"Я невероятно горжусь": Мурат Налчаджиоглу показал дочь, которую трудно узнать

Кратко:
- Софие Налчаджиоглу исполнилось 14 лет
- Как ее поздравил отец
Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу поздравил единственную дочь Софию, которая родилась в браке с предательницей Ани Лорак, с днем рождения.
Как стало известно из соцсетей Мурата, Соне исполнилось 14 лет и по этому поводу бизнесмен опубликовал видео, в котором показал, как выросла девочка.
"С днем рождения, моя принцесса! Сегодня тебе 14, ты стала подростком, но для меня ты всегда останешься моей маленькой девочкой - самым важным человеком в моей жизни. Ты родилась 9 июня, а я - 12-го...Мы настоящие Близнецы, и наша связь по-настоящему волшебная", - написал Налчаджиоглу.
Также Мурат добавил, что не всегда может быть рядом с дочерью, но она постоянно в его сердце.
"Хотя мы не всегда рядом, я чувствую тебя в своем сердце каждый день. Ты растешь доброй, умной и настоящей звездочкой, и я невероятно горжусь тобой. Каждую нашу встречу я жду как праздник, и каждый миг с тобой бесценен. Никогда не забывай: я люблю тебя больше всего на свете", - отметил бизнесмен.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак, которая живет и работает в стране-оккупанте РФ, показала фото со своей единственной дочерью Софией. Певица опубликовала снимок, на котором видно, что Соня по росту догоняет маму.
А также Александра Кучеренко показала кадры из новой фотосессии. Модель позировала в блестящем красном платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Образ был дополнен элегантным пучком и естественным макияжем, подчеркнув красоту модели.
Вас может заинтересовать:
- "Мы не знаем": врачи назвали прогнозы больному путинисту Киркорову
- "Его отравили": украинский известный певец в критическом состоянии
- Настя Каменских показала редкое фото своей 69-летней мамы и поразила ее видом
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред