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Когда нужно сажать тюльпаны: простой лайфхак для невероятного урожая цветов

Юрий Берендий
24 ноября 2023, 04:00
Садовый дизайнер Поллианна Уилкинсон призывает сажать тюльпаны в ноябре, чтобы предотвратить болезни тюльпанов, которые могут нанести вред листьям и цветам.
Когда нужно сажать тюльпаны: простой лайфхак для невероятного урожая цветов
Когда нужно сажать тюльпаны - лайфхак для невероятного урожая цветов / Коллаж Главред, фото: pexels

Когда дело доходит до посадки тюльпанов, время имеет решающее значение, если вы хотите получить лучшее из ваших луковиц - и посев в ноябре может помочь удержать надоедливое грибковое заболевание на расстоянии.

Если тюльпаны посадить раньше ноября, они могут заболеть "Тюльпановым пожаром", который вызывает скручивание, увядание листьев и появление коричневых пятен, что приводит к гниению как цветка, так и листьев. В тяжелых случаях растения выглядят так, будто их опалило пламенем, откуда и произошло необычное название, пишет Mirror.

Заболевание вызывается грибком Botrytis tulipae, который процветает во влажной среде с теплой температурой и высоким уровнем влажности. Поэтому популярную луковицу следует высаживать в ноябре, когда условия прохладнее и грибок менее подвержен распространению.

видео дня

Садовый дизайнер Поллианна Уилкинсон (Pollyanna Wilkinson) обратилась в TikTok к подписчикам, чтобы начинать высаживать свои тюльпаны. Она сказала: "сейчас ноябрь, и я призываю. Пришло время сажать тюльпаны. Ночные температуры стабильно ниже 10°C, так что вы можете посадить все свои луковицы прямо сейчас".

Гуру садоводства добавила:"Просто убедитесь, что вы сажаете их как минимум в два-три раза глубже, чем ваша луковица". В другом видео она сказала: "просто совет, когда вы выбираете тюльпаны, есть ранние цветы и поздние, поэтому убедитесь, что вы сажаете и те, и другие, так вы получите последовательность цветов".

Пожары тюльпанов также можно предотвратить, если посадить луковицы на большем расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и не допустить, чтобы больные части одного тюльпана касались другого, рассказала Полли Николсон в интервью журналу "Gardens Illustrated". Чередование участков, на которых посажены тюльпаны, может предотвратить накопление болезней в почве.

Смотрите видео о том, когда нужно высаживать тюльпаны осенью:

@pollywilkinsongarden

IT IS TIME! Get those Tulips, Narcissus, Fritillaries, Crocus, Allium - and all the other spring bulbs in the ground NOW! We’ve been waiting for temperatures to drop consistently below 10c at night, so as long as you live in an area where that’s the case, there’s nothing stopping you - Except the chore of actually planting them…. And for those tight on time, don’t worry, you’ve the whole of November and December to get it done.

♬ original sound - Pollyanna Wilkinson

По ее словам, Полли меняет местами тюльпаны каждые четыре года: "Грядка, засаженная тюльпанами для срезки, остается свободной от тюльпанов в течение трех лет, чтобы позволить возбудителям болезней, которые скрываются в почве, исчезнуть". Чтобы предотвратить распространение грибка нужно полностью удалить зараженные тюльпаны и проверить, нет ли других сильно зараженных тюльпанов на прилегающей территории. Зараженные листья также следует выбросить.

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цветы огород Тюльпаны
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