Елена Мозговая уехала из Украины вместе с дочерью - причина

Вы узнаете:
- Елена Мозговая решила отдохнуть
- С кем она уехала в путешествие
Украинская известная продюсер Елена Мозговая поделилась с поклонниками, что отправилась в путешествие вместе с дочерью Соломией.
На своей странице в соцсетях Елена показала снимок, сделанный на отдыхе за границей.
"Хорватия – прекрасная, очень чистая, ухоженная и приветливая страна! Не первый раз здесь, но не перестаю удивляться, как хорваты любят и ценят свою природу, с каким вниманием и уважением относятся к ресурсам, которые им даны. Мечтаю, чтобы когда-нибудь так было и в украинском Крыму!" – отметила Мозговая.
На кадре Елена позировала в вышиванке и стильных солнцезащитных очках. Также она несколько дней назад отмечала, что отправится отдыхать вместе с дочерью.
"Все, мы с Соликом отправились в странствия… Но я на связи", – написала продюсер.
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Кто такая Елена Мозговая?
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
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