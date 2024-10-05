Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Что делать с георгинами осенью: 10 правил выращивания шикарного цветка

Анна Ярославская
5 октября 2024, 11:31
11
Георгины —изысканные и величественные цветы. И нужно быть настоящим гуру цветоводства, чтобы их вырастить в своем саду.
Георгины
Цветы георгины - как их правильно сажать и выкапывать / Фото: pixabay.com

Георгины - это цветы, которые нужно сажать весной, тогда они обязательно зацветут осенью. Цветут они дольше всех - до первых морозов, причем самыми разнообразными формами и цветами. Перед зимой георгины выкапывают, и делать это необходимо своевременно.

На Youtube-канале MatlaFlowers рассказали все, что нужно знать о выращивании георгины.

Когда и как правильно сажать георгины

Выращивать георгину можно из семян или из клубней.

Для того, чтобы георгины хорошо росли и пышно цвели, клубни должны быть здоровыми, крепкими, сочными, упругими и плотными. Лучше всего клубни покупать начиная с середины апреля, чтобы они уже имели небольшие почки и ростки.

Покупать клубни осенью и зимой нежелательно. Тем более, что в этом случае нужно будет придумать, где их хранить.

Что касается размера клубня, то стандартной единицей посадочного материала являются три клубня с корневой шейкой, на которой находятся почки.

Если на клубне содержится по две почки, то их делить не нужно. Но если у вас большие клубни и на них более 3-5 почек, то их обязательно нужно поделить.

При делении нужно учитывать, чтобы на каждом клубне осталась корневая шейка. Потому что именно на корневой шейке формируются почки, из которых вырастают ростки.

Если у вас остался один клубень с корневой шейки, то его можно даже не садить, потому что из него точно ничего не вырастет и цветения не будет.

Можно посадить и не разделенные клубни, но стоит учитывать, что на нем образуется много побегов, каждый из которых будет конкурировать за воду и питательные вещества. Это будет приводить к загущению куста, то есть побегов и листьев будет много, но цветение станет значительно скуднее и не такое пышное, чем если бы на одном клубне было лишь по 2-3 почки.

Поэтому корневища георгин, на которых образуется более 3-4 почек, лучше всего делить. Так каждый кустик будет омоложен, каждому будет хватать питательных веществ, энергии, воды, и кусты будут пышно цвести.

Если же по определенным причинам вы не поделили крупный клубень перед посадкой, на котором содержится большое количество почек, то тогда нужно регулировать количество побегов уже на кусте.

Выбирайте 3-4 самых мощных, крепких побега, а все остальные отрезайте.

Когда сажать георгины

Георгина - теплолюбивое растение, поэтому высаживать растение в открытый грунт можно начиная с середины или конца мая, когда погода уже стабильно теплая, температура воздуха на улице составляет 16-17 градусов, а почва прогрелась до 11-15 градусов. В холодной почве расти георгины не будут и их листочки также очень чувствительны к холоду.

В марте можно доставать с зимнего хранения, осматривать на наличие дефектов. Если есть какие-то повреждения или загнивания, то их обрезают до здоровой ткани и замачивают в марганцовке. Далее их нужно просушить и поделить, если это необходимо.

Какое место любят георгины

Место для посадки георгины лучше всего выбирать открытое, солнечное, хорошо освещаемое и хорошо проветриваемое. При этом оно должно быть защищено от сквозняков. На одном месте георгину можно сажать с интервалом в три года. То есть один год сажать на одном месте, а следующие два года - в другом. Так вы сможете защитить клубни георгин и избежать разнообразных заболеваний.

Как правильно ухаживать за георгинами

Почва должна быть хорошо дренированной, рыхлой, плодородной, питательной и водопроницаемой.

Георгины хорошо растут на песке, поэтому когда вы подготавливаете почву, перекапываете, то очень хорошо в нее внести песок для лучшего дренажа.

Георгины не восприимчивы к навозу, поэтому можно добавлять перегной, комплексные минеральные удобрения длительного действия. Можно брать гранулированные, можно брать универсальные удобрения.

Если вы внесете достаточно удобрений при посадке, то во время вегетации растения можно не подкармливать.

Георгины хорошо растут в нейтральной или слабокислой почве.

Если почва очень кислая (PH 5-4), то можно внести гашеную известь. Если же PH высокий (8-8,5), то можно немного подкислить почву торфом.

Но в целом георгины хорошо растут с небольшим недостатком или избытком кислотности.

Высокие сорта нужно подвязывать, чтобы они не ломались под собственным весом и под действием ветра.

Сажают клубни георгины в подготовленную почву с уже внесенными удобрениями. Если сорт высокорослый, то расстояние между цветами может быть 50-60 см, если низкорослый - примерно 30-35 см, чтобы они не мешали друг другу, а только дополняли.

Ямку по посадку выкапывают примерно на глубину 20-25 сантиметров. Клубень нужно поставить так, чтобы корневая шейка находилась примерно на глубине 5-6 сантиметров. На дно лунки можно еще добавить перегной и песок.

Обязательно в первые дни после посадки нужно следить за тем, чтобы георгинам хватало влаги, чтобы они быстрее укоренялись и прорастали.

Летом успешный уход за георгинами в первую очередь заключается в регулярном поливе. Если растению будет достаточно влаги, то оно будет очень хорошо расти.

Подкормку можно проводить только до середины июля.

Когда нужно выкапывать клубни георгины

Выкапывать клубни георгины лучше всего после первых заморозков, когда листочки уже почернеют.

В это время все питательные вещества переходят из надземной части в клубни.

Можно ли не выкапывать георгины на зиму?

Георгины - очень теплолюбивое растение. Уже при температуре в минус 5 градусов они полностью промерзают и в них запускаются необратимые процессы гниения.

Георгины могут остаться на зимовку в грунте, без необходимости выкопки, только в тех регионах, где грунт не промерзает.

Смотрите видео - 10 основных правил выращивания георгин:

Как выкапывать георгины

Сначала нужно секатором обрезать надземную часть, оставив "хвостик" в 10-15 см.

Далее нужно аккуратно выкопать растения лопатой, стараясь не повредить клубни и прикорневую шейку.

Осторожно удалите избыточный грунт из клубней и перенесите их в теплое, сухое и хорошо проветриваемое место, где они смогут высохнуть окончательно. Это может занять около двух недель.

Подсушенные георгины нужно осмотреть на предмет болезней и вредителей. Подгнившие и обломанные части корня зачищают и обеззараживают.

Лучшая температура для зимовки клубней +3…+10 градусов. Если температура близка к нулю, то георгины могут замерзнуть. Температура выше +10°С активирует вегетацию, что приводит к ослаблению корневища.

Клубни лучше всего хранить в темноте, чтобы они находились в состоянии покоя.

Георгины можно хранить на балконе или лоджии, в подвале, погребе.

Ранее Главред писал, как правильно сохранить георгины до весны, если у вас нет погреба.

Что известно о Youtube-канале MatlaFlowers

Автор канала MatlaFlowers - Тарас Матла. Также он является основателем интернет-магазина "Матла Фловерс".

"Уже более 10 лет мы успешно занимаемся выращиванием и реализацией растений от луковичных цветов тюльпанов, лилий, гладиолусов, георгин до розовых саженцев, хвойных и декоративных растений, клематисов, жимолости, винограда, лаванды и других. У нас есть свой питомник и собственные теплицы, практикуем зимнюю выгонку на срез тюльпанов, гиацинтов, крокусов и ирисов", - пишут на канале.

Авторы канала, на которы подписаны более 25 тысяч человек, дают практические рекомендации, как выращивать растения, как следить за садом и огородом, как ухаживать за рассадой и цветами.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цветы сад
Реклама

Главное за день

Ещё
Планы Путина после захвата Угледара: в разведке Британии назвали "цели"

Планы Путина после захвата Угледара: в разведке Британии назвали "цели"

12:07Мир
РФ все чаще запускает дроны неустановленного типа: в Воздушных силах рассказали детали

РФ все чаще запускает дроны неустановленного типа: в Воздушных силах рассказали детали

12:04Украина
У Лаврова сделали циничное заявление о ядерном оружии и "набросились" на США

У Лаврова сделали циничное заявление о ядерном оружии и "набросились" на США

10:33Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Прислала в Москву: Алла Пугачева простилась со своим другом

Прислала в Москву: Алла Пугачева простилась со своим другом

Украину накроет мощный циклон: в каких областях будут лить дожди

Украину накроет мощный циклон: в каких областях будут лить дожди

ВСУ могут нанести удар не только по Крымскому мосту: названы еще три цели

ВСУ могут нанести удар не только по Крымскому мосту: названы еще три цели

Гороскоп на завтра 6 октября: Скорпионам - безосновательное обвинение, Тельцам - волна удачи

Гороскоп на завтра 6 октября: Скорпионам - безосновательное обвинение, Тельцам - волна удачи

Под белую фату пойдут не скоро: знаки зодиака, которым не везет в браке

Под белую фату пойдут не скоро: знаки зодиака, которым не везет в браке

Последние новости

12:07

Планы Путина после захвата Угледара: в разведке Британии назвали "цели"

12:04

РФ все чаще запускает дроны неустановленного типа: в Воздушных силах рассказали детали

11:45

Россия уходит под воду: в Алтайском крае огромный поток воды прорвал дамбы

11:31

Что делать с георгинами осенью: 10 правил выращивания шикарного цветкаВидео

11:00

Найти панду за 5 секунд смогут лишь единицы: чрезвычайно сложная загадка

Израиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем ВостокеИзраиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем Востоке
10:33

У Лаврова сделали циничное заявление о ядерном оружии и "набросились" на США

10:20

Успешная наступательная операция: ВСУ продвинулись в Харьковской области - ISW

09:40

Ким Чен Ын "тащит" Путина, но РФ провалит две главных задачи – The Times

09:32

Что положить в лунку при посадке лилии осенью: секретная добавка обеспечит пышное цветениеВидео

Реклама
08:59

В Москве поняли, Бразилия и Китай не шутятмнение

08:57

Влупили по самом ценном: дроны атаковали несколько предприятий в РФ - где попали

08:50

На Западе изменилось отношение к ядерным угрозам Путина – Time

08:25

С манатками в Украину: большое количество жителей Курщины захотели переселиться

07:43

Они - будущее Украины: Залужный выступил против снижения мобилизационного возраста

05:58

Гороскоп на завтра 6 октября: Скорпионам - безосновательное обвинение, Тельцам - волна удачи

05:35

Что будет с курсом до конца года и стоит ли покупать доллары прямо сейчас - прогноз

05:03

Язык сломать можно: какое самое длинное имя и фамилия в Украине - более 100 буквВидео

04:30

Все будут в восторге: повар рассказал самый вкусный рецепт солянкиВидео

04:01

В Украины могут возникнуть проблемы с использованием новых авиабомб от США

03:00

Знают не все водители: какую кнопку в авто не стоит нажимать во время дождя

Реклама
02:00

Прислала в Москву: Алла Пугачева простилась со своим другом

01:30

Беженцев из Украины меньше на 2 млн: демограф удивил неожиданным раскладомВидео

01:00

Что не так на картинке: только 1% самых умных найдет правильный ответ

04 октября, пятница
23:40

Часть мужчин не сможет получить бронь: Кабмин ужесточил требования к военнообязанным

23:00

Некоторые территории будут оккупированы: Столтенберг заявил о вступлении Украины в НАТО

22:45

РФ провоцирует Лукашенко: в ЦПД объяснили, почему российских дрон залетел в Беларусь

22:23

Сгорели таинственные контейнеры: СМИ раскрыли последствия атаки на аэродром РФФото

21:50

Залить кожуру апельсинов уксусом: женщина поделилась гениальным методом уборкиВидео

21:31

О МСЭК, людях с инвалидностью и коррупционном феодализмемнение

21:18

Как заблокировать в Вайбере: феноменально быстрый и легкий трюкВидео

21:09

Цены побили семилетний рекорд: в Украине взлетела стоимость популярного фрукта

21:06

Красный уровень активности: Украину атакует мощная магнитная буря

20:20

"Очень сложно, много раненых": в ВСУ заявили о тяжелой ситуации под Покровском

20:12

Возле Донецка ВСУ ликвидировали северокорейских офицеров - Kyivpost

20:09

Почему нельзя класть молоко на дверцу холодильника: неожиданная причина

19:47

"Я здесь особо не парюсь": Лукашенко ответил на залет "Шахедов" РФ в Беларусь

19:47

Поддержка "мирной инициативы" Китая и Бразилии: Швейцария заявила о недоразумении

19:28

Как не угробить авто: копеечное средство вмиг убьет ржавчину на тормозных дискахВидео

19:12

"Украинцы убивают украинцев": демограф раскрыл последствия снижения призывного возраста

19:10

Зеленский срочно созвал военных на Ставку в Сумах: что обсуждали

Реклама
19:10

Почему у россиян паника из-за Курской АЭСмнение

18:59

Украину атакует мощный циклон: названа дата сильных ливней

18:51

"Должны были помочь Украине раньше": неожиданное признание бывшего генсека НАТО

18:46

"Мы становимся зависимыми": Настя Каменских сделала откровение

18:46

Расширение зоны боевых действий: в России угрожают войной еще 4 странам

18:46

Женщины будут в восторге: копеечное средство, которое убирает морщины на лице

18:03

В интернете распространяется смертельный флешмоб среди детей: в чем его опасность

18:00

В 2024 году произошло 80% всех казней бойцов ВСУ: в генпрокурора назвали число

17:55

ВСУ могут уничтожить почти 300 военных объектов: в Spiegel заявили об ударах вглубь РФ

17:53

"Тотально банкрот": беглец Олег Винник по уши в долгах - блогер

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять