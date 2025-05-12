Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Мурат Налчаджиоглу показался на отдыхе со своей новой возлюбленной - детали

Элина Чигис
12 мая 2025, 22:38
60
Мурат Налчаджиоглу решил отдохнуть за границей.
Мурат Налчаджиоглу
Мурат Налчаджиоглу - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Кратко:

  • Мурат Налчаджиоглу отправился в Португалию
  • С кем он там отдыхает

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу, который когда-то был женат с предательницей Ани Лорак, показал новое фото со своей избранницей – Людмилой Оверковской.

На своей странице в Instagram Мурат уточнил, что сейчас он с Людмилой в Португалии, в крайней точке Европы, на мысе Рока.

видео дня

На одном снимке Оверковская, которая работает финес-тренером, даже взобралась Налчаджиоглу на плечи.

Мурат Налчаджиоглу в Португалии
Мурат Налчаджиоглу в Португалии / фото: скрин instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Напомним, о романе Людмилы и Мурата стало известно в апреле 2025 года.

У Мурата Налчаджиоглу появилась новая девушка
Мурат Налчаджиоглу с новой девушкой / фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Кстати, Налчаджиоглу продолжает развивать свой бизнес в Украине и его не пугает война, которую развязала страна-террорист Россия. А вот его бывшая жена Лорак молчит об ужасе, который творится в ее родной стране.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом нападении РФ на Украину, организовала для дочери Веры праздник в честь ее 8-летия. Стоцкая наняла аниматоров и дрессировщика с цирковыми собачками.

А также Потап рассказал, почему дал интервью российскому ведущему Юрию Дудю. Рэпер объяснил и свое желание выступить на Евровидении от Молдовы, но там финансовые трудности, поэтому в этом году страна не будет участвовать в конкурсе.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Мурат Налчаджиоглу?

Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В РФ придумали циничную отговорку от 30-дневного перемирия и "набросились" на Запад

В РФ придумали циничную отговорку от 30-дневного перемирия и "набросились" на Запад

23:37Мир
РФ официально признали виновной в сбитии рейса MH17 в Донецкой области: что дальше

РФ официально признали виновной в сбитии рейса MH17 в Донецкой области: что дальше

22:39Мир
Переговоры Зеленского и Путина и заявления Трампа: главные новости Украины (дайджест)

Переговоры Зеленского и Путина и заявления Трампа: главные новости Украины (дайджест)

22:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Людей призвали выносить одеяла и подушки на улицу: в чем причина

Людей призвали выносить одеяла и подушки на улицу: в чем причина

Стоцкая закатала праздник для дочери - копии Киркорова: как она выглядит

Стоцкая закатала праздник для дочери - копии Киркорова: как она выглядит

Гороскоп на завтра 13 мая: Львам - неожиданная встреча, Стрельцам - путешествие

Гороскоп на завтра 13 мая: Львам - неожиданная встреча, Стрельцам - путешествие

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 мая (обновляется)

Для чего опытные дачники собирают шишки: о проблемах с огородом можно забыть

Для чего опытные дачники собирают шишки: о проблемах с огородом можно забыть

Последние новости

23:37

В РФ придумали циничную отговорку от 30-дневного перемирия и "набросились" на Запад

23:29

Звягель вернулся к своим корням: как менялось название города на протяжении вековВидео

22:39

РФ официально признали виновной в сбитии рейса MH17 в Донецкой области: что дальше

22:38

Мурат Налчаджиоглу показался на отдыхе со своей новой возлюбленной - детали

22:33

РФ готовит массированную атаку: эксперт предупредил об угрозе удара "Орешником"

Фейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 маяФейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 мая
22:13

Бен Аффлек ревнует бывшую девушку к Тому Крузу - детали

22:02

"Об этом никто не говорил": настоящая причина ДТП, в котором погибла Поплавская

22:00

Переговоры Зеленского и Путина и заявления Трампа: главные новости Украины (дайджест)

21:31

Гербициды - эффективный способ борьбы с сорняками на огороде

Реклама
21:28

Эрдоган провел переговоры с Зеленским и Путиным: что известно

21:03

Китай может заменить США в мирном процессе - к чему следует готовиться Украине

20:50

Неожиданные изменения цен на овощи и фрукты: чего ожидать покупателям на этой неделе

20:27

Знают единицы: что означают буквы S и B на рычаге переключения передач в авто

20:08

Поляки начали "блокаду" на границе с Украиной: в ГПСУ сказали, где перекрыто движение

19:56

Рекордный кэшбэк от государства: какую сумму получили украинцы за март

19:47

Евровидение-2025: прогнозы букмекеров для Украины осторожно оптимистичны

19:40

Украину накрывает мощная непогода: будут лить дожди с мокрым снегом

19:35

АЭС проходят ремонты: эксперт объяснил, в каком случае свет могут выключать снова

19:31

Не пожелтеет и вырастет большим: чем нужно подкормить чеснок в маеВидео

19:11

Умерла звезда фильмов "Бриллиантовая рука" и "Кавказская пленница"

Реклама
19:10

Чего ожидать 15 мая?мнение

19:09

"Я буду в Турции": Зеленский хочет видеть Трампа на переговорах с Путиным

19:07

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США - что предполагается

18:37

"Было предупреждение": ударит ли Россия Орешником по Украине в ближайшие дни

18:36

Как избавиться от березки: почему она опасна и как с ней эффективно бороться

18:35

Берлин меняет правила игры: что стоит за новой тактикой правительства

18:24

Жизель Бюндхен впервые показала третьего ребенка: "Величайший дар"

18:18

Доллар резко упал после взлета: новый курс валют на 13 мая

18:02

Задача по ПДД, которая под силу не всем: кто из водителей может повернутьВидео

17:51

Мошенничество с банковскими карточками: сумма убытков растет

17:50

Посуда тоже стареет: когда срочно нужно заменить сковородки и кастрюли

17:49

Трамп может поехать в Стамбул на переговоры Зеленского и Путина - что известно

17:31

То, как человек ест мороженое раскрывает его характер - психолог поделился секретомВидео

17:07

Потеряют форму и цвет: какие вещи нельзя сушить на веревке

16:49

Житомир - город воеводы и ржи: что скрывает название города

16:41

"Уже на днях": глава МИД Турции сделал заявление о возможной встрече Украины и РФ

16:36

"У Москвы есть время до вечера": Макрон выдвинул ультиматум Путину по Украине

16:33

"Язык ультиматумов неприемлем": в Кремле ответили Европе

16:26

Путин игнорирует предложение Зеленского: в МИД анонсировали ответ на саботаж РФ

16:25

Как отмыть внутреннее стекло духовки: простое, но действенное домашнее средствоВидео

Реклама
16:18

Разведение войск на 30 километров от фронта: назван реалистичный сценарий

15:55

В боях за Украину погиб криворожский комик и спецназовец "Азова"

15:53

Евровидение-2025: в каком полуфинале и когда выступит Украина

15:27

Почему молоко белое, если корова ест зеленую траву: знают даже не все взрослыеВидео

15:20

"С арматурой и молотовыми": РФ могут охватить массовые протесты, названо условиеВидео

15:17

Путин начинает раздражать Трампа, США готовят новый удар по РФ – Bloomberg

15:00

Мокрый снег и дожди накроют Украину: в каких областях будут сильные осадки

14:45

Берлин выдвинул ультиматум Путину: 12 часов на ответ - или санкции против РФ

14:32

Людей призвали выносить одеяла и подушки на улицу: в чем причина

14:19

"Результата не будет": тревожный прогноз прямых переговоров Зеленского с Путиным

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять