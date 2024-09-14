В саду будет маленькая Голландия: когда и как правильно сажать тюльпаны

Тюльпаны - одни из самых красивых весенних цветов. Наверное, не найдется ни одного сада, где не растут такие цветы. Чтобы весной они радовали глаз, высаживать в открытый грунт тюльпаны нужно осенью.
На Youtube-канале "Наша Дача" рассказали, как создать на даче "небольшую Голландию", высадив великолепную клумбу из тюльпанов.
К слову, садовый дизайнер Поллианна Уилкинсон призывает сажать тюльпаны в ноябре, чтобы предотвратить болезни, которые могут нанести вред листьям и цветам. Детальнее читайте в материале: Когда нужно сажать тюльпаны: простой лайфхак для невероятного урожая цветов.
Когда и как правильно сажать тюльпаны
Оптимальные сроки для высадки тюльпанов в большинства регионов — это период с конца сентября до конца октября. Так луковицы успеют укорениться перед наступлением серьёзных холодов. К тому же при осенней посадке тюльпаны обычно зацветают на две недели раньше, чем высаженные весной.
Садовод Валерий предлагает сделать клумбу из бетонного кольца. Также можно использовать бетонный вазон или чашу. В нее нужно заложить грунт, коровий перегной и немного удобрений пролонгированного действия. Например, 30-60 граммов суперфосфата. Это удобрение сделает цветы более яркими, листья - более зелеными, а стебель - толстым.
На диаметр бетонного кольца в 90 сантиметров понадобится примерно 70 луковиц.
Сначала делается заглубление в 10-12 сантиметров. От бортика кольца нужно отступить примерно 5-6 сантиметров.
Также среди тюльпанов можно посадить мускари.
В каждое углубление кладется луковица тюльпана. Сверху нужно засыпать все землей, чтобы тюльпаны хорошо были углублены и прикрыты от зимних морозов.
Смотрите видео - Как высадить клумбу тюльпанов как в Голландии:
Youtube-канал "Наша дача!"
На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные совету по садоводству и огородничеству.
Ведет канал его автор по имени Валерий.
"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.
Ранее Главред писал: чтобы тюльпаны долго радовали вас свежестью в вазе, нужно сделать правильный срез. Тогда красочный букет будет украшать ваш дом очень долго.
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