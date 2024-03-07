Роскошный букет: как правильно подрезать тюльпаны, чтобы они долго стояли

Главред узнал все секреты, как правильно подрезать тюльпаны, чтобы они оставались свежими, как можно дольше.

https://glavred.info/lifehack/roskoshnyy-buket-kak-pravilno-podrezat-tyulpany-chtoby-oni-dolgo-stoyali-10548248.html Ссылка скопирована

Какой срез должен быть у тюльпанов / коллаж: Главред, фото: pexels.com/

Чтобы тюльпаны долго радовали вас свежестью в вазе, нужно сделать правильный срез. Тогда красочный букет будет украшать ваш дом очень долго.

Подробно, как сделать так, чтобы тюльпаны радовали глаз подольше рассказали в "Сніданку з 1+1".

Какой срез должен быть у тюльпанов?

Ежедневно нужно аккуратно подрезать стебли очень острым ножом на 1 см. Вода в вазе должна быть свежей, тогда ваш букет будет намного ярче, а бутоны раздавать нежный аромат. Чтобы стебли не опускались под соцветиями, приподнимайте бутоны.

Поделимся с вами рекомендациями, как сохранить тюльпаны, как можно дольше:

Сделайте прокол в стебле иглой. Расстояние между соцветиями должно быть приблизительно 3 см. Благодаря такому размещению к цветам будет поступать больше кислорода.

Не ставьте тюльпаны под прямые солнечные лучи, рядом с камином или батареями. А еще, желательно, поставить букет на ночь на балкон.

А также тюльпаны "любят свободу", поэтому не ставьте их рядом с розами, лилиями, нарциссами и фруктами.

Еще один совет, как правильно обрезать тюльпаны:

Тюльпаны можно обрезать после цветения, чтобы они не тратили силы на семена, а можно обрезать во время цветения, чтобы украсить свой дом. Простым садовым секатором обрежьте цветок у основания стебля. Если вы будете следовать рекомендациям, они простоят в вазе 3–7 дней.

Смотрите видео, как сделать, чтобы тюльпаны были свежими, как можно дольше:

Что такое тюльпаны? Тюльпан — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов. Центр происхождения и наибольшего разнообразия видов тюльпанов — горы северного Ирана, Памиро-Алай и Тянь-Шань. За 10—15 миллионов лет эволюции тюльпаны расселились до Испании и Марокко на западе, до Забайкалья на востоке и до Синайского полуострова на юге. На севере интродуцированные человеком популяции тюльпана лесного достигли Шотландии и южного побережья Скандинавии.

Добавим, садовый дизайнер Поллианна Уилкинсон призывает сажать тюльпаны в ноябре, чтобы предотвратить болезни тюльпанов, которые могут нанести вред листьям и цветам.

А также для того, чтобы ваши тюльпаны радовали глаз максимально долго, важно добавить некоторые средства в воду в вазе.

Читайте больше о тюльпанах:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.