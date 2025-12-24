Сливать или оставлять бензин в газонокосилке на зиму: окончательный ответ специалистов

Бензин имеет срок годности и быстро разлагается.

Сливать ли бензин из газонокосилки на зиму / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основные факты:

Оставленный бензин в газонокосилке зимой портится

Этанол в топливе поглощает влагу

Эксперты советуют сливать бензин

Завершение сезона ухода за газоном часто означает, что технику прячут в гараж или сарай до весны. Но специалисты советуют сделать еще один важный шаг перед тем, как отправить газонокосилку на "зимние каникулы" - слить бензин из бака. Об этом эксперты рассказали для сайта Southern Living.

Почему это важно

По словам сельскохозяйственного инженера, топливо, оставленное на несколько месяцев, постепенно поглощает кислород, что разрушает его химическую структуру. В результате бензин сгорает не полностью, оставляет липкое покрытие и засоряет топливную систему.

Менеджер компании Husqvarna добавляет: большинство топлива содержит этанол, который испаряется и повреждает резиновые и алюминиевые детали. Поскольку этанол поглощает влагу из воздуха, он создает коррозионную среду в баке и карбюраторе, что может привести к серьезным поломкам.

Когда сливать топливо из косилки

Эксперты советуют: если газонокосилка не будет использоваться в течение трех месяцев и более, бензин следует слить. Это поможет избежать проблем с запуском весной и продлит срок службы техники.

Что будет, если оставить бензин

Газонокосилка может запускаться медленно, дымить, терять мощность или вообще не завестись. В таком случае придется разбирать и очищать карбюратор, а также проверять все резиновые компоненты.

Сливание бензина после последнего кошения - простое действие, которое может сохранить ваш инструмент от дорогостоящего ремонта. Это небольшая профилактика, которая обеспечит бесперебойную работу газонокосилки в следующем сезоне.

