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В саду будет маленькая Голландия: когда и как правильно сажать тюльпаны

Анна Ярославская
14 сентября 2024, 14:38
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При осенней посадке тюльпаны обычно зацветают на две недели раньше, чем высаженные весной.

Как и когда высаживать тюльпаны
Как и когда высаживать тюльпаны / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Тюльпаны - одни из самых красивых весенних цветов. Наверное, не найдется ни одного сада, где не растут такие цветы. Чтобы весной они радовали глаз, высаживать в открытый грунт тюльпаны нужно осенью.

На Youtube-канале "Наша Дача" рассказали, как создать на даче "небольшую Голландию", высадив великолепную клумбу из тюльпанов.

К слову, садовый дизайнер Поллианна Уилкинсон призывает сажать тюльпаны в ноябре, чтобы предотвратить болезни, которые могут нанести вред листьям и цветам. Детальнее читайте в материале: Когда нужно сажать тюльпаны: простой лайфхак для невероятного урожая цветов.

Когда и как правильно сажать тюльпаны

Оптимальные сроки для высадки тюльпанов в большинства регионов — это период с конца сентября до конца октября. Так луковицы успеют укорениться перед наступлением серьёзных холодов. К тому же при осенней посадке тюльпаны обычно зацветают на две недели раньше, чем высаженные весной.

Садовод Валерий предлагает сделать клумбу из бетонного кольца. Также можно использовать бетонный вазон или чашу. В нее нужно заложить грунт, коровий перегной и немного удобрений пролонгированного действия. Например, 30-60 граммов суперфосфата. Это удобрение сделает цветы более яркими, листья - более зелеными, а стебель - толстым.

На диаметр бетонного кольца в 90 сантиметров понадобится примерно 70 луковиц.

Скриншот

Сначала делается заглубление в 10-12 сантиметров. От бортика кольца нужно отступить примерно 5-6 сантиметров.

Также среди тюльпанов можно посадить мускари.

Скриншот

В каждое углубление кладется луковица тюльпана. Сверху нужно засыпать все землей, чтобы тюльпаны хорошо были углублены и прикрыты от зимних морозов.

Смотрите видео - Как высадить клумбу тюльпанов как в Голландии:

Youtube-канал "Наша дача!"

На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные совету по садоводству и огородничеству.

Ведет канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.

Ранее Главред писал: чтобы тюльпаны долго радовали вас свежестью в вазе, нужно сделать правильный срез. Тогда красочный букет будет украшать ваш дом очень долго.

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