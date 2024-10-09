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Травка удивит озеленением: несколько правил, как подготовить газон на зиму

Даяна Швец
9 октября 2024, 12:04
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В холодную зиму трава совсем перестает расти, поэтому косить не нужно, но в мягкую погоду иногда следует подрезать ее, чтобы сохранить ухоженный вид.
Газон, трава
Газон, трава / unsplash.com

Осень - лучшее время, чтобы подготовить газон к зиме и навести порядок. Помочь траве воспользоваться короткими осенними днями и слабым освещением зимой, можно регулярно сгребая опавшие листья и мусор. Также стоит убрать с газона игрушки и садовую мебель, сохраняя их в сухом месте до весны, советуют эксперты lovethegarden.

Скосите газон перед зимой

Когда трава начинает расти медленнее, косить ее надо, как считают специалисты, реже, но на высоком уровне косилки.

"Обычно последнее кошение проводят в октябре или в начале ноября, но косилку не прячьте! В холодную погоду трава может перестать расти, но если погода мягкая, стоит иногда ее подрезать, чтобы газон выглядел опрятным", - говорят эксперты.

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Ухаживайте за газоном зимой, придерживаясь таких правил:

  1. Не косите газон, если он покрыт инеем или замерз - это повредит траву.
  2. Не косите влажную траву, поскольку она слипается и может повредить газон или косилку.
  3. Избегайте хождения по мокрому или замерзшему газону, чтобы не повредить траву и не уплотнить почву.

Скарификация газона

Перед зимой нужно скарифицировать газон, чтобы избавиться от слоя мертвой травы и мусора, который накапливается у корней. Это улучшает циркуляцию воздуха и помогает воде лучше проникать к корням, снижая риск грибковых заболеваний.

Маленькие газоны можно скарифицировать вручную с помощью граблей, но для больших участков лучше воспользоваться механическим скарификатором.

Внесите верхний слой почвы

Верхний слой - это смесь органических материалов, песка и удобрений, которая улучшает структуру почвы и способствует здоровому развитию газона. Также она помогает выровнять мелкие впадины на газоне. После аэрации необходимо распределить верхний слой по всей поверхности газона и мягко втирать его в землю.

Пересейте и исправьте оголенные участки

Если за лето на газоне появились голые участки, стоит пересеять траву осенью, чтобы она успела прорасти до зимы. Можно посеять семена до внесения верхнего слоя или смешать их с верхним слоем и нанести одновременно.

"Голые места на газоне можно исправить, немного разрыхлив почву и рассыпав семена травы. Если участки испорчены из-за домашних животных, используйте специальные средства для восстановления таких мест", - советуют эксперты.

Какие растения можно выращивать совместно инфографика
Какие растения можно выращивать совместно / Инфографика: Главред

Внесите осеннее удобрение

Чтобы подготовить газон к зимним температурам, используйте осеннее удобрение, богатое фосфатами и калием, которое способствует укреплению корневой системы.

"Чтобы удобрение распределить равномерно, применяйте разбрасыватель и проходите газон в двух направлениях. Если не предвидится дождей, хорошо полейте газон после внесения удобрения, чтобы избежать ожогов травы", - рассказывают садоводы.

Нужно ли подкармливать газон зимой?

Лучшее время для подкормки газона - это осень. Удобрение с высоким содержанием фосфатов и калия поможет укрепить траву, чтобы она могла выдержать холод и лучше расти.

Как подготовить газон к зиме?

  • Сгребайте опавшие листья.
  • Скашивайте траву на высоком уровне.
  • Скарифицируйте газон для удаления мха и соломы.
  • Аэрируйте почву.
  • Пересейте траву на голых участках.
  • Внесите осеннее удобрение.

Как подготовить землю для рассады?

Чтобы земля была плодородная, то стоит хорошо подготовить ее к посадке рассады. Нужно несколько раз тщательно перекопать на глубину примерно 20-30 см, но стоит делать это в сухую погоду. Специалисты советуют, обработать почву горячим раствором медного купороса, чтобы избавиться от вредителей. Это необходимо сделать за неделю перед посадкой рассады. Если успешно сделали предыдущие действия, тогда стоит удобрить землю и еще раз перекопать.

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