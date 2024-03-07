Роскошный букет: как правильно подрезать тюльпаны, чтобы они долго стояли

Чтобы тюльпаны долго радовали вас свежестью в вазе, нужно сделать правильный срез. Тогда красочный букет будет украшать ваш дом очень долго.
Подробно, как сделать так, чтобы тюльпаны радовали глаз подольше рассказали в "Сніданку з 1+1".
Какой срез должен быть у тюльпанов?
Ежедневно нужно аккуратно подрезать стебли очень острым ножом на 1 см. Вода в вазе должна быть свежей, тогда ваш букет будет намного ярче, а бутоны раздавать нежный аромат. Чтобы стебли не опускались под соцветиями, приподнимайте бутоны.
Поделимся с вами рекомендациями, как сохранить тюльпаны, как можно дольше:
- Сделайте прокол в стебле иглой. Расстояние между соцветиями должно быть приблизительно 3 см. Благодаря такому размещению к цветам будет поступать больше кислорода.
- Не ставьте тюльпаны под прямые солнечные лучи, рядом с камином или батареями. А еще, желательно, поставить букет на ночь на балкон.
- А также тюльпаны "любят свободу", поэтому не ставьте их рядом с розами, лилиями, нарциссами и фруктами.
Еще один совет, как правильно обрезать тюльпаны:
Тюльпаны можно обрезать после цветения, чтобы они не тратили силы на семена, а можно обрезать во время цветения, чтобы украсить свой дом. Простым садовым секатором обрежьте цветок у основания стебля. Если вы будете следовать рекомендациям, они простоят в вазе 3–7 дней.
Смотрите видео, как сделать, чтобы тюльпаны были свежими, как можно дольше:
Что такое тюльпаны?
Тюльпан — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов. Центр происхождения и наибольшего разнообразия видов тюльпанов — горы северного Ирана, Памиро-Алай и Тянь-Шань. За 10—15 миллионов лет эволюции тюльпаны расселились до Испании и Марокко на западе, до Забайкалья на востоке и до Синайского полуострова на юге. На севере интродуцированные человеком популяции тюльпана лесного достигли Шотландии и южного побережья Скандинавии.
Добавим, садовый дизайнер Поллианна Уилкинсон призывает сажать тюльпаны в ноябре, чтобы предотвратить болезни тюльпанов, которые могут нанести вред листьям и цветам.
А также для того, чтобы ваши тюльпаны радовали глаз максимально долго, важно добавить некоторые средства в воду в вазе.
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