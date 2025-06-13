Елена Мозговая уехала из Украины вместе с дочерью - причина

Елена Мозговая рассказала, какое решение приняла.

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Елена Мозговая отправилась на море / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Мозговая

Вы узнаете:

Елена Мозговая решила отдохнуть

С кем она уехала в путешествие

Украинская известная продюсер Елена Мозговая поделилась с поклонниками, что отправилась в путешествие вместе с дочерью Соломией.

На своей странице в соцсетях Елена показала снимок, сделанный на отдыхе за границей.

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"Хорватия – прекрасная, очень чистая, ухоженная и приветливая страна! Не первый раз здесь, но не перестаю удивляться, как хорваты любят и ценят свою природу, с каким вниманием и уважением относятся к ресурсам, которые им даны. Мечтаю, чтобы когда-нибудь так было и в украинском Крыму!" – отметила Мозговая.

Елена Мозговая на отдыхе / фото: скрин instagram.com, Елена Мозговая

На кадре Елена позировала в вышиванке и стильных солнцезащитных очках. Также она несколько дней назад отмечала, что отправится отдыхать вместе с дочерью.

"Все, мы с Соликом отправились в странствия… Но я на связи", – написала продюсер.

Елена Мозговая отдыхает с дочерью / фото: скрин instagram.com, Елена Мозговая

Елена Мозговая / инфографика: Главред

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Кто такая Елена Мозговая? Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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