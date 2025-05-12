Мурат Налчаджиоглу показался на отдыхе со своей новой возлюбленной - детали

Мурат Налчаджиоглу решил отдохнуть за границей.

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Мурат Налчаджиоглу - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Кратко:

Мурат Налчаджиоглу отправился в Португалию

С кем он там отдыхает

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу, который когда-то был женат с предательницей Ани Лорак, показал новое фото со своей избранницей – Людмилой Оверковской.

На своей странице в Instagram Мурат уточнил, что сейчас он с Людмилой в Португалии, в крайней точке Европы, на мысе Рока.

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На одном снимке Оверковская, которая работает финес-тренером, даже взобралась Налчаджиоглу на плечи.

Мурат Налчаджиоглу в Португалии / фото: скрин instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Напомним, о романе Людмилы и Мурата стало известно в апреле 2025 года.

Мурат Налчаджиоглу с новой девушкой / фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Кстати, Налчаджиоглу продолжает развивать свой бизнес в Украине и его не пугает война, которую развязала страна-террорист Россия. А вот его бывшая жена Лорак молчит об ужасе, который творится в ее родной стране.

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Отметим, как сообщал Главред, Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом нападении РФ на Украину, организовала для дочери Веры праздник в честь ее 8-летия. Стоцкая наняла аниматоров и дрессировщика с цирковыми собачками.

А также Потап рассказал, почему дал интервью российскому ведущему Юрию Дудю. Рэпер объяснил и свое желание выступить на Евровидении от Молдовы, но там финансовые трудности, поэтому в этом году страна не будет участвовать в конкурсе.

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Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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