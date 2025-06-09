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"Я невероятно горжусь": Мурат Налчаджиоглу показал дочь, которую трудно узнать

Элина Чигис
9 июня 2025, 16:21
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София Налчаджиоглу стала очень похожей на свою маму.
Мурат Налчаджиоглу, София
София Налчаджиоглу - день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Кратко:

  • Софие Налчаджиоглу исполнилось 14 лет
  • Как ее поздравил отец

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу поздравил единственную дочь Софию, которая родилась в браке с предательницей Ани Лорак, с днем рождения.

Как стало известно из соцсетей Мурата, Соне исполнилось 14 лет и по этому поводу бизнесмен опубликовал видео, в котором показал, как выросла девочка.

видео дня

"С днем рождения, моя принцесса! Сегодня тебе 14, ты стала подростком, но для меня ты всегда останешься моей маленькой девочкой - самым важным человеком в моей жизни. Ты родилась 9 июня, а я - 12-го...Мы настоящие Близнецы, и наша связь по-настоящему волшебная", - написал Налчаджиоглу.

Мурат Налчаджиоглу с дочерью
Мурат Налчаджиоглу с дочерью / фото: скрин instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Также Мурат добавил, что не всегда может быть рядом с дочерью, но она постоянно в его сердце.

София Налчаджиоглу выросла похожей на маму
София Налчаджиоглу выросла похожей на маму / фото: instagram.com, Ани Лорак

"Хотя мы не всегда рядом, я чувствую тебя в своем сердце каждый день. Ты растешь доброй, умной и настоящей звездочкой, и я невероятно горжусь тобой. Каждую нашу встречу я жду как праздник, и каждый миг с тобой бесценен. Никогда не забывай: я люблю тебя больше всего на свете", - отметил бизнесмен.

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак, которая живет и работает в стране-оккупанте РФ, показала фото со своей единственной дочерью Софией. Певица опубликовала снимок, на котором видно, что Соня по росту догоняет маму.

А также Александра Кучеренко показала кадры из новой фотосессии. Модель позировала в блестящем красном платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Образ был дополнен элегантным пучком и естественным макияжем, подчеркнув красоту модели.

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Кто такой Мурат Налчаджиоглу?

Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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