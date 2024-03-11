Експерт показал трюк с тюльпанами, который продлит их жизнь до двух недель

При размещении тюльпанов в вазах держите их подальше от отопительных приборов.

https://glavred.info/lifehack/ekspert-pokazal-tryuk-s-tyulpanami-kotoryy-prodlit-ih-zhizn-do-dvuh-nedel-10549019.html Ссылка скопирована

Как продлить жизнь тюльпанов в вазе / Коллаж Главред, фото freepik

Если вы подарили маме или девушке тюльпаны, то, возможно, захотите передать ей этот удобный способ, благодаря которому цветение может продлиться до двух недель.

Некоторые люди не любят дарить цветы, так как они недолговечны, но, по словам экспертов, вы можете сделать так, чтобы тюльпаны продержались гораздо дольше с помощью одного простого предмета - и, возможно, он уже есть у вас в шкафу, пишет Mirror.

Тюльпаны, безусловно, являются одним из основных подарков на День матери, поскольку этот день, когда вы выражаете признательность своему близкому, приходится на начало сезона этого цветка.

видео дня

Алекс Биггарт, бренд-менеджер 123 Flowers, поделился своими советами по сохранению тюльпанов в наилучшем виде, назвав их палочкой-выручалочкой на празники, поскольку они привносят в дом яркие краски и обязательно заставят улыбнуться любого. Он утверждает, что благодаря его советам и хитростям тюльпаны простоят еще пару недель после правздника, а это идеальный вариант.

Первый совет Алекса заключается в использовании зубочистки и занимает несколько секунд. Он предложил сделать небольшое отверстие под головкой цветка, которое позволяет воздуху выходить, когда цветок пьет воду, чтобы он не поникал кверху.

Что касается смены воды, Алекс рекомендует делать это каждые два-три дня, но если вы хотите придать букету дополнительной стимуляции, положите в воду кубики льда и чайную ложку сахара. Тюльпаны процветают в холодной воде, а сахар обеспечивает их необходимыми питательными веществами. Кроме того, на будущее: выбирая букет, убедитесь, что все тюльпаны закрыты, чтобы они дольше сохранились.

"Прежде чем поставить тюльпаны в воду, убедитесь, что вы используете нож для диагонального среза стеблей под углом 45 градусов, чтобы максимально увеличить площадь поверхности для впитывания воды. Также следует удалить все листья ниже линии воды, так как они погибнут и станут причиной скопления бактерий", - говорит Алекс.

При размещении тюльпанов держите их подальше от отопительных приборов и не прижимайте к окнам. Алекс также советует проверять нижнюю часть стеблей каждые пару дней и обрезать их, если они выглядят плохо.

Как выбрать вазу для разных цветов Для небольших цветов с короткими стеблями подойдут вазы соответствующего размера или даже бокалы. Вазы с широким горлышком предназначены для целых охапок цветов, в то время как 1-3 соцветия могут выглядеть здесь несколько утраченно. Используйте сосуды с утяжеленным дном - такие сложно опрокинуть, даже если внутри большой букет. Если вы предпочитаете оставить лишь одну универсальную вазу, то стоит выбрать средних размеров сосуд с широким основанием, сужением в середине и узким горлышком в форме бутона. В такой вазе прекрасно смотрятся как отдельные цветы, так и букеты, включая те, что с короткими стеблями.

Обычно для тюльпанов достаточно пяти сантиметров воды, чтобы они не пересыхали. Эти шаги помогут вам получить максимальную пользу от вашего прекрасного букета тюльпанов и наслаждаться ими дольше.

Больше о цветах:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.