Что делать с георгинами осенью: 10 правил выращивания шикарного цветка

Георгины —изысканные и величественные цветы. И нужно быть настоящим гуру цветоводства, чтобы их вырастить в своем саду.

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Цветы георгины - как их правильно сажать и выкапывать / Фото: pixabay.com

Георгины - это цветы, которые нужно сажать весной, тогда они обязательно зацветут осенью. Цветут они дольше всех - до первых морозов, причем самыми разнообразными формами и цветами. Перед зимой георгины выкапывают, и делать это необходимо своевременно.

На Youtube-канале MatlaFlowers рассказали все, что нужно знать о выращивании георгины.

Когда и как правильно сажать георгины

Выращивать георгину можно из семян или из клубней.

Для того, чтобы георгины хорошо росли и пышно цвели, клубни должны быть здоровыми, крепкими, сочными, упругими и плотными. Лучше всего клубни покупать начиная с середины апреля, чтобы они уже имели небольшие почки и ростки.

Покупать клубни осенью и зимой нежелательно. Тем более, что в этом случае нужно будет придумать, где их хранить.

Что касается размера клубня, то стандартной единицей посадочного материала являются три клубня с корневой шейкой, на которой находятся почки.

Если на клубне содержится по две почки, то их делить не нужно. Но если у вас большие клубни и на них более 3-5 почек, то их обязательно нужно поделить.

При делении нужно учитывать, чтобы на каждом клубне осталась корневая шейка. Потому что именно на корневой шейке формируются почки, из которых вырастают ростки.

Если у вас остался один клубень с корневой шейки, то его можно даже не садить, потому что из него точно ничего не вырастет и цветения не будет.

Можно посадить и не разделенные клубни, но стоит учитывать, что на нем образуется много побегов, каждый из которых будет конкурировать за воду и питательные вещества. Это будет приводить к загущению куста, то есть побегов и листьев будет много, но цветение станет значительно скуднее и не такое пышное, чем если бы на одном клубне было лишь по 2-3 почки.

Поэтому корневища георгин, на которых образуется более 3-4 почек, лучше всего делить. Так каждый кустик будет омоложен, каждому будет хватать питательных веществ, энергии, воды, и кусты будут пышно цвести.

Если же по определенным причинам вы не поделили крупный клубень перед посадкой, на котором содержится большое количество почек, то тогда нужно регулировать количество побегов уже на кусте.

Выбирайте 3-4 самых мощных, крепких побега, а все остальные отрезайте.

Когда сажать георгины

Георгина - теплолюбивое растение, поэтому высаживать растение в открытый грунт можно начиная с середины или конца мая, когда погода уже стабильно теплая, температура воздуха на улице составляет 16-17 градусов, а почва прогрелась до 11-15 градусов. В холодной почве расти георгины не будут и их листочки также очень чувствительны к холоду.

В марте можно доставать с зимнего хранения, осматривать на наличие дефектов. Если есть какие-то повреждения или загнивания, то их обрезают до здоровой ткани и замачивают в марганцовке. Далее их нужно просушить и поделить, если это необходимо.

Какое место любят георгины

Место для посадки георгины лучше всего выбирать открытое, солнечное, хорошо освещаемое и хорошо проветриваемое. При этом оно должно быть защищено от сквозняков. На одном месте георгину можно сажать с интервалом в три года. То есть один год сажать на одном месте, а следующие два года - в другом. Так вы сможете защитить клубни георгин и избежать разнообразных заболеваний.

Как правильно ухаживать за георгинами

Почва должна быть хорошо дренированной, рыхлой, плодородной, питательной и водопроницаемой.

Георгины хорошо растут на песке, поэтому когда вы подготавливаете почву, перекапываете, то очень хорошо в нее внести песок для лучшего дренажа.

Георгины не восприимчивы к навозу, поэтому можно добавлять перегной, комплексные минеральные удобрения длительного действия. Можно брать гранулированные, можно брать универсальные удобрения.

Если вы внесете достаточно удобрений при посадке, то во время вегетации растения можно не подкармливать.

Георгины хорошо растут в нейтральной или слабокислой почве.

Если почва очень кислая (PH 5-4), то можно внести гашеную известь. Если же PH высокий (8-8,5), то можно немного подкислить почву торфом.

Но в целом георгины хорошо растут с небольшим недостатком или избытком кислотности.

Высокие сорта нужно подвязывать, чтобы они не ломались под собственным весом и под действием ветра.

Сажают клубни георгины в подготовленную почву с уже внесенными удобрениями. Если сорт высокорослый, то расстояние между цветами может быть 50-60 см, если низкорослый - примерно 30-35 см, чтобы они не мешали друг другу, а только дополняли.

Ямку по посадку выкапывают примерно на глубину 20-25 сантиметров. Клубень нужно поставить так, чтобы корневая шейка находилась примерно на глубине 5-6 сантиметров. На дно лунки можно еще добавить перегной и песок.

Обязательно в первые дни после посадки нужно следить за тем, чтобы георгинам хватало влаги, чтобы они быстрее укоренялись и прорастали.

Летом успешный уход за георгинами в первую очередь заключается в регулярном поливе. Если растению будет достаточно влаги, то оно будет очень хорошо расти.

Подкормку можно проводить только до середины июля.

Когда нужно выкапывать клубни георгины

Выкапывать клубни георгины лучше всего после первых заморозков, когда листочки уже почернеют.

В это время все питательные вещества переходят из надземной части в клубни.

Можно ли не выкапывать георгины на зиму?

Георгины - очень теплолюбивое растение. Уже при температуре в минус 5 градусов они полностью промерзают и в них запускаются необратимые процессы гниения.

Георгины могут остаться на зимовку в грунте, без необходимости выкопки, только в тех регионах, где грунт не промерзает.

Смотрите видео - 10 основных правил выращивания георгин:

Как выкапывать георгины

Сначала нужно секатором обрезать надземную часть, оставив "хвостик" в 10-15 см.

Далее нужно аккуратно выкопать растения лопатой, стараясь не повредить клубни и прикорневую шейку.

Осторожно удалите избыточный грунт из клубней и перенесите их в теплое, сухое и хорошо проветриваемое место, где они смогут высохнуть окончательно. Это может занять около двух недель.

Подсушенные георгины нужно осмотреть на предмет болезней и вредителей. Подгнившие и обломанные части корня зачищают и обеззараживают.

Лучшая температура для зимовки клубней +3…+10 градусов. Если температура близка к нулю, то георгины могут замерзнуть. Температура выше +10°С активирует вегетацию, что приводит к ослаблению корневища.

Клубни лучше всего хранить в темноте, чтобы они находились в состоянии покоя.

Георгины можно хранить на балконе или лоджии, в подвале, погребе.

Ранее Главред писал, как правильно сохранить георгины до весны, если у вас нет погреба.

Что известно о Youtube-канале MatlaFlowers Автор канала MatlaFlowers - Тарас Матла. Также он является основателем интернет-магазина "Матла Фловерс". "Уже более 10 лет мы успешно занимаемся выращиванием и реализацией растений от луковичных цветов тюльпанов, лилий, гладиолусов, георгин до розовых саженцев, хвойных и декоративных растений, клематисов, жимолости, винограда, лаванды и других. У нас есть свой питомник и собственные теплицы, практикуем зимнюю выгонку на срез тюльпанов, гиацинтов, крокусов и ирисов", - пишут на канале. Авторы канала, на которы подписаны более 25 тысяч человек, дают практические рекомендации, как выращивать растения, как следить за садом и огородом, как ухаживать за рассадой и цветами.

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