способны видеть призраков и вести души хозяев в потусторонний мир.

Могут ли животные видеть то, чего не видим мы

Парапсихолог Ллойд Ауэрбах предполагает, что объяснение может заключаться в экстрасенсорном восприятии (ESP).

"Призраки не являются физическими явлениями, которые можно воспринять органами чувств. Поэтому для их восприятия нужна форма несенсорного ощущения. Собаки и кошки - и, вероятно, большинство животных - обладают экстрасенсорными способностями, так же как и люди", - говорит Ауэрбах.

Впрочем, научных доказательств существования ESP почти нет. Большинство экспериментов не подтверждают способность животных видеть "духов", но и не могут полностью это опровергнуть.

Необычные органы чувств собак - что видят собаки, чего не видит человек

Более реалистичную версию предлагают ученые.

"Животные слышат и видят вещи, которых мы просто не можем заметить. Если в стенах есть насекомые или грызуны, собаки могут их слышать - даже когда мы не догадываемся", - объясняет Ауэрбах.

Психолог Кристофер Френч добавляет, что собаки реагируют на естественные раздражители, которые люди не способны уловить, благодаря своему замечательному обонянию и слуху.

Собаки имеют около 220 миллионов рецепторов запаха (у людей - только 5 миллионов) и могут слышать звуки до 65 000 герц, что намного превышает человеческие возможности.

"Возможно, вместо того, чтобы видеть что-то жуткое, они реагируют на запахи и звуки, которые мы просто не воспринимаем", - говорит профессор психологии Эллен Фурлонг.

Как видят собаки: меньше цветов, больше движения

Фурлонг также объясняет, что собаки видят мир иначе.

"Люди видят четче и различают больше цветов, тогда как собаки не отличают красный и зеленый. Но они лучше замечают движение и изменения света", - подчеркивает он.

Поэтому, когда пес смотрит на пустую комнату, он может видеть едва заметное мерцание или тень, которую наши глаза просто игнорируют.

Почему вера в "мистическое зрение" собак так сильна

Итон объясняет, что люди часто приписывают животным способность видеть то, чего сами не могут.

"Есть убеждение, что животные и маленькие дети имеют большую способность чувствовать духов. Взрослые же социализированы во мнении, что призраков не существует, поэтому их восприятие ограничено", - резюмирует ученый.

Эта вера помогает людям эмоционально объяснять непонятное поведение питомцев, особенно после потери близких.

